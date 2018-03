Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca a ramas "putin nedumerit" atunci cand a aflat de numirea fostului ministru de Finante Ionut Misa la conducerea ANAF. "Am ramas putin nedumerit cand am aflat. In rest, trebuie sa-si faca treaba", a spus Iohannis.Ionut Misa a fost numit presedinte,…

- Shurubel i-a facut un wake up call de zile mari Marilenei, dupa ce aceasta a fost curioasa sa vada cum ar reacționa, daca ar fi trezita intr-un mod senzual. Ei bine, Shuru s-a conformat, iar ce a ieșit puteți vedea in videoul de mai jos. Daca si tu vrei sa incepi ziua fresh, alege cine... View Article

- In dimineața asta, Manuel Riva și Alexandra Stan au venit la Virgin Tonic pentru a-și lansa noua piesa “Miami“. Incurajați de cațiva puști de la o școala generala din București, Shurubel l-a provocat pe Manuel Riva la o runda de Ping Pong Verbal, tema fiind “mancare gatita”. Ce-a ieșit, vedeți mai jos:

- Am avut parte de o surpriza de zile mari azi la Virgin Tonic. Inițial știam ca ne viziteaza doar DJ Manuel Riva pentru a ne da sa ascultam noua lui piesa, o colaborare cu Alexandra Stan, pe care o știți deja probabil: “Miami”. Am ramas insa cu gura cascata cand in studioul Virgin Radio Romania... View…

- Shurubel a facut in aceasta dimineața un wake up call senzual de excepție Larisei, in varsta de 15 ani. Iubitul ei Dan a inscris-o, așadar colegul nostru s-a straduit sa o seduca telefonic cu plaja, scoici, chitara, iar Larisa i-a facut și ea doua surprize. Daca si tu vrei sa incepi ziua fresh in direct...…

- Shurubel gasește ușor inspirația, mai ales daca incepe ziua in Virgin Tonic cu versurile propuse de voi la concursul ”Rescrie Refrenul la Virgin Tonic cu Julius Meinl”. In fiecare an, pe 21 martie, sarbatorim Ziua Internaționala a Poeziei in sute de locații Julius Meinl din intreaga lume, unde poți…

- Ce surpriza mai buna poți primi decat un wake up call de la colegul nostru, Shurubel? Cum Andrei este curier, Shurubel l-a sunat ca sa se asigure ca pachetul sau cu reviste deocheate ajunge in siguranța și nedesfacut. Continuarea conversației l-a lasat insa pe Andrei cu gura cascata și puțin uimit.…

- Umbla zvonul ca Zayn i-ar fi dat unfollow supermodelului Gigi Hadid pe Instagram și imediat dupa asta am aflat ca celebrul cuplu a hotarat sa o ia pe drumuri separate. Cei doi au inceput sa iasa la date-uri in 2015 și și-au facut relația publica printr-o fotografie postata pe Instagram pe 20 decembrie…

- O noua intrebare boom i-a facut pe ascultatorii Virgin Radio sa deschida whatsapp-ul. Andrei Niculae care are de lasat 3.800 de lei in service pentru masina, a intrebat care a fost ultima nota de plata de la un service auto! Raspunsurile ascultatorilor au venit imediat! Florin Timișoara: 4200 ron, refacut…

- In doar cateva secunde, doi barbati pot fi vazuti cum sparg masina cu ajutorul unui dispozitiv de ultima generatie, cu care au reusit sa deblocheze portierele. Mai mult, in alte cateva secunde masina de lux dispare fara urma.

- De ziua voastra, dragile noastre, noi: Bogdan, Shurubel și Ionuț, va aducem cate o bombonica de urechi de fiecare. E piesa care ne definește și pe care v-o dedicam intr-una dintre cele mai frumoase zile din primavara asta. IONUȚ: Lauv – I like me better SHURUBEL: Ricky Martin – Tu Recuerdo (MTV Unplugged)…

- ROMANII AU TALENT 2018: Numarul de magine a fost unul cu carți de joc, iar concurentul se afla pe scena Romanii au talent, pentru a doua oara. La fel ca și data trecuta, tanarul a facut senzație. Acesta a cerut patru de da!, in schimbul unei sticle de vin, pe care de altfel, a baut-o tot singur,…

- Doi jucatori ai lui Sepsi au lasat pe toata lumea cu gura cascata in timpul meciului jucat de covasneni pe terenul lui FCSB. Yasin Hamed, fotbalistul adus in aceasta iarna de la CFR Cluj, a fost introdus pe teren in minutul 23, in locul accidentului Benjamin Kuku. Puștiul de 18 a lasat intreaga asistența…

- ROMANII AU TALENT. Un numar de bellydance masculin și un concurent care a izbucnit in lacrimi au fost momentele picante ale emisiunii. Mihaela Radulescu a admirat evoluția, Calinescu a fost contra! Totul s-a intamplat la cea de-a doua ediție a concursului. ROMANII AU TALENT. „Nu am vazut multe fete…

- Tavi Clonda este un barbat rasfatat, iar atunci cand este plecat de acasa sotia sa il asteapta cu bunatati. Asa s-a intamplat si acum, cand Gabriela Cristea si-a asteptat sotul cum nu se poate mai bine.

- Ok, cu siguranța ai auzit-o pe Andreea Remețan spunand la radio in ultimele zile ca vrea și ea sa se ghiceasca #CSAUD la ea in program (16.00-19.00), insa Bogdan, Shurubel și Ionuț au zis ca “domne, asta nu-i treaba pentru oricine”. Sa pui in scena concursul #CSAUD nu e ușor! Trebuie sa poți sa iți...…

- S-au intamplat lucruri faine și saptamana asta și le afli pe toate in episodul #17 din Vvlog. Dupa o vizita acasa, in Republica Moldova, Alice Tudor a dat-o pe rusa și i-a scos in fața clasei pe elevii Camelia Chenciu și Andrei Niculae.  via GIPHY S-a lasat și cu intrebari incomode pentru colegi. Cristi...…

- Laura a fost azi in studioul Virgin Tonic pentru #RadioTinder, iar dupa ce a dat de foarte multe ori swipe left, George din București a convins-o, in cele din urma, sa dea swipe right. Urmeaza un date interesant! Bogdan, Ionuț și Shurubel au luat-o la intrebari pe Laura și au aflat 5 lucruri despre…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, a laudat o Coree de Sud "foarte impresionanta", cu care intentioneaza "continuarea incalzirii climatului de reconciliere si dialog", dupa reintoarcerea unei delegatii de inalti oficiali nord-coreeni, printre care si sora sa, de la Jocurile Olimpice de iarna, a…

- In dimineața asta, in Virgin Tonic, am avut parte de un moment ”mind fuck”! Bogdan, Shurubel și Ionuț au intrebat: ”Cum e sa ai același nume cu o vedeta?” Unul dintre raspunsuri ne-a lasat pur și simplu cu gura cascata: ”Sunt Alexandra Stan și sunt sosia INNEI!” Boom! Alexandra Stan este din București…

- “Click Click“, single-ul de debut al lui Emil Rengle, a fost inclus pe coloana sonora a filmului “Mom and Dad”, regizat de Brian Taylor, ce va avea premiera pe 19 ianuarie in cinematografele din toata lumea. Filmul este unul thriller/horror și ii are in distribuție pe Nicolas Cage, Selma Blair și Anne…

- Deschidem din nou ușa, ești poftit in sufrageria Virgin Radio pentru episodul 16 din Vvlog. Daca nu te-ai prins inca C S A U D la Virgin Radio, ai șansa sa te prinzi ce nu se vede la Virgin Radio, adica momentele alea crazy cu care te ținem pe jar in fiecare zi. De exemplu,... View Article

- O femeie a trait socul vietii, dupa ce a intrat in baie si a vazut pe hartia igienica un paianjen imens. Dar ce a urmat, e desprins din filmele de groaza. Cine s-ar fi asteptat la o astfel de reactie?

- Simona Halep joaca de la inceputul acestui an fara sponsor tehnic si se pare ca aceasta perioada se va prelungi. A doua jucatoare a lumii si-a reziliat contractul cu cei de la Adidas si nu se grabeste sa semneze cu o alta firma, chiar daca ofertele sunt extrem de tentante.Citește și: RUSINOS!…

- Atunci cand s-a culcat, Emil Rengle sigur nu se aștepta sa se trezeasca in felul asta. Cu ajutorul unui complice am reușit sa punem la cale un #wakeupcall memorabil, chiar la Emil acasa! La 8 fix am dat buzna in casa și doar gandește-te cum e sa locuiești singur și sa te trezești cu o... View Article

- A mai trecut o saptamana, iar noi am ramas cu aceleași obiceiuri. Iți aducem un nou episod din Vvlog și te poftim respectuos in casa noastra ca sa vezi cum ne petrecem timpul dupa ce microfoanele se opresc. Aici, de exemplu, Ionuț iși face intrarea de dimineața cu tradiționalul pateu cu branza. Cum…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge astazi la Alexandra Stan! Probabil ca ati mai auzit printre urarile de la inceput de an si: “Va doresc ca vietile voastre sa fie la fel precum le afisati pe retelele de socializare!” Alexandra Stan este cel mai exotic personaj de la noi din tara si imi place…

- A intrat in atentia oamenilor in momentul in care i l-a furat pe Ali de la "Mireasa pentru fiul meu" lui Edith, iar de cand s-au despartit ea a vrut sa dispara din "lumina reflectoarelor". Georgiana, fosta concurenta in cadrul show-ului matrimonial si-a schimat complet viata dupa relatia cu Ali.

- Decizie neașteptata luata de Simona Halep! Deși nu a fost chemata la tragerea la sorti, unde a fost preferata Maria Sharapova, iar programarea sa nu a fost de fiecare data demna de cea mai buna jucatoare a lumii. Astazi, romanca le-a dat o lecție australienilor. Sapca pe care a ales-o are pe ea inițialele…

- Ei bine da, ne-am intors! Știm ca ți-a fost dor de Vvlog, așa ca pentru primul episod de anul asta avem numai momente unul și unul. Și ca sa nu spui ca ne ținem de farse, te luam tare inca de la inceput cu faza in Shurubel ne-a dat ”șoc” cu vestea ca s-a logodit.... View Article

- Fata Catincai Roman stie sa atraga atentia! Invitata intr-un platou de televiziune, ea a avut aparitie incendiara dupa ce si-a schimbat radical look-ul. Tanara vedeta a ales un outfit cu sutienul la vedere, iar Mihai Morar i-a cerut explicatii pentru fiecare articol vestimentar pe care il purta.

- Darren Cahill a fost impresionat de victoria obținuta de Simona Halep (1 WTA) in fața Karolinei Pliskova (6 WTA), scor 6-3, 6-2. Nici lui Darren Cahill nu i-a venit sa creada la ce nivel a fost Simona Halep astazi. La finalul celui de-al 7-lea game din primul set, al 4-lea caștigat consecutiv in fața…

- J Balvin colaboreaza din nou cu Anitta și lanseaza a doua piesa impreuna. La doua luni dupa ”Downtown”, cei doi și-au unit din nou vocile, iar piesa pe care au lansat-o se numește ”Machika” și este ceva complet diferit de ce ai vazut și auzit pana acum.

- Ziua de 9 iunie 2011 a fost una pe care Shurubel și Ionuț nu o vor uita niciodata: este ziua in care baieții porneau pe lungul drum al internetului cu proiectul lor, pornit din pasiune, 10lucruri. Primul episod din 10lucruri se numește “10 lucruri de stiut la prima intalnire” și ne-am gandit ca ți-ar…

- J Balvin lanseaza „Machika”, un track plin de culoare si energie, alaturi de cantareata braziliana, Anitta, si de Jeon, o noua senzatie a muzicii internationale. „Machika” nu este un cuvant in spaniola, ci este preluat din limba papiamento, limba vorbita in Aruba, Bonaire si Curacao si face referire…

- Ce se aude la Virgin Radio Romania? “Este sunetul unei caști audio care cade pe birou” a raspuns Laura Lamba din Constanța intr-o zi de vineri norocoasa, in care a reușit sa prinda linie și sa intre in direct la Virgin Tonic cu Bogdan, Shurubel și Ionuț. Ni s-a facut pielea de gaina in momentul... View…

- Fara indoiala, este una dintre cele mai excentrice cantarete din lume, tinutele sale fiind de fiecare data iesite din comun. La fel si felul in care interpreteaza cantareata diferitele melodii. Ultima aparitie a facut, insa, furori printre fanii ei.

- Alexandra Stan pare ca o duce bine in America, departe de tara. Recunoscuta, in primul rand, pentru melodiile sale care s-au bucurat de un real succes, artista a castigat inimilor fanilor si datorita formelor sale de invidiat.

- Noul transfer al "cainilor roșii", Ivan Pesici, 25 de ani, și-a impresionat colegii la antrenamente atat cu condiția fizica buna cu care a venit cat și cu corpul foarte lucrat. Pesici a dezvaluit pentru GSP ca principalul sau atu este condiția fizica: "Alerg foarte mult, cam 12 km pe meci, fac și multe…

- Vasile Miriuța și-a demonstrat calitațile fotbalistice in timpul ultimului antrenament efectuat de "caini" inaintea amicalului cu Aris Limassol. Partida se joaca maine, de la ora 15:00, și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. Miriuța menține o atmosfera placuta in cantonamentul dinamoviștilor.…

- Dinamo a ajuns in aceasta seara in Cipru, acolo unde va efectua singurul cantonament din aceasta iarna. Ionel Danciulescu, directorul sportiv al "cainilor" s-a afișat la hotelul unde dinamoviștii sunt cazați cu un accesoriu de lux. Este vorba de un ceas Zenith Defy Chronograph, obiect in ediție limitata…

- Demi Lovato este una dintre artistele care nu s-au ferit in ultimii ani sa dezvaluie mai mult decat era nevoie din corp. Pe contul ei de Instagram, artista are numeroase poze in ipostaze provocatoare și imbracata sumar. “Postez fotografii #nophotoshop pentru ca sunt mandra sa-mi arat corpul așa cum…

- Cel mai de succes concurs radio din lume incepe luni la Virgin Radio Romania! Se aude ca o sa fie tare și o sa-ți placa ce ți-am pregatit incepand de luni! Fii pe faza de la prima ora in Virgin Tonic și prinde primul detaliile pe care ți le aduc Bogdan, Shurubel și Ionuț. Ești... View Article

- Am avut parte de cel mai “piele de gaina” moment in prima ediție Virgin Tonic din 2018. Vestit pentru viața lui de burlac și nopțile petrecute pe la petreceri, omul nostru Shurubel ne-a anunțat ca se insoara. Andrei ne-a povestit cum in vacanța de sarbatori petrecuta in Malaga, a cerut-o in casatorie…

- Paula Seling are probleme de sanatate din cauza profesiei, lucru pe care, insa, artsta nu-l lasa sa se vada in concertele și spectacolele sale. Paula Seling, care este nelipsita din casa parinților sai din Baia Mare de sarbatori , este una dintre cele mai de succes, dar și cele mai apreciate cantarețe…