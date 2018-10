Alexandra Stan, atacată din toate părţile. Artista trăieşte un adevărat coşmar Artista a fost chemata in fata judecatorilor de firma de avocatura care a aparat-o in scandalul teribil cu fostul impresar, scrie spynews.ro. Avocatii au castigat un proces in care solicitau executarea silita a artistei, apoi aceasta a obtinut suspendarea executarii. Acum, firma de avocatura a atacat hotararea, solicitand punerea in aplicare a executarii, de indata. In acest proces, nu a fost inca stabilit un termen de judecata. Recent, indragita artista a readus in discutie un subiect mai vechi, ce continua sa o afecteze: banii facuti de altii pe spatele ei! Ca si acum cinci ani,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

