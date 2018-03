Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii din Statele Unite au gasit o noua metoda de a-si infrumuseta corpul. Acestia isi pun piercing-uri in degete. Desi procedura este extrem de dureroasa, reprezentantii unui salon din New York, care ofera acest serviciu, spun ca au tot mai multi clienti.

- Presedintele Klaus Iohannis spune ca ar fi gresit ca, pentru sarbatorirea Centenarului Unirii, sa cadem intr0un ”festivism inutil”, el subliniind ca in niciun caz nu isi doreste sa fie recreata ”Cantarea Romaniei”. Presedintele a subliniat ca o natiune fara trecut nu are viitorul dar ca sa creezi viitorul…

- Janos Szekely (34 de ani), fostul jucator al Stelei, a povestit cea mai infricoșatoare amintire pe care o are din cariera sa de fotbalist. "Am o amintire pe care nu o voi uita, este una chiar infricoșatoare. O intamplare din Rusia. Noi zburam cu același avion, unul foarte vechi, abia decola. Ne intorsesem…

- "Zoom in Romania" este mottoul sub care, la standul Romaniei (Hala 4, E501), in spatii consacrate dezbaterilor, precum Forum Ost-SudOst si Cafe Europa, dar si in alte locatii cunoscute din Leipzig, vor avea loc peste 60 de evenimente care promoveaza autorii romani contemporani. "Promovarea culturii…

- Marea Britanie a informat NATO despre otravirea fostului spion Serghei Skripal. Guvernul de la Londra a informat, miercuri, Consiliul NATO, in privința otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in orașul englezesc Salisbury. “Marea Britanie a confirmat folosirea unui agent neurotoxic de nivel militar,…

- „Autenticitatea este din ce in ce mai rar intalnita in intreaga lume a modei”, spune creatoarea de moda Alexandra Popescu-York, celebra in Statele Unite ale Americii si care și-a prezentat pentru prima data in țara natala colecția „Poison” in cadrul Romanian Fashion Philosophy, la București....

- Am citit undeva ca oamenii, de fapt, nici macar nu-și doresc sa fie fericiți. Ca iși doresc, mai mult decat Post-ul TABLETA DE MARȚI – Daniel TACHE – Romania First apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Doi oameni au murit duminica si alti trei sunt in stare critica dupa prabusirea unui elicopter civil in apele East River, la New York, din cauze inca necunoscute, au informat surse oficiale. Aparatul, un model Eurocopter AS350, a inceput sa prezinte o serie de probleme si a cazut in jurul orei locale…

- Mai multe sute de zboruri dinspre sau spre aeroporturile din New York au fost anulate miercuri, înaintea unor importante caderi de zapada asteptate în cursul acestei zile, informeaza AFP.

- Intrebat daca candideaza pentru o funcție la Congresul PSD din weekend, a raspuns simplu "nu". Discuția s-a indreptat spre candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2019. "Mai este timp", a spus Eugen Teodorovici. "Probabil, in urmatoarea perioada, la nivelul conducerii partidului, se va lua…

- Un fum negru a acoperit toata zona, iar panica s-a instalat in tot New York-ul, scrie efemeride.ro. A urmat o explozie devastatoare care a afectat mai multe etaje ale cladirilor. Bilanțul victimelor, 2700 de persoane. Citeste si Majoritatea nu crede in ele, desi au aparut dovezi. Fotografiile…

- La sediul Federației Romane de Fotbal s-a stabilit ieri țintarul barajului pentru promovarea in Liga a III-a. Sorții au decis ca reprezentanta Sucevei sa intalneasca in dubla decisiva pentru accederea in eșalonul al treilea campioana județului Vaslui. Meciurile de baraj vor avea loc pe 16 iunie, de…

- Prima etapa din play-off și play-out ar putea sa se amane din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Majoritatea cluburilor din Liga 1 au facut o cerere catre LPF in care au solicitat reprogramarea etapei de la finalul acestei saptamani dupa ce ninsoarea și gerul au pus stapanire pe Romania. "Nu s-a…

- Mumbai, capitala financiara si comerciala a Indiei, conduce la nivel global topul locurilor cu cele mai bune salarii pentru expati, se arata intr-un sondaj condus de HSBC Bank International, potrivit Bloomberg. Strainii care se muta in cel mai populat oras din zona castiga 217.000 de dolari…

- Au fost concurenți la ”Insula Iubirii” și acolo s-a infiripat totul! El s-a indragostit nebunește, ea nu i-a respins avansurile. Iar la doi ani distanța, cei doi au facut pasul: el a cerut-o de nevasta, iar raspunsul a fost cel pe care-l aștepta! Olivia Buckland si Alex Bowman au anunțat. Intr-un interviu,…

- Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker l-a numit miercuri pe directorul sau de cabinet, germanul Martin Selmayr, in postul de secretar general al CE, functia de cel mai inalt rang in cadrul administratiei institutiei, relateaza AFP. ”Am propus, iar colegiul (comisarilor) a acceptat numirea…

- Inspectoratul Judetean de Politie Timis a anuntat scoaterea la concurs a postului de comandant al Politiei Lugoj. Dupa ceva timp sefii de la Timisoara au hotarat in sfarsit ca e momentul sa inceteze experimentele cu detasari si imputerniciri la Politia Lugoj. Postul detinut de Mihai Tonenchi a fost…

- Pentru cei care vor sa-și puna codul la bataie pentru un sistem juridic românesc mai bun și mai aproape de actualitatea tehnologica a secolului 21, Casa de avocatura Hristescu & Partners și Casa de avocatura Bulboaca și Asociații, alaturi de TechHub, aduc în România cel mai…

- Primarul orașului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad Andras intenționeaza ca, incepand cu luna martie (a.c.), sa invite la conferințe de presa pe care le susține, șefi sau reprezentanți ai instituțiilor subordonate Primariei, in vederea prezentarii sarcinilor și activitații acestora, astfel incat cetațenii…

- O calatorie de opt ore cu avionul poate parea un cosmar atunci cand linistea lipseste cu desavarsire. De asta au avut partea pasagerii unei curse din Germania spre New York. Un copil de trei ani le-a facut zborul insuportabil.

- O echipa de cercetatori americani a descoperit in mostre de sol o noua familie de antibiotice, informeaza marti BBC. Compusii naturali ar putea fi utilizati pentru combaterea infectiilor greu de tratat, spera echipa de la Universitatea Rockefeller din New York. Testele au demonstrat ca acesti compusi,…

- Presedintele american Donald Trump crede ca atat palestinienilor si cat si israelienilor le lipseste vointa de a incheia un acord care sa puna capat indelungatei lor confruntari, impresie marturisita de liderul de la Casa Alba intr-un interviu publicat duminica de cotidianul Israel Hayom (Israel…

- Doiu în lumea filmului. Reg E. Cathey, cunoscut din serialele „Culisele puterii/ House of Cards” si „Cartelul Crimelor/ The Wire”, a murit la vârsta de 59 de ani. Actorul, care i-a dat viața lui Freddy Hayes în drama politica Netflix,…

- Designerul de top Alexandra Popescu-York iși va prezenta pe 10 februarie 2018 noua colecție de lux „Magnetic”, in cadrul celei de-a 27-a ediții Couture Fashion Week, la New York. Noua colecție imbina elemente avangardiste și accesorii sofisticate prin care creatoarea transmite emoție și reușește sa…

- Imagini tulburatoare cu un caine legat de un taxi pe strazile din Cluj. Patrupedul a fost tarat pe bulevardele din oraș, dupa ce șoferul a considerat ca animalul era prea murdar pentru a se urca in mașina. Cazul scandalos a ieșit la iveala dupa ce isprava taximetristului a fost filmata in trafic de…

- Bitcoin a scazut luni pentru a cincea zi consecutiv, cu peste 20%, sub nivelul de 7.000 de dolari pe unitate, pentru prima oara din noiembrie, iar alte monede digitale i-au urmat tendinta, dupa ce banca britanica Lloyds s-a alaturat unui numar tot mai mare de institutii financiare care au interzis tranzactiile…

- Un tren de pasageri a fost lovit deun marfar, in statul american Carolina de Sud. In urma impactului, mai multe vagoane au deraiat. Totodata, numeroase persoane au fost ranite, insa autoritațile nu au anunțat un bilanț oficial, relateaza NBC News. Trenul de pasageri plecase din New York catre Miami.…

- Cel mai important meci al sezonului pentru fetele de la CS Minaur s-a jucat azi dupa-amiaza in deplasare, de la ora 15.00 in Sala Sporturilor „Constantin Jude” din Timișoara. Dupa ce au invins SCM Timișoara la un singur gol diferența in tur a fost clar ca returul va fi unul extrem de greu și totodata…

- Casniciile fericite și sanatoase necesita mult efort din partea partenerilor. Pana la urma, toți suntem oameni și toți facem greșeli. Unele cupluri pot fi capabile sa fie fericite pana moartea ii desparte. Probabil te intrebi cum!

- Designerul de top Alexandra Popescu-York iși va prezenta pe 10 februarie, la ora 18:00, noua colecție de lux „Magnetic”, in cadrul celei de-a 27-a ediții Couture Fashion Week, la New York. Noua colecție imbina elemente avangardiste și accesorii sofisticate prin care ...

- Dupa ce a lucrat in mai multe firme pe postul de head designer din Europa și America și a vazut ca in domeniul modei se pune mai mult accent pe industrie și nu pe arta, in urma cu aproximativ zece ani, Alexandra Popescu-York a decis sa puna temeliile propriului business, Alexandra Art&Design, in incercarea…

- Dupa rochiile negre care au dominat gala premiilor cinematografice Golden Globes, in semn de solidaritate cu miscarea #MeToo, trandafirii albi au invadat covorul rosu, duminica, la ceremonia recompenselor muzicale Grammy Awards de la New York, noteaza www.huffingtonpost.fr.

- La 36 de ani, Ștefania Nistoreanu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați tineri artiști din Romania. Anul trecut, știrea ca se numara printre foarte puținii pictori din lume care au vandut un tablou in moneda virtuala Bitcoin a depașit granițele Romaniei, ajungand in publicații internaționale.…

- Simona Gherghe marturisea ca a recurs și ea la pastile de slabit pentru a scapa de kilogramele care i se pareau inestetice. vedeta a povestit prin ce pericol a trecut. In urma cu ceva timp, prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe, in varsta de 40 de ani , dezvaluia ca s-a numarat și ea printre…

- Starul R&B Bruno Mars a castigat principalul premiu al celei de-a 60-a editii a Premiilor Grammy, duminica seara la New York, refuzandu-le rapperilor Kendrick Lamar si Jay-Z onoarea de a deveni primii artisti hip-hop care sa castige categoria Albumul anului dupa 14 ani, conform Reuters.Bruno…

- "Am urmarit cu foarte mare atentie ultimele proteste de sambata. Acesti oameni sunt de admirat. Au venit, cu toate ca vremea a fost destul de rea, ca sa arate politicienilor ca isi doresc o tara stabila si prospera, o justitie puternica si independenta, au aratat foarte clar ca isi doresc o guvernare…

- Carmen Tanase și-a aniversat ziua de naștere și a avut alaturi cele mai importante persoane din viața ei. Actrița a dezvaluit in direct la tv, ce cadouri a primit de la cei dragi. Carmen Tanase este una dintre cele mai iubite și apreciate actrițe de la noi. Aceasta a implinit 57 de ani, pe 18 ianuarie.…

- Dieta cu orez crud: Scapi de 13 kilograme intr-o luna Dieta cu orez este una dintre cele mai purificatoare diete, deoarece orezul este folosit si in detoxifiere. Nutritionistii au creat aceasta dieta dupa nenumarate analize asupra obiceiurilor alimentare ale chinezilor, renumiti pentru longevitate.…

- „Va dati seama ca nu stiu cum ne vom descurca, fara sa mai vorbim de proiecte! La ora actuala, am de platit pentru proiecte aproape 700.000 de lei. Ce-i drept, am si un excedent de 700.000 de lei, dar daca platesc proiectele din aceasta suma, atunci voi ramane fara bani pentru functionare.…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) vine in sprijinul fermierilor care doresc comasarea terenurilor, lansand o noua sesiune de primire a solicitarilor de finanțare prin intermediul submasurii 6.5 – “Schema pentru micii fermieri”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurala…

- Cantaretele pop Pink si Lady Gaga, rapperul Childish Gambino (pseudonimul muzical al actorului Donald Glover, n.r.) si grupul country Little Big Town se numara printre primii artisti ale caror nume au fost confirmate de organizatorii galei de decernare a premiilor Grammy si care au acceptat sa sustina…

- Ministerul Educatiei Nationale a aprobat criteriile de selectie a liceelor care pot deveni Centre de Excelenta in Tehnologia Informatiei (CETI) in cadrul unui proiect are ca obiectiv asigurarea conditiilor optime de pregatire si dezvoltare a elevilor din clasele IX - XIII capabili de performante inalte,…

- Autoritatile din New York investesc 50 de milioane de dolari pentru protejarea locuitorilor si turistilor de atacuri teroriste. 1.500 de stilpi metalici vor fi amplasati de-a lungul celor mai circulate artere pietonale si in pietele orasului. Scopul e de a bloca accesul masinilor in zonele respective.…

- Fostul premier tehnocrat, Dacian Ciolos, pare ca-si doreste din ce in ce mai mult sa revina in prim-plan. Ciolos a postat pe Facebook un mesaj video care a ridicat, insa, unele semne de intrebare. Mesajul transmis prietenilor sai virtuali lasa loc de interpretari si nu putini au fost cei care au dedus…

- Contractele futures pentru titei au urcat cu 0,4% la New York, dupa un avans de 3,3% consemnat saptamana trecuta. Producatorii americani au mentinut numarul platformelor extractive la 747, a anuntat vineri compania de servicii industriale Baker Hughes. In Iran, protestele anti-guvernamentale…

- Președintele Donald Trump, in vacanța in Florida, a scris pe Twitter un mesaj in care a sugerat ca schimbarile climatice ar putea fi un lucru bun, referindu-se la orașele americane aflate sub zapda in aceasta perioada , scrie CNN. Mesajele postate de președintele american pe Twitter il poziționeaza…

- Un clujean a relatat ce a pațit când a urcat într-un taximetru de la Daniel Taxi, de la mall -ul din Gheorgheni. ”Doresc sa impartasesc o situatie inedita din viata mea: cea mai scurta cursa cu Daniel Taxi, sub 10 m! In fata centrului…

- J. Christopher Flowers, fondator si Managing Director al fondului de investitii J.C. Flowers & Co, a reusit, dupa un an de negocieri intense, sa isi faca intrarea pe piata bancara romaneasca preluand subsidiara locala a Piraeus Bank de la banca greceasca cu acelasi nume. Fondul de investitii…

- La Amzacea, intr-o comuna aflata la 40 kilometri de Constanta, miracolele se petrec zi de zi. Revelatia a venit intr-o zi cand spovedind copiii din parohie, preotul a primit acelasi raspuns de la aproape toti micutii. La intrebarea „Ce-ti doresti tu cel mai mult“, copiii au marturisit ca-si doresc doar…