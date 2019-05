Alexandra Pătru, campioană naţională la şah blitz Petre Apostol La Calimanesti, au avut loc finalele Campionatelor Nationale Individuale de Sah pentru copii, juniori si tineret. La proba de sah blitz, printre sportivii care s-au remarcat s-au regasit si reprezentanti de la cluburi ploiestene, cea mai deosebita performanta fiind obtinuta de catre Alexandra Patru, de la Clubul Sportiv Universitar Ploiesti. Sportiva ploiesteana si-a adjudecat titlul national la categoria fete 16 ani, incheind cu un total de 7,5 puncte dupa noua runde disputate. Aceasta le-a devansat, pe podium, pe Miruna Lehaci (CS Politehnica Iasi), care a incheiat tot cu 7,5 puncte… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Petre Apostol La Calimanesti-Caciulata, s-au desfasurat, pana pe 25 aprilie, probele Campionatelor Nationale Individuale de Sah pentru copii, juniori si tineret. La proba de sah clasic, trei reprezentanti de la cluburi prahovene au reusit sa obtina medalii, toti urcand pe ultima treapta a podiumului.…

- Petre Apostol Reprezentantii Federatiei Romane de Handbal au stabilit locurile de disputare ale turneelor semifinale din Divizia A, la masculin si la feminin. In competitia feminina, unde sunt sanse mari sa evolueze si o echipa prahoveana, turneul semifinal este programat sa se dispute la Fagaras, in…

- FC Dinamo Bucuresti anunta incheierea raporturilor contractuale cu fundasul stanga englez Jordan Mustoe. Transferat in urma cu doua luni la echipa din Stefan cel Mare, Jordan Mustoe a jucat trei meciuri pentru Dinamo in Liga 1 Betano si a adunat 184 de minute in tricoul alb-rosu, informeaza News.ro.Citește…

- "A fost obiectivul ambelor parti, si al Regatului Unit si al Uniunii Europene, sa fie o iesire coordonata cu o perioada de tranzitie de doi ani. Deocamdata Parlamentul britanic nu a acceptat acordul, Theresa May a cerut deja oficial o extindere a termenului de iesire pana pe 30 iunie, deci inca trei…

- LPF a anunțat programul etapei cu numarul 2 din play-off și play-out. Derby-urile Viitorul - CFR și Astra - FCSB au fost programate pentru sambata și duminica, 16-17 martie. Vineri, 15 martie20.30 Sepsi Sf. Gheorghe - Universitatea Craiova Sambata, 16 martie13.00 Dunarea Calarași - Politehnica Iași20.30…

- La proba de 400 de metri, desfasurata vineri, sportiva in varsta de 15 ani si inclusa in categoria Junioara 2 a facut o cursa fantastica, la final clasandu-se pe locul II dintr-un total de 50 de atlete din intreaga tara. Iar unele cu mult mai multa experienta decat ea. Cu timpul de 57.87, barladeanca…

- Gimnasta Simone Biles si tenismenul Novak Djokovici au primit, luni seara, la gala Laureus desfasurata la Monaco, premiile pentru “Sportiva anului 2018” si “Sportivul anului 2018”, relateaza News.ro.Citește și: Gigi Becali, furios dupa meci. I-a cerut demisia lui Adrian Cojocaru: 'Du-te, ma,…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au jucat slab in partida disputata in deplasare, cu Dinamo București, și au parasit terenul invinse in trei seturi. Dupa 71 de minute de joc, in care s-a remarcat veterana Alida Cioroianu, Dinamo s-a impus fara probleme cu 3-0 (25-21, 25-15, 25-19). De…