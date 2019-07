Stiri pe aceeasi tema

- Detalii din ce in ce mai socante ies la iveala in cazul Alexandrei Macesanu, tanara care ar fi fost ucisa in Caracal de catre Gheorghe Dinca. Mama fetei a fost sunata joi, in ziua in care si adolescenta a sunat a 112, si i s-a spus ca fiica ei va pleca in strainatate cu iubitul ei.

- O serie de telefoane misterioase primite de parinții Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu, dupa ce au fost rapite, ii preocupa pe anchetatori. In ambele cazuri, familiile au fost apelate de necunoscuți care au incercat sa induca piste false, anunțand ca adolescentele au plecat din țara.…

- Suspectul crimei din Caracal, Gheorghe Dinca, a fost scos, vineri seara, din curtea unde ar fi ucis-o pe Alexandra, cu autospeciala Poliției, incercuita de jandarmi, care au facut un culoar intre sutele de oameni protesteaza pe strada, transmite Mediafax.Puțin dupa ora 23.00, o autospeciala…

- Noi informații uluitoare apar in cazul Alexandrei, una dintre fetele ucise la Caracal de mecanicul auto Gheorghe Dinca. La ultimuul apel pe care l-a dat la 112, tanara a fost surprinsa de criminal, iar ultimele ei cuvinte au fost "Vine, vine...". Apoi, convorbirea s-a intrerupt. Atacatorul ar fi…

- Inainte ca Alexandra sa fie ucisa, vecina lui Gheorghe Dinca a auzit tipete. Imediat, a sunat la numarul unic de urgenta 112 si a anuntat. Luis Lazarus a transmis ca oamenii legii au linistit-o, spunandu-i ca e totul in regula, ei patruleaza.

- Oficialii Politiei Romane si cei ai Serviciului de Telecomunicatii Speciale se acuza reciproc pentru timpul vital pierdut pentru gasirea Alexandrei, fata disparuta in Caracal, dupa ce-a fost rapita de un individ de 65 de ani. Telefonul pe care adolescenta l-a dat la 112 n-a folosit in final la nimic.

- Polițiștii au descoperit, vineri, cadavrele a doua fete in urma unei percheziții realizate in curtea unui barbat din Caracal. Anchetatorii fac verificari pentru a stabili daca exista o legatura cu adolescentele disparute dupa ce au fost luate la ocazie, la diferența de trei luni. Georgian Dragan, purtatorul…

- Potrivit unor surse neoficiale, s-ar parea ca in curtea lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal in serie din Caracal, s-ar fi gasit si trupul unui baietel de opt ani. Mai exact, anchetatorii ar fi gasit ramasitele micutului in fantana suspectului!