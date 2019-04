Alexandra Mitroi, Voltaj și Kadebostany cântă de Ziua Europei, la Timișoara! Ziua Europei se sarbatorește in fiecare an in data de 9 mai, iar anul acesta Primaria Municipiului Timișoara a anunțat un program plin de activitați ce se vor desfașura in Piața Libertații, dar și in Piața Sfantul Gheorghe! Punctul culminant va fi concertul de la 19.30, unde, pe scena din Libertații, vor urca Alexandra Mitroi, Voltaj și Kadebostany! Program: Piata Libertatii: Deschiderea oficiala a manifestarii

Ora 12:00 Ceremonial militar și religios dedicat Zilei Independentei de Stat a Romaniei, Zilei Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite si Zilei Europei. Semnarea… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

