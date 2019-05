Alexandra Manciulea, Filip&Company: Lipsa reglementarilor nu este mereu un lucru rau in tehnologie. Implementarea in graba a legilor poate bloca inovatia

Stiri pe aceeasi tema

- Premisele crearii sistemului unic de cadastru si carte funciara Evidența incompleta de cadastru și carte funciara la nivelul intregii țari a afectat in timp dezvoltarea economica a țarii, securitatea tranzacțiilor imobiliare, a ipotecilor, dezvoltarea investițiilor, a infrastructurii, agriculturii…

- La Mioveni a avut loc saptamana aceasta inaugurarea primului proiect-pilot Smart City din judetul Arges. Proiectul apartine societatii Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni si a fost realizat cu tehnologie de ultima generatie, produsa de gigantul mondial ZTE.

- Asociația Romana pentru Smart City și Mobilitate a ajuns luni la Buzau cu cea de-a doua etapa a Caravanei Smart City 2.0 Implementarea. La intalnire au participat, alaturi de autoritațile județene, prefectul Carmen Ichim și președintele Consiliului Județean Petre Emanoil Neagu, primari ai orașelor și…

- Reprezentanții Romaniei, care prezideaza Grupul de lucru pentru Agenda 2030 de la nivelul Consiliului UE in perioada președinției, au reușit sa obțina consensul statelor membre pentru un document cu impact deosebit la nivel european. Concluziile Consiliului privind implemenatarea Agendei 2030 au fost…

- Romania a obtinut consensul pentru Concluziile Consiliului Uniunii Europene privind Agenda 2030, informeaza Departamentul pentru Dezvoltare Durabila al Guvernului, intr-un comunicat transmis marti AGERPRES. Reprezentantii Romaniei, care prezideaza Grupul de lucru pentru Agenda 2030 de…

- Edilul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, este nemultumit de programul de investitii al Aparegio Gorj, derulat anul trecut in municipiu. In timp ce edilul susține ca furnizorul de servicii de apa si canal din Targu Jiu nu a derulat niciun fel de investitii majore in 2018 la Targu Jiu, conducerea Aparegio…

- Astazi a fost convocat grupul de lucru pentru implementarea proiectului Rezervei de apa a municipiului Bacau, in contextul finalizarii proiectarii pe acest obiectiv de investiții vital pentru oraș. Dupa ce vor fi obținute avizele de specialitate, proiectul va merge la Consiliul Județean in vederea obținerii…

- Dupa ce Alex Mitrița s-a transferat la New York City pentru o suma impresionanta, 7,4 milioane de euro, iar Dragoș Nedelcu este dorit de Chicago Fire, fotbalul din SUA capteaza din ce in ce mai multa atenție. Iar Gica Hagi este convins ca, in viitorul apropiat, MLS poate ajunge la nivelul campionatelor…