- Ce s-a intamplat la Caracal e proba clara ca autoritațile romane au neglijat pana la nivel de ”complicitate pasiva la crima” interesele cetațeanului obișnuit. Daca statul roman nu te poate salva din mana criminalului nici macar atunci cand apuci sa-i ceri ajutorul la NUMARUL DE URGENȚA (suna a umor…

- Gheorghe Dinca, barbatul de 66 ani despre care se crede ca a ucis-o pe Alexandra Macesanu, fata de 15 ani rapita la Caracal, a fost dus, sambata dupa-amiaza, la Tribunalul Dolj cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile.

- Nicolae Moga, noul Ministru de Interne, și Secretarul de Stat Gheorghe Nucu Marin, au anunțat ca vor pleca de urgența spre Caracal, spre a verifica modul in care au acționat polițiștii in cazul crimei care a ingrozit o țara intreaga. Alexandra Maceșanu a sunat de trei ori la 112, dar autoritațile statului…

- Doua fete au fost ucise cu sange rece dupa care au fost tranșate și incendiate. Unul dintre cele mai grave cazuri de omor din ultimele decenii din Romania. Este vorba despre Mihaela Luiza Melencu, eleva la Liceul Tehnic „Costin D. Nenitescu“ din Craiova, care a disparut la jumatatea lunii aprilie și…

- Alexandra Maceșanu, una dintre fetele disparute, a sunat joi seara la 112 si a anuntat ca este tinuta captiva intr-o casa. Potrivit unor surse Antena 3, fata a sunat și a dat poliției un nume de pe o carte de vizita gasita in casa.

- Caz revoltator in judetul Alba. Un copil a fost batut cu bestialitate si umilit de mai multi adolescenti, in plina strada. Ingrozita de ce a patit baiatul ei, mama a postat imaginile pe retelele de socializare. Politistii s-au autosesizat imediat si i-au identificat pe agresori. Sunt minori toti si…

- Cateva zeci de oameni s-au strans, duminica dimineața, in fața Primariei din localitatea Baia de Arama, județul Mehedinți, și anunța ca vor pleca cu un autocar spre Craiova. Ei sunt nemulțumiți de modul in care au acționat autoritațile in cazul fetiței de 8 ani care a fost luata cu mascații din casa.Cateva…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in fasa primariei din localitatea Crucea, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, doua autoturisme au fost implicate. Din primele informatii un minor a fost ranit, victima fiind constienta. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru…