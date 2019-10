Alexandra Măceșanu este în viață. A fost văzută în Italia. Declarațiile unui martor O romanca, patroana de bar din Napoli, Italia, a declarat pentru Antena 1 ca a vazut-o pe Alexandra Maceșanu in localul ei. Fata ar fi avut urme de bataie pe corp. ”In luna septembrie am vazut-o de doua ori. In via Garibaldi, via Nazionale, Piazza Garibaldi, Napoli. Era cu inca doua fete. Alexandra, pe data de 5 octombrie, sambata, intre orele 16 și 18, a intrat de doua ori in bar la mine și a spus: ”te rog frumos ajuta-ma, te rog frumos ajuta-ma”. Dupa ea a mai intrat inca un baiat, un baiat inchis la culoare. Acel baiat vorbea in italiana doar ca ea nu vorbea. Doar tacea și asculta.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

