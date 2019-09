Alexandra Furnea, supravieţuitoare de la Colectiv, mesaj sfâşietor: Mă întorc la tine mai puţn completă "Salut, batrana prietena. Ne revedem dupa patru ani de dor. S-au intamplat atat de multe din clipa in care ți-am pașit ultima data pe mal, cu pielea mea intreaga și neteda, și pana acum, cand ma intorc la tine un pic mai puțin completa, cu urme pe trup, și in suflet, carora nu le-am gasit leac. Sa nu te superi pe mine, dar acum nu mai am voie sa ma bucur de tine pe zi, din cauza soarelui care ma ranește. Scumpa mea mare, aș putea sa iți spun prea multe povești despre intuneric și despre raul din lume și din oameni, dar nu vreau. Pentru ca știu ca le cunoști și tu prea bine. Și pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

