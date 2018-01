Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Alexandra Dulgheru (191 WTA) s-a calificat in optimi la turneul ITF de la Playford (Australia), dotat cu premii de 25.000 de dolari, informeaza Telekom Sport. Romanca a invins-o in runda inaugurala pe Lin Zhu, din China, principala ...

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, cap de serie N. 3, s-a calificat luni în optimile de finala ale turneului WTA de la Brisbane (Australia), cu premii totale de 894.700 dolari, dupa ce a învins-o în doua seturi pe spaniola Carla Suarez, 6-2, 6-4. Jucatoarea franceza Katerina…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep are sanse mari sa isi pastreze pozitia de lider in clasamentul mondial feminin si dupa turneele din prima saptamana a sezonului 2018, care vor avea loc la Shenzhen (China), Brisbane (Australia) si Auckland (Noua Zeelanda), potrivit site-ului WTA.Halep, care ocupa…

- Jucatoarea britanica de tenis Johanna Konta a invins-o pe letona Jelena Ostapenko in doua seturi, cu 6-3, 6-2, duminica, in finala mica a turneului demonstrativ World Tennis Thailand Championship, de la Hua Hin. Konta (9 WTA) a incheiat conturile cu Ostapenko (7 WTA) intr-o ora si 11 minute. Britanica…

- Niculescu, Dulgheru, Cristian și Tecau s-au dat in spectacol la Centrul Național de Tenis. Sunt ultimele zile de vacanța in tenisul mondial (doar Simona Halep a inceput sezon, cu un turneu demonstrativ). Una activa, țin sa ne anunțe jucatoarele și jucatorii romani. Vezi galeria foto + 2 + 2 Pe pagina…

- Jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 4 WTA, a invins-o, sambata, pe letona Jelena Ostapenko, numarul 7 WTA, scor 6-1, 6-4, in semifinalele turneului demonstrativ de la Hua Hin (Thailanda). Pliskova o va intalni in ultimul act pe Simona Halep, liderul WTA.Karolina Pliskova a castigat meciul…

- Simona Halep, locul I WTA, a învins-o, sâmbata, cu scorul de 6-3, 6-3, pe britanica Johanna Konta, locul 9 WTA, în semifinalele turneului demonstrativ de la Hua Hin (Thailanda). Halep a abordat serios meciul cu Konta, care a parut mai relaxata. Românca a dat dovada…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fost numar 1 mondial si care a nascut o fetita in acest an, este pregatita sa revina in activitate la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, a anuntat directorul turneului, Craig Tiley."Are viza, este inscrisa, se antreneaza.…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Mumbai (India), dotat cu premii totale de 115.000 dolari, dupa 6-1, 6-1 cu Victoria Rodriguez (Mexic).Ana Bogdan (24 de ani), a doua favorita, dar venita din calificari, a incheiat conturile dupa doar 54…

- Jucatoarea de tenis Mihaela Buzarnescu, locul 68 WTA si cap de serie numarul 1, s-a calificat, sambata, in finala turneului ITF de la Toyota (Japonia), cu premii in valoare totala de 60.000 de euro, potrivit news.ro.In semifinale, Buzarnescu a invins-o, cu scorul de 6-1, 7-5. pe chinezoaica…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de chinezoaica Shuai Zhang, cu 6-4, 6-0, duminica, in finala turneului ITF de la Tokyo, dotat cu premii totale de 100.000 de dolari. Zhang (28 ani, 36 WTA), principala favorita, s-a impus intr-o ora și 20 de minute. A doua infrangere in fața…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu s-a calificat sambata in finala turneului WTA de la Limoges (Franța), dotat cu premii totale de 115.000 dolari, dupa ce a trecut de franțuzoaica Pauline Parmentier, cu 3-6, 7-5, 6-2. Niculescu (30 ani, 100 WTA), a cincea favorita, s-a impus în…

- Ana Bogdan, invinsa in semifinalele turneului de la Hua Hin. Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost invinsa de elvețianca Belinda Bencic, 7-6 (3), 6-4, sambata, in semifinalele turneului WTA de la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii totale de 115.000 dolari. Ana Bogdan (24 ani, 115 WTA), cap…

- Monica Niculescu a invins-o pe Elena-Gabriela Ruse cu 6-4, 6-3, miercuri seara, intr-un nou meci intre jucatoare romane de tenis la turneul WTA de la Limoges (Franța), dotat cu premii totale de 115.000 dolari. Niculescu (30 ani, 100 WTA), a cincea favorita, s-a calificat in sferturi dupa o ora și 34…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, marți, in optimile de finala ale turneului WTA de la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii totale 115.000 dolari, dupa ce a dispus cu 6-1, 6-2 de thailandeza Chompoothip Jandakate. Românca (24 ani, 115 WTA) a câștigat…

- Monica Niculescu a invins-o pe Alexandra Dulgheru și s-a calificat in optimile turneului WTA de la Limoges. Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu s-a calificat, luni, in optimile de finala ale turneului WTA de la Limoges (Franța), dotat cu premii totale de 115.000 dolari, dupa ce a invins-o pe…

- Jucatoarea romana de tenis Cristina Dinu a fost invinsa astazi, in finala turneului ITF, de catre slovena Polona Hercog cu 6-1, 6-4. Turneul se desfașoara la Santa Margherita, in Italia și este dotat cu premii totale in valoare de 25.000 de dolari. Surpanumita noua Simona Halep, Cristina Dinu in varsta…

- Jucatoarea romana de tenis Cristina Dinu s-a calificat in finala turneului ITF de la Santa Margherita (Italia), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, sambata, dupa ce a invins-o pe franțuzoaica Sara Cakarevic cu un sec 6-0, 6-2. Dinu (24 ani, 382 WTA), venita din calificari, a încheiat…

- Jucatoarea germana de tenis Julia Goerges, numarul 18 mondial, este prima calificata in finala turneului WTA Elite Trophy, dupa ce a invins-o in doua seturi simetrice, 6-3, 6-3, pe letona Anastasija Sevastova (nr.15), sambata la Zhuhai (China). Goerges, care are în palmares trei titluri…

- Dupa ce in urma cu doua zile si-a asigurat pozitia de lider in clasamentul ATP la finalul acestui sezon, ieri, Rafael Nadal l-a invins pe uruguayanul Pablo Cuevas in optimile de finala ale turneului de la Paris, scor 6-3, 6-7, 6-3. Spaniolul, in varsta de 31 de ani, si-a adjudecat actul inaugural fara…

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse a fost invinsa fara drept de apel de rusoaica Ana Blinkova, cu 6-0, 6-3, miercuri, in optimile de finala ale turneului ITF de la Nantes (Franța), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari. Blinkova (19 ani, 135 WTA) s-a impus în doar 50 de…

- Jucatoarea romana de tenis Nicoleta Dascalu s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Sant Cugat (Spania), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, in urma victoriei cu 6-4, 6-1 in fața norvegiencei Melanie Stokke. Românca (21 ani, 381 WTA) o mai învinsese…

- Tenismenul moldovean Radu Albot a cedat in finala turneului Challenger de la Suzhou (China). El a fost invins de sirbul de 18 ani, Miomir Kecmanovic, locul 294 ATP, scor 4-6, 4-6. Albot a ajuns in ultimul act dupa ce a trecut in semifinale de slovenul Blaz Kavcic, locul 107 mondial, scor 4-6, 6-3, 6-0.…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, sambata, in finala turneului ITF de la Poitiers (Franța), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari, dupa ce a dispus cu 6-4, 6-2 de principala favorita, germanca Tatjana Maria. Buzarnescu (29 ani, 89 WTA), a cincea favorita,…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Adina Cristian a fost invinsa de rusoaica Vitalia Diatcenko, in doua seturi, cu 6-3, 6-1, sambata, in finala turneului ITF de la Istanbul, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari. Diatcenko (27 ani, 213 WTA), a treia favorita, s-a impus în doar…

- Jucatoarea americana de tenis Venus Williams (37 ani) o va intalni pe daneza Caroline Wozniacki in finala Turneului Campioanelor de la Singapore (WTA Finals), dupa ce a invins-o, sambata, in semifinale pe Caroline Garcia (Franța), cu 6-7 (3), 6-2, 6-3.

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a calificat joi in semifinalele turneului WTA de la Moscova, dotat cu premii totale de 790.208 dolari, dupa ce a invins-o pe belarusa Vera Lapko, 6-3, 4-6, 7-5. Irina Begu, 27 de ani, locul 56 WTA, s-a impus foarte greu în fața unei adversare…

- Jucatoarea de tenis Maria Sarapva, locul 86 WTA, beneficiara a unui wild card, a invins-o astazi, cu scorul de 6-3, 6-1, pe chinezoaica Shuai Peng, locul 25 WTA si cap de serie numarul 3, calificandu-se astfel in finala turneului WTA ...

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de Magdalena Rybarikova (Slovacia), principala favorita, cu 5-7, 6-2, 6-1, vineri seara, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Linz (Austria), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, transmite Agerpres.ro.Cirstea (27 ani, 37 WTA),…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Linz. Romanca a avut un meci foarte greu in optimile de finala ale competitiei din Austria dotata cu premii totale in valoare de 250.000 de dolari.

- Liderul mondial, Rafael Nadal, si-a asigurat prezenta in optimile de finala ale turneului Masters de la Shanghai. Principalul favorit al competitiei din China a trecut cu 6-2, 6-1 de americanul Jared Donaldson.

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la Linz (Austria), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, miercuri seara, dupa o victorie remarcabila in fața croatei Ajla Tomljanovic, cu scorul de 4-6, 7-6 (1), 6-1. AGERPRES (editor:…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA de la Linz (Austria), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa ce a dispus cu 6-3, 7-5 de belgianca Alison van Uytvanck. Cîrstea (27 ani, 37 WTA), a cincea favorita, s-a…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu, nr. 105 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Linz (Austria), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, in urma victoriei obținute marți in doua seturi, 7-6 (10-8), 6-3, in fața favoritei nr. 4, estoniana Anett Kontaveit.…

- Tenismanul roman Marius Copil a fost invins de rusul Evgheni Donskoi, cu 7-6 (0), 7-5, duminica, in finala turneului challenger de la Kaohsiung (Taiwan), dotat cu premii totale de 125.000 de dolari. Copil (26 ani, 77 ATP), al treilea favorit al competiției, a cedat dupa o ora și 38 de minute in fața…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, care de luni va deveni numarul 1 WTA, a fost invinsa in urma cu puțin timp in finala turneului de la Beijing (China), dotat cu premii in valoare totala de 6.381.679 dolari. Halep a ...

- Noul lider mondial, Simona Halep, a pierdut, duminica, in ultimul act al turneului WTA de la Beijing, in fata Carolinei Garcia. Jucatoarea din Franta, care a castigat si turneul de la Wuhan, s-a impus in doua seturi, scor 6-4, 7-6 (7-4). In pofida acestui rezultat, Halep va deveni noul…

- Jucatoarea franceza Caroline Garcia, invingatoare saptamana trecuta la Wuhan, s-a calificat in finala turneului WTA de la Beijing, a doua consecutiva, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-3, 7-5, de cehoaica Petra Kvitova, urmand sa o intalneasca in ultimul act pe romanca Simona Halep. Garcia,…

- La cateva ore dupa ce a devenit lider WTA, Simona Halep și-a aflat adversara din finala turneului Premier Mandatory ”China Open”. In ultimul act de la Beijing, Simona o va infrunta pe Caroline Garcia, nimeni alta decat jucatoarea care a ajutat-o sa devina lider WTA inca de azi.

- Simona Halep este în sfârșit numarul 1 mondial în tenisul feminin. Românca s-a calificat în finala turneului de la Beijing dupa ce a trecut în semifinale de Jelena Ostapenko. Simona Halep-Jelena Ostapenko LIVE TEXT Halep a câștigat primul set cu 6-2.3-4/…