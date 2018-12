Stiri pe aceeasi tema

- Sandra Mutu a vorbit intr-un interviu pentru okmagazine.ro despre relația ei cu fosta nevasta a "Briliantului", dar și cu fiicele acesteia. Transformare ULUITOARE. Cum arata acum Consuelo, fosta sotie a lui Adrian Mutu FOTO Actuala sotie a lui Adrian Mutu a declarat ca a cunoscut-o…

- Adrian Mutu a vorbit intr-un interviu pentru Corriere dello Sport despre obiectivele pe care le are. "Briliantul" nu a uitat de anii superbi petrecuți la Fiorentina, echipa pe care vrea sa o antreneze. Transformare ULUITOARE. Cum arata acum Consuelo, fosta sotie a lui Adrian Mutu FOTO…

- Cu ce se ocupa Consuelo, fosta sotie a lui Adrian Mutu Adrian Mutu se afla deja la a treia casnicie. Este in prezent casatorit cu Sandra, cu care are un baietel. Fostul fotbalist are insa doua mariaje esuate, cu Alexandra Dinu si Consuelo Matos, si trei copii cu acestea, care se afla in custodia lor.…

- Tanarul a fost gasit spanzurat de un copac din padure. Cadavrul se afla intr-o stare avansata de putrefacție, semn ca tanarul și-a pus capat zilelor de ceva timp, posibil chiar dupa dispariția sa. Oamenii legii spun ca nu sunt urme de violențe pe cadavru, astfel ca moartea nu este una suspecta. La sfarșitul…

- Adrian Mutu si Alexandra Dinu s-au impacat. Dupa o lunga perioada in care s-au certat in procese din cauza celor 140.000 de euro pe care fostul fotbalist trebuia sa-i dea fiului sau Mario, iata ca lucrurile s-au schimbat categoric intre cei doi.

Este oficial! Adrian Mutu s-a impacat cu Alexandra Dinu, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, are detalii de ultima ora. "Briliantul" a ingropat securea razboiului cu fosta soție, in ceea ce privește plata datoriei de 140.000 de euro, pensia alimentara pentru Mario, primul copil al fostului internațional.