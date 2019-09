Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul saptamanii trecute a avut loc la Piatra Neamț ediția 2019 a prestigiosului Concurs Internațional de Muzica pentru Copii „Volare”. Cu un juriu de excepție, cu membri din Italia, Ucraina și Republica Moldova, Marele Trofeu al categoriei 8 ani a fost adjudecat de Delia Maria Sava din Bacau.…

- Guvernul Spaniei a dezmintit luni ca a acceptat debarcarea in Mallorca a celor 107 migranti de pe Open Arms, transmite Reuters; nava umanitara anuntase un acord intre Spania si Italia in acest sens, dupa 18 zile in care a fost blocata pe mare.

- Politistii de investigatii criminale din cadrul I.P.J.Bacau si cei de frontiera au actionat in incinta aeroportului „George Enescu” din localitate, ocazie cu care au depistat un barbat de 41 de ani, din judetul Neamt, urmarit international. Acesta se sustragea de la executarea unui mandat european de…

- Cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Episcop Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Romane, in Italia, cu sediul la Roma, in perioada 14-19 iulie 2019, in localitatea Alcamo, din Italia, s-a desfasurat cea de-a II-a editie a Taberei „Bucuria de a fi impreuna” a Protopopiatului Sicilia, in contextul si…

- Așteptam aceasta generație. O așteptam inca dinainte ca ea sa se fi nascut. O așteptam așa cum așteptam ca Romania, și nu doar fotbalul romanesc, sa fie schimbat de noile generații. „The millenials”, carevasazica. Generația lui Ionuț Radu și George Pușcaș face furori la Europeanul Under 21 din Italia.…

- Proiectul Erasmus+ L’amitie en partage, coordonat de Școala Gimnaziala “Alexandru Cel Bun” Bacau, Romania, in parteneriat cu alte cinci școli, „ Metodi Mitevski Brico” din Lozovo, Macedonia, „Todor Janev”, Caska, Macedonia, „Podstawowa Mikolaja Kopernika”, Lazynie, Polonia și „Nicola Vaptsarov” Hadzidimono,…

- Sambata, 15 iunie, a fost zi de sarbatoare pentru handbalul bacauan. Și nu numai. In Sala Sporturilor din Bacau s-a reunit crema handbalului romanesc din anii 80-90. Totul cu prilejul unei manifestari care a celebrat implinirea a 30 de ani de la cucerirea Cupei Cupelor de catre echipa de handbal feminin…

- Turistul britanic a fost gasit decedat dupa ce a cazut vineri de la etajul al doilea al unui hotel aflat in statiunea balneara Magaluf, ce are reputatia unui spatiu al exceselor de toate felurile, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al Garzii Civile. Anchetatorii incearca sa stabileasca daca…