Alexandra Crisan – Alerg (videoclip nou)

Stiri pe aceeasi tema

- La audiții, Cristina Vasopol a facut un gest incredibil. A da sfaturi celor impotriva carora concurezi este dovada suprema de generozitate. Baieții i-au pregatit o surpriza inainte de a urca pe scena ”X Factor”.

- Dael Damsa a lansat un nou single – „Nebunia Ta” – o piesa fresh, cu un sound actual si un vibe ce va face ascultatorii sa dea play piesei iar și iar. La mai bine de doi ani de la succesul pe care l-a avut lansarea rework-ului „Sing it Back” cu vocea lui Dael, piesa ce s-a bucurat de peste 100.000 de…

- Indragita solista de muzica populara Andra Ioana Matei și-a lansat recent cantecul „Bucovina, dulce Bucovina", la care a realizat și un videoclip. Piesa, dupa cum ne-a spus artista, „a izvorat" din dragostea ei pentru zona unde s-a nascut și unde a crescut. „Multe ...

- Formația timișoreana Phaser a lansat un nou videoclip la piesa Indestructibil. “Indestructibil este despre increderea in tine și curajul de a-ți urma visele și de a-ți desena propriul drum. Trebuie sa-ți pastrezi optimismul și sa crezi in propriile forțe, chiar daca uneori viața e plina de provocari…

- Andrei Leonte a revenit cu un nou release care este cel putin surprinzator. Daca in ultimii ani ne-am obisnuit sa ascultam piese ceva mai putin optimiste cantate de artist, cu “Stai oleaca” acesta schimba foaia. “N-o sa ma credeti… SOC, SOC: am lansat o piesa reggae! Nu ma intrebati ca nu stiu de unde…

- Dupa ce in urma cu cateva luni a facut furori in tari ca Turcia si India cu piesa “Safari”, Serena lanseaza un nou single – “Waiting”. O noua colaborare cu Pink Elephant, “Waiting” a luat nastere in cadrul TIC 2018, cea de-a doua tabara internationala de muzica organizata de Roton Music la Valea cu…

- Cea de-a doua ediție X Factor, difuzata duminica, de la ora 20.00, la Antena 1 vine cu mult umor, cu povești spectaculoase, dar și cu foarte multe surprize.Unul dintre concurenții care urca duminica aceasta pe scena X Factor este Mihai Catalin Marin, din județul Teleorman.

- Loulou, fosta concurenta de la X Factor, traiește o poveste de iubire fascinanta cu Luis Lazarus de opt ani de zile, iar astazi, la ”Prietenii de la 11”, ei au vorbit despre cum s-au distrat in aceasta vara.