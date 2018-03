Stiri pe aceeasi tema

- Faptul ca Delia Matache este una dintre cele mai in voga cantarete de la noi din tara este stiut de toata lumea. Dincolo de muzica, vedeta se pricepe de minune si la moda, iar sotul ei, Razvan Munteanu, tine si el pasul cu celebra sa nevasta.

- Saptamana trecuta, lumea mondena a fost zguduita din temelii de un scandal infiorator ce a avut loc intr-unul dintre cele mai luxoase localuri din Herastrau. „Bunesa” din Urlati si gasca ei de prietene s-au batut cu Diana Guresoaie, Georgiana Constantin, dive cunoscute ca fiind „clientele” sectiei 19,…

- Presedinta organizatiei de femei PSD Diaspora, oradeanca Lilla Boglarka Debelka, fost consilier local sI fosta prezentatoare tv, a fost numita secretar de stat în Ministerul românilor de pretutindeni.

- Buzoianca Diana Toma a reușit sa ii impresioneze pe vecinii moldoveni cu impresionanta sa colecție de costume tradiționale, expuse, zilele acestea, la Muzeul National de Arta al Moldovei. Expozitia de costume tradiționale romanești cu genericul „Zestrea Domniței D’ IA” a fost vernisata ieri la Muzeul…

- Chiar daca nu mai este de multa vreme nici in floarea varstei, nici in atentia camerelor de luat vederi, Crina Abrudan are grija de corpul ei. Pentru a nu pune niciun gram in plus, sotia lui Gabi Popescu sta departe de ispitele culinare.

- Vestea ca Giovanni si Victor Becali au fost condamnati cu executare in dosarul „Mita pentru judecatoare” a fost primita diferit de rudele celor doi machedoni. In timp ce Gigi Becali, varul fostilor impresari, a sarit in apararea neamurilor sale, Lucian, nepotul favorit al latifundiarului, s-a distrat…

- Peste 94.000.000 de lei, valoarea unui prejudiciu estimat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala constand in debite datorate si neachitate bugetului de stat de o societate comerciala, au fost recuperati de politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei…

- Alexandra Dinu pare sa fie prototipul femeii car enu are nevoie de niciun fel de trucuri de frumusețe. Nu simte nevoia sa se machieze, și, chiar daca o face, o face extrem de discret, bazandu-se, pare-se, pe singurele arme cu adevarat eficiente: naturalețea și zambetul.

- Fotbalistul care a reușit sa inscrie un gol de senzație in poarta italienilor de la Lazio Roma și a devenit eroul lui Gigi Becali și al fanilor FCSB pare sa știe cum trebuie, cu adevarat, sa sarbatoreasca un fotbalist un asemenea succes.

- Gica Popescu (50 de ani) este, fara indoiala, unul dintre cei mai galonati fotbalisti din istoria Romaniei. Fost capitan al Barcelonei, „Baciul” a scris istorie pentru echipa nationala, alaturi de „Generatia de Aur”. In prezent, cumnatul lui Gica Hagi lucreaza gratuit pentru Guvern, in programul care…

- Fostul numar doi din SRI, generalul (r) Florian Coldea, va preda la Universitatea de Vest din Timișoara. Trecut in rezerva anul trecut, acesta e angajat cu contract civil la Academia Nationala de Informatii și e profesor asociat al Universitații Babeș – Bolyai, unde preda cursul „Intelligence si decizie…

- Este unul dintre cei mai cunoscuți lautari, chiar singurul din ”generația veche”, și, de ani buni tot spune ca lucrurile, cel puțin din punct de vedere financiar, nu mai merg prea bine pentru el. Cu toate acestea, de curand, el a fost surprins incercand sa dea lovitura in acest domeniu, ”investind”…

- Chiar daca si-a incheiat socotelile cu fotbalul de aproape trei ani, Marius Niculae (36 de ani) se mentine intr-o forma de zile mari. Nici macar jucatori aflati in activitate, precum Denis Alibec sau Harlem Gnohere, nu se pot lauda cu forma fizica in care se afla cel poreclit „Sageata”.

- Veste mare in lumea mondena din Romania! Dupa o perioada in care a preferat statutul de lup singuratic, dornic sa faca „victime” noi, Lucian Becali si-a bagat mintile-n cap. Nepotul favorit al lui Gigi Becali s-a impacat cu fosta iubita!

- Incredibil, dar adevarat! Cosntantin Budescu si Denis Alibec, starurile pe care Gigi Becali spera sa obtina sume importante de bani, au avut parte de o umilinta de zile mari. Cel care a pus la respect cele doua vedete de la FCSB este un fotbalist cu state vechi in Liga I.

- Maluma este pe val, asta dupa ce piesa"Felices Los 4" a devenit un hit mondial. La asemenea succes si la felul cum arata, artistul este inconjurat numai de femei frumoase. Pentru domnisoarele care ii urmaresc fiecare miscare, insa, avem o veste rea: cantaretul are o relatie cu modelul Natalia Barulich.

- Steaua a reușit luni un alt transfer de senzație, dupa Valerica Gaman. "Cristi Tanase tocmai a semnat. Face vizita medicala și va pleca mâine în cantonament din Spania. A semnat pe patru luni. Așa a vrut el. Eu îmi doream sa semneze pe 2 ani, dar a zis ca nu vrea, ca…

- Calculele arata ca liderii celor patru federatii sindicale care au fost miercuri la negocieri cu ministrul Energiei, Toma Petcu, nu au castigat mai nimic pentru cei 13.500 de salariati ai CE Oltenia. In orice caz, nimic in plus fata...

- Horia Brenciu este, fara indoiala, unul dintre cei mai populari, dar si mai apreciati artisti din industria muzicala romaneasca. Persoana joviala, cantaretul lasa impresia ca este tot timpul intr-o cursa contra-cronometru. Din cauza faptului ca este agitat mai mereu, vedeta le mai si comite din cand…

- Un nou termen a avut loc miercuri, 10 ianuarie, in procesul in care CSA Steaua ii cere despagubiri de aproximativ 37 de milioane de euro lui Gigi Becali ca urmare a celor zece ani in care omul de afaceri s-a folosit ilegal, sustine Florin Talpan, de marca "Steaua". Pana acum, CSA Steaua, reprezentata…

- La nici doi ani de la realizarea recordului unui transfer din Liga 1, atunci cand l-a vandut pe Nicolae Stanciu pentru 10 milioane de Euro la Anderlecht, Gigi Becali se pregatește de un nou tun financiar: vanzarea puștiului minune Dennis Man.

- Scandal la CFR Cluj. Dan Nistor nu mai suporta sa fie rezerva și ii cere explicații lui Dan Petrescu. „N-a vorbit cu mine, dar o sa discut eu cu el. «Spune, nene, ai ceva cu mine? Spune-mi, nene, de ce nu joc?» Tacerea asta… Ce-i asta? N-am 20 de ani. Și vreau sa joc, iar daca nu se poate aici, voi…

- Gigi Becali are toate motivele sa fie mandru de fiica lui, Teodora. Iar asta pentru ca, pare-se, tanara moștenitoare a latifundiarului a invațat cum funcționeaza lucrurile, in București, cand iți dorești ceva din tot sufletul.

- Lui Olimpiu Moruțan i se va face o polița in caz de invaliditate, care sa acopere prețul de transfer de la Botoșani, 700.000 de euro, in condițiile in care el va ramane la clubul moldav pana-n vara. Olimpiu Moruțan a fost cumparat in decembrie de Gigi Becali, cu 700.000 de euro, suma la care se adauga…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat continutul "plin de minciuni" al unei carti despre campania sa electorala si "haosul" din Casa Alba, carte care va fi pusa in vanzare vineri, cu patru zile mai devreme decat se anuntase, scrie AFP.

- Gabi Enache si iubita lui, Lena, au avut o aparitie surprinzatoare la inceput de an. Cei doi au imbracat haine arabesti, ei aflandu-se in Dubai, acolo unde au si petrecut Revelionul, alaturi de nasii copilului lor, Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf.

- Gigi Becali a petrecut revelionul in Poiana Brașov, tradiție pe care o are de ceva vreme. Becali a fost primit ca un adevarat VIP, facand poze cu turiștii și intrand in dicuție cu jurnaliștii.

- Romanii sunt destul de traditionalisti atunci cand vine vorba de Revelion. Potrivit unui sondaj, 60% dintre ei vor petrece in aceasta noapte acasa, in familie. Foarte putini alaturi de prieteni

- Omul de afaceri Gigi Becali a aruncat in aer scena fotbalului romanesc, dupa ce a anunțat ca va vinde un jucator cu cel puțin 100 de milioane de euro. Despre acesta, au ieșit noi informații la iveala!S-a aflat care a fost prima mutare a „Diamantului” lui Gigi Becali, de la intrarea sub aripa…

- Imediat dupa ce Olimpiu Morutan a semnat cu FCSB, Gigi Becali a anuntat si plecarile de la echipa. Conform finantatorului vicecampioanei, patru fotbalisti au plecat imprumut, printre care Vlad Achim, Daniel Benzar, Marian Pleasca si inca un jucator a carui nume nu a fost dezvaluit. Dupa consultari…

- Doua reveniri la FCSB. Ce jucatori vrea sa ia Gigi Becali in pauza de iarna. Gigi Becali vrea sa-și intareasca echipa in pauza de iarna. Latifundiarul din Pipera anunța o campanie de transferari in care ar putea reveni la FCSB doi jucatorii. Este vorba despre Raul Rusescu și despre Cristi Tanase, fotbaliști…

- Mihai Pintilii, unicul capitan la FCSB: ”E singurul care poate tine un discurs impunator in vestiar”. Fostul capitan al echipei roș-albastre, Mirel Radoi nu a privit cu ochi buni numirea drept capitan de echipa la FCSB a capricioasului atacant Denis Alibec. In opinia lui Mirel Radoi, aceasta decizie…

- Gigi Becali nu renunța la ideea de a-l aduce la FCSB pe Alexandru Baluța, mijlocașul ofensiv al celor de la CSU Craiova. Patronul FCSB a dezvaluit ca este fanul lui Baluța și a facut o oferta-record pentru jucatorul de 24 de ani, 2,5 milioane de euro. Mijlocașul oltenilor are o clauza de 3 milioane…

- Imagine unicat din arhiva Gazetei Sporturilor, realizata acum 17 ani, atunci cand Gigi Becali era doar sponsor din umbra la Steaua și era pasionat de animale, așa cum e și acum. Doar ca atunci avea o ferma de vaci, iar acum, chiar in curtea vilei sale din Pipera, deține peste 100 de oi de care are grija…

- Ștefan Iovan lucreaza la CSA Steaua, dar ține și cu FCSB! ”Cum sa nu ne bucuram cand este in primavara europeana?”. Cu toate ca este in funcția de director sportiv la CSA Steaua, echipa MApN care activeaza in Liga a 4-a, Ștefan Iovan se bucura și pentru realizarile FCSB. Asta deși cele doua grupari…

- Andra este, probabil, una dintre cele mai iubite cantarețe de la noi, fanii ei fiind cuceriți de talentul, dar și de aparițiile cat se poate de senzuale pe care le are atat pe scena, cat și in videoclipuri.

- Olimpiu Morutan este jucatorul FCSB. Mijlocasul a semnat în aceasta dupa-amiaza pe cinci ani cu vicecampioana. Informatia a fost confirmata de patronul ros-albastrilor, Gigi Becali. Jucatorul i-a evitat pe ziaristii aflati la sediul clubului, de la Arcom si a patruns printr-o alta intrare.…

- Becali: ”Il iau pe Omrani. Nu mint”. Ce spun oficialii de la CFR Gigi Becali a declarat ca atacantul lui CFR Cluj, Billel Omrani, va veni in vara la FCSB. Patronul vicecampioanei României și-a manifestat interesul pentru francez de mai multe luni. La sfârșitul lui noiembrie, conducerea…

- S-a tunat, si-a pus zambet nou, iar acum e foarte mandra de felul in care arata. Narcisa Guta s-a schimbat total. Prezenta la un eveniment monden, fosta lui Nicolae Guta si-a afisaz mandra dintii.

- Constantin Budescu considera ca experimentele dictate de Gigi Becali din loja au costat-o pe FCSB in meciul cu Astra, scor 0-2, dar și in celelalte partide pe care roș-albaștrii le-au pierdut in ultima vreme. Dica a comentat azi declarația lui Budescu, fotbalist care cel mai probabil i-a avut ca ținte…

- Face parte dintr-un trio de surori superbe, care par sa se ia la intrecere, atunci cand vine vorba de frumusete. Rachel, mezina familiei, adora sa fie fotografiata si are grija sa ofere mereu un mic spectacol celor din jurul ei.

- Intrat pe lista neagra la FCSB și criticat de Nicolae Dica și Gigi Becali, Denis Alibec ar putea fi salvat de prietenul Marius Șumudica. Presa din Turcia anunța ca atacantul de 26 de ani este dorit de Șumudica la Kayserispor, locul 4. Turcii anunța ca varful va veni in weekend in Turcia pentru a discuta…

- FCSB poate rata o noua tinta de pe piata transferurilor, dupa ce clubul si-a marit pretentiile financiare. Cornel Sfaiter, presedintele de la FC Botosani, le-a transmis vicecampionilor ca Olimpiu Morutan poate pleca din Moldova pentru 1,5 milioane de euro, plus 20% dintr-un viitor transfer.…

- Atacantul Andrei Ivan, 20 de ani, este gata sa revina in Liga 1, la 6 luni de la transferul la Krasnodar. Fostul jucator al celor de la CSU Craiova nu s-a adaptat in Rusia și ar putea reveni la echipa lui Devis Mangia sub forma de imprumut. Conducerile celor doua cluburi au ajuns la un acord pentru…

- Ronnie O'Sullivan, cel mai talentat jucator din istoria snookerului, revine acolo unde ii este locul. Ronnie a urcat pe podiumul clasamentului mondial dupa ce a triumfat pentru a 6-a oara la Campionatul Regatului Unit, scor 10-5 in finala cu Shaun Murphy. "Racheta" O'Sullivan…