Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de doar doi ani a fost descoperita intr-un apartament alaturi de cadavrele parinților ei. Fetița, pe nume Alexandra, era infometata și suferea de dezhidratare. Copila nici nu mai putea sa se mai miște de foame și de sete. Cauza decesului parinților ei nu este cunoscuta deocamdata, dar anchetatorii…

- Caz infiorator in orașul Los Angeles din Statele Unite. O fetița de trei ani și-a ingrijit frațiorul de doar doua luni, dupa ce parinții lor au murit. Timp de trei zile, copiii au ramas singuri in...

- Cu mama și tatal regizori și producatori, Anghel Damian parea sa aiba drumul batatorit in cinematografie, insa, culmea, parinții nu l-au indrumat, nici susținut sa aleaga aceasta profesie. Colegele de clasa din liceu poarta „povara” alegerii lui. Deși a crescut inconjurat de actori și oameni de film…

- Un bebeluș s-a aflat in agonie timp de peste trei luni, dupa ce o asistenta a facut o gafa uriașa. Fetița a fost dusa de parinți acasa fara ca aceștia sa banuiasca macar ca ceva nu ar fi in regula și ca vor risca sa faca 20 de ani de inchisoare pe nedrept.

- Dupa stopul cardiac suferit luni seara, in timpul operației de cezariana, Andreea Balan a postat, miercuri seara, prima imagine cu ea și cu fetița ei nou-nascuta. In aceeași seara, vedeta a intrat in direct prin telefon in emisiunea ”Acces direct” și a povestit ce iși amintește din seara cand a ajuns…

- Courtney Newlands, tanara in varsta de 19 ani, a fost gasita moarta dupa ce polițiștii au spart ușa apartamentul ei. Familia a sesizat ingrijorata autoritațile dup ce fata nu mai raspundea.

- Shannon Clifton a povestit iadul in care a trait alaturi de Shane Ray Clifton, tatal sau, care a abuzat-o de cand avea doar 6 ani. "Mi-a furat viața", a spus tanara, care in prezent este de 18 ani.