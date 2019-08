Stiri pe aceeasi tema

- Audierea lui Gheorghe Dinca ar fi intrerupta din 10 in 10 minute, potrivit Romania TV. Gheorghe Dinca ar refuza sa raspunsa intrebarilor de la DIICOT Central, refuzand cooperarea cu anchetatorii. Dosarul tragediei din Caracal a fost preluat de la DIICOT Craiova de catre Structura Centrala.…

- DIICOT Craiova a preluat de la Parchetului de pe langa Tribunalul Olt ancheta in dosarul disparitiei fetei de 15 ani din Dobrosloveni, judetul Olt, pentru a-l reuni cu un dosar privind disparitia unei alte adolescente de 18 ani, a declarat, pentru AGERPRES, prim-procurorul DIICOT Craiova, Ionut Ciprian…

- In cursul noptii, dosarul penal privind cauza din Caracal a fost preluat de DIICOT, iar, la ora transmiterii stirii, principalul suspect- Gheorghe Dinca- de 57 de ani, este audiat la Craiova. DIICOT Craiova are in lucru si dosarul in care se cerceteaza si disparitia Luizei Mihaela Melencu. Fata a fost…

- Milioane de dolari erau scoși de pe cardurile false, de oamenii pe care rețeaua din Oltenia ii avea in SUA, India, Paraguay, Indonezia. Forța și intinderea clanurilor de infractori din Craiova, care fac trafic de persoane la granița Mexic - SUA și copiaza carduri in zona Cancun, i-a determinat pe procurorii…

- de Delia Marinescu, Alexandra Nistoroiu, Adriana Oprea și Catalin TolontanAnul trecut, US Border Patrol, Poliția de Frontiera americana, a capturat și expulzat 449 de romani intrați ilegal in SUA și doar 194 de cubanezi aflați in aceeași situație. Teritoriul sterp și periculos dintre Mexic și statul…