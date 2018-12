Alexander Zverev nu vrea super-tie-break la Australian Open

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii turneului Australian Open au decis introducerea super-tiebreak-ului in setul decisiv, la scorul de 6-6, in al cincilea set la baieți, respectiv in al treilea la fete, pentru a scurta meciurile.

- Simona Halep este prima nominalizare a jurnalistilor francezi, care vor sa recompenseze astfel cea mai buna jucatoare din 2018. S-A AFLAT! Cine a ajutat-o pe Simona Halep cu bani la inceputul carierei "Simona Halep astepta acel moment. Dupa esecul din finala de la Australian Open, romanca…

- Examenele si cumparaturile au tinut capul de afis in anul care se apropie de final, cu bacalaureatul, evaluarea nationala si Black Friday depasind sportul reprezentat in top 5 de Campionatul Mondial si Simona Halep. Tot legat de sport, in afara de campionatul mondial, top 5 al cautarilor pe…

- Germanul Sascha Bajin, care o pregateste pe japoneza Naomi Osaka, a fost desemnat cel mai bun antrenor al anului 2018 in circuitul profesionist feminin de tenis (WTA), titlu pentru care a candidat si australianul Darren Cahill, informeaza Agerpres. Osaka a castigat in 2018, cu Bajin in staff, primul…

- Rafael Nadal, indisponibil din luna septembrie, din cauza unei accidentari la genunchi, se va reface la timp pentru a lua parte la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al sezonului viitor, programat in luna ianuarie la Melbourne, au asigurat organizatorii, citati de cotidianul L'Equipe.

- Pentru a se aplica de la editia din ianuarie 2019, este nevoie de acceptul asociatiilor jucatoarelor si jucatorilor, in caz contrar se va aplica din 2020. Masura are scopul de a reduce durata meciurilor. La feminin, Halep a jucat la editia 2018 un meci de trei ore si 45 de minute, cu americanca Lauren…

