- Tanarul tenisman german Alexander Zverev l-a invins pe sarbul Novak Djokovic, numarul unu mondial, cu 6-4, 6-3, duminica, in finala Turneului Campionilor, Nitto ATP Finals, desfasurata la O2 Arena din Londra. Sascha Zverev (21 ani), care ii succede in palmares bulgarului Grigor Dimitrov,…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, numarul 3 mondial, s-a calificat in semifinalele Turneului Campionilor, invingandu-l in doua seturi, 6-4, 6-3, pe sud-africanul Kevin Anderson (nr. 6), care avea deja asigurata prezenta in penultimul act al competitiei care are loc la O2 Arena din Londra. …

- Croatul Marin Cilici, locul 7 ATP, l-a invins, miercuri, cu scorul de 6-7 (2), 6-3, 6-4, pe americanul John Isner, locul 10 ATP, in etapa a II-a a Grupei Gustavo Kuerten a Turneului Campionilor de la Londra, informeaza news.ro.Ciclici s-a impus dupa un meci de doua ore si 15 minute. El are…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, care este sigur ca va incheia anul ca lider mondial, l-a invins miercuri pe germanul Alexander Zverev (5 ATP) in doua seturi, 6-4, 6-1, intr-un meci din Grupa "Guga Kuerten" de la Turneul Campionilor, si a facut un pas mare spre semifinalele competitiei care se desfasoara…

- Numarul 1 mondial, Novak Djokovic, l-a invins pe americanul John Isner, scor 6-4, 6-3, la Turneul Campionilor de la Londra. Novak Djokovic s-a impus intr-o ora si 13 minute, intr-un meci din grupa "Gustavo Kuerten" In aceeasi grupa, germanul Alexander Zverev l-a invins pe croatul Marin Cilic scor 7-6,…

- Roger Federer (3 ATP) a debutat cu stangul la Turneul Campionilor de la Londra. Elvețianul a fost invins in doua seturi, scor 6-7(4), 3-6, de niponul Kei Nishikori (9 ATP). Arena O2 din Londra a fost martora unui joc total necaracteristic al lui Roger Federer. Elvețianul a fost extrem de nervos, elocvent…

- Numarul 1 mondial, Novak Djokovici, va evolua in grupa Gustavo Kuerten la Turneul Campionilor, alaturi de germanul Alexander Zverev (numarul 4), croatul Marin Cilic (numarul 7) si americanul John Isner.In grupa Lleyton Hewit, elvetianul Roger Federer, cap de serie 3, ii va intalni pe austriacul…