Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul german Alexander Zverev, favoritul numarul 3, s-a calificat in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Montreal, dotat cu premii totale in valoare de 5.701.945 dolari, invingandu-l in doua seturi, 7-6 (7/4), 6-4, pe britanicul Cameron Norrie. Zverev, castigatorul…

- Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas, locul 6 mondial si principal favorit, a fost eliminat de chilianul Nicolas Jarry, 6-4, 3-6, 6-4, in optimile de finala ale turneului ATP de la s-Hertogenbosch (Olanda) potrivit Agerpres. Tsitsipas, in varsta de 20 de ani, unul dintre cei mai promitatori jucatori…

- Tenismanul german Alexander Zverev, numarul 5 mondial, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Roland Garros, invingandu-l in patru seturi, 3-6, 6-2, 6-3, 7-6 (7/5), pe italianul Fabio Fognini, intr-o partida disputata luni. Zverev se va lupta pentru un loc…

- Tenismanul german Alexander Zverev, numarul 5 mondial, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Roland Garros, invingandu-l in patru seturi, 3-6, 6-2, 6-3, 7-6 (7/5), pe italianul Fabio Fognini, intr-o partida

- Tenismanul german Alexander Zverev, numarul 5 mondial, s-a calificat cu emotii in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Roland Garros, invingandu-l greu in cinci seturi, 6-4, 6-2, 4-6, 1-6, 6-2, pe...

- Tenismanul german Alexander Zverev, principalul favorit al turneului ATP de la Geneva (Elvetia), s-a calificat joi in semifinalele acestei competitii, dotata cu premii totale in valoare de 524.340 euro, invingandu-l greu in trei seturi, 7-5, 3-6, 6-3, pe bolivianul Hugo Dellien. Zverev,…

- Tenismanul moldovean Radu Albot s-a calificat, luni, in optimile de finala ale turneului ATP de ls Geneva (Elvetia), dotat cu premii totale de 524.340 euro, gratie victoriei cu 7-6 (8/6), 7-6 (7/3) obtinute in fata italianului Lorenzo Sonego, scrie agerpres.ro.

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul 1 mondial, s-a calificat joi in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 5.207.405 euro, invingandu-l pe canadianul Denis Shapovalov (N.22), in doua seturi, 6-1, 6-3. Djokovic va juca in cursul serii cu castigatorul…