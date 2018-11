Alexander Stubb, candidat conservator la sefia Comisiei Europene, il ataca pe Viktor Orban

Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi au discutat despre planuri comune de dezvoltare pentru Transilvania, precum si despre apropiatul congres de la Helsinki al Partidului Popular European (PPE), a informat seful biroului de presa al lui Orban, Bertalan Havasi, transmite MTI. Cei doi politicieni au fost de acord ca este nevoie…

- Conservatorul german Manfred Weber, care candideaza la viitoarea presedintie a Comisiei Europene (CE), a primit sustinerea liderului ungar Viktor Orban, criticat din cauza atingerilor la adresa statului drept, fapte care creeaza disensiuni in dreapta europeana, relateaza AFP, informeaza News.ro.Manfred…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus intr-un interviu pentru Le Monde ca Viktor Orban "nu iși mai are locul in sanul PPE", in contextul in care Parlamentul European a votat recent pentru activarea articolului 7 din Tratatul UE, care ar putea duce in final la adoptarea de sanctiuni…

- Fostul premier al Finlandei, Alexander Stubb, si-a anuntat marti candidatura la presedintia Comisiei Europene, scrie Reuters.Stubb a afirmat intr-o scrisoare trimisa membrilor Partidului Popular European, din care face parte, ca este „un pro-european declarat” care a decis sa apere valorile…

- Stubb a afirmat intr-o scrisoare trimisa membrilor Partidului Popular European, din care face parte, ca este „un pro-european declarat" care a decis sa apere valorile europene si sa impinga Europa sa umple un vid de putere lasat de „marginalizarea voluntara" a SUA si a Marii Britanii din politicile…

- Liderul grupului PPE din Parlamentul European, conservatorul german Manfred Weber, care aspira sa devina viitorul presedinte al Comisiei Europene, a avertizat luni ca va lua pozitie împotriva Ungariei daca premierul Viktor Orban nu raspunde îngrijorarilor UE

- Fostul premier belgian Guy Verhofstadt a anuntat, duminica, formarea unei noi miscari politice, alaturi de partidul presedintelui Frantei, Emmanuel Macron. Intr-un interviu pentru cotidianul Ouest-France, Verhofstadt, liderul Aliantei Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE) din Parlamentul…

- Alesul cancelarului german Angela Merkel la preluarea sefiei Comisiei Europene (CE) este Manfred Weber, un conservator bavarez care ar urma sa conduca Partidul Popular European (PPE) la europarlamentarele din mai anul viitor.