- Potrivit informațiilor furnizate de Libertatea, Alexander Adamescu a fost arestat preventiv in Marea Britanie, dupa ce o instanța londoneza a constatat ca acesta a folosit acte false in instanța in timpul judecarii procesului de extradare.

- Jurnaliștii de la „As” susțin ca Romania risca sa rateze prezenta la Cupa Mondiala din Japonia dupa ce l-ar fi folosit pe Sione Faka’osilea, jucator din Tonga, naturalizat, care nu ar fi avut dreptul de joc. „Deocamdata nu as vrea sa comentez lucrurile pe care le-au scris cei de la «AS». Vom vedea,…

- HOROSCOP 27 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- Elena Basescu și Bogdan Ionescu au facut nunta mare, cei doi iubiței spuneau ca și-au gasit fiecare perechea pana la sfarșitul vieții, dar… In ciuda celor doi copii pe care-I au, Eba și Bogdan au rupt mariajul! Iata ca problemele nu i-au ocolit pe cei doi, deși nu au vorbit niciodata de neințelegeri,…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca, in semn de solidaritate cu Marea Britanie, in urma cazului otravirii unui fost spion rus, va declara persona non-grata un diplomat rus."Urmare a concluziilor Consiliului European din 23-24 martie 2018, MAE considera ca atacul de la Salisbury reprezinta…

- Dumitru Dragomir a luat peste picior suma cu care Ionut Negoița vrea sa vanda Dinamo, 5 milioane de euro: "Dinamo se va vinde. Se vinde la valoarea unei cirezi de vaci!". Se vinde DINAMO! Arabii anunta obiective uriase: "Vor fi investitii mai mari decat ce a facut Gigi Becali!" "La…

- Cum a aflat Mihai Petre ca va deveni tata pentru a doua oara. La 38 de ani, Elwira, soția acestuia este insarcinata in patru luni și așteapta cu nerabdare sa iși țina fetița in brațe. Cei doi au facut primele declarații in cadrul emisiunii Vorbește lumea. “Sunt in 4 luni, primlele au fost cu greturi,…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, primele imagini cu Christina Verchere, noua „regina” a OMV Petrom la București. Scoțianca a ieșit la o masa privata cu predecesoarea ei, Mariana Gheorghe, dar, apoi, amandoua au tremurat, la propriu. Șoferul a lasat-o pe „super-șefa”…

- Se intampla in Romania. Polițiștii i-au ridicat din pat cu mandat pe trei rromi care se numeau, sugestiv, Kent, Marlboro și Dolar! Sunt trei frați, Lingurar dupa numele de familie, care au dat iama intr-o gospodarie de unde au praduit cateva animale. Le-au vandut rapid, dar tot au fost prinși de polițiști!…

- In ultimii 10 ani, peste 40.000 de medici romani au cerut sa emigreze spre țari precum Franța, Olanda, Germania sau Marea Britanie, state care le pun la dispoziție sute de locuri de munca și care i-au primit cu brațele deschise pe specialiștii din Romania. „Dupa mult trambițata marire spectaculoasa…

- Inaintea pedofilului de la rutiera, Eugen Stan, un alt personaj de aceeași factura a semanat panica in București. Vorbim despre Ninel Șerbanescu, spionul pedofil, care a fost condamnat la ani grei de pușcarie. Șerbanescu se crede nedreptațit și a incercat sa scape de inchisoare. CANCAN.ro, site-ul numarul…

- Razboiul pe avere dintre indragita cantareața de muzica populara Laura Lavric și sora ei stabilita peste Ocean s-a soldat cu o prima batalie caștigata de cantareața! Laura Lavric a obținut in instanța 10.000 de euro daune de la sora ei, dar se lupta in continuare pentru moștenirea mamei lor. CANCAN.ro,…

- Prognoza meteo. Ploile vor bate in retragere in orele urmatoare, dar temperaturile ridicate vor continua sa topeasca zapada de la munte, asa ca pericolul de inundatii nu a trecut inca. Vremea se va incalzi și mai mult in urmatoarele zile, dar un nou val de frig va ajunge duminica in Romania, provocand…

- Celebra femeie de afaceri Israela Vodovoz a murit vineri (9 martie), la varsta de 70 de ani. Ea a ajuns in atenția presei din Romania in 2008, dupa ce s-a casatorit cu Liviu Arteni, un barbat mult mai tanar decat ea. In primii ani de casnicie, parea ca lucrurile merg ca pe roate intre cei […] The post…

- Adrian Mutu a fost acționat in instanța, la Judecatoria Sectorului 1, de catre Lucia Bianco, un agent de jucatori din Peninsula. Italianca il acuza ca ar fi luat mai mulți bani fața de cat i s-ar fi cuvenit in urma unei tranzacții cu un fotbalist. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in…

- O nava-cargo la bordul careia se afla un marinar roman a luat foc in Marea Arabiei, in largul statului Oman, patru membri ai echipajului fiind dati disparuti. Compania maritima daneza Moller-Maersk a confirmat incidentul, precizand ca patru marinari sunt disparuti. „Dupa ce au…

- Daca ai „rasfoit” de curand site-urile cu anunțuri imobiliare și ți se pare ca prețurile pentru chiriile din orașele din Romania sunt cam piperate, ne-am gandit sa facem un top al celor mai scumpe țari din Europa, ca sa iți faci o idee despre cat de mult platesc ceilalți cetațeni ai uniunii. Facand…

- A ajutat mulți oameni sa traiasca, dar acum a venit randul lui sa fie ajutat. Medicul Vali Dinga se lupta cu o boala grea și are nevoie de sprijin. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va face cunoscut cazul sau, care a devenit viral pe rețelele de socializare, sub deviza: “Viața pentru un doctor ca…

- Premiile Academiei Americane de Film vor fi decernate in noaptea dintre 4 și 5 martie. Ceremonia incepe la ora 3 (ora Romaniei), dar cu siguranța te intrebi de ce Romania nu e pe lista. Ei bine, exista un raționament simplu. Inainte sa te intrebi de ce Romania nu e la aceste Oscaruri, trebuie sa știi…

- Atleta Alina Rotaru s-a clasat, duminica, pe locul 9 in finala la saritura in lungime, la Campionatele Mondiale de sala, de la Birmingham. Romania se intoarce fara medalie de la competitia din Marea Britanie. Alina Rotaru a reusit sarituri care au masurat 6,37 metri si 6,41, cu care nu a ajuns intre…

- Tabloidul britanic The Sun prevesteste o criza de cartofi în magazinele din Regatul Unit din cauza unor muncitori români care au refuzat sa munceasca pe câmp, la recoltarea cartofilor, plângându-se de frig.

- Ionuț Lupescu a primit o lovitura dura dupa ce a revenit in Romania. Favoritul pentru șefia FRF a pierdut un proces, iar instanța a stabilit ca o proprietate pe care o deține in Snagov poate fi scoasa la licitație in contul unei datorii mai vechi. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in…

- La mai puțin de 24 de ore dupa ce CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a dezvaluit ca Ana Baniciu și Smiley și-au dat mesaje nepotrivite, Gina Pistol a vorbit despre acest subiect. Prezentatoarea de la „Asia Express” a marturisit ce parere are despre gestul fiicei lui Mircea Baniciu, dar și cum este…

- Este una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Și-a caștigat acest drept datorita catorva ingredinte de baza: voce, munca, profesionalism și modestie. Toate acestea au ajuns la public și n-au fost trecute, deloc, cu vederea de catre oameni. Caci cine este mai important decat mulțimea?... Acum,…

- Ediția de seara trecuta de la „Ferma Vedetelor” a fost una extrem de emoționata. Unii dintre concurenți au plans in timp ce faceau confesiuni, invinși de dorul de casa, dar mai ales de cel pentru cei dragi, pe care i-au lasat in Romania. La un moment dat, Diana Dumitrescu le-a citit colegilor sai scrisoarea…

- Ultramaratonistul Levente Polgar, care a ramas fara o mana de la varsta de sase ani, este primul sportiv cu handicap acceptat la “6633 Arctic Ultra”. Sportivul a vorbit pentru MEDIAFAX despre antrenamente, planuri de viitori si idoli. Levente Polgar a declarat, intr-un interviu acordat corespondentului…

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Dupa ultimele ajustari, echipa olimpica a Romaniei pentru PyeongChang 2018 numara 28 de sportivi, dintre care o rezerva, și 27 de tehnicieni și oficiali. Romani in concurs pe 16 februarie Schi fond – finala (masculin, 15 km freestyle; 7.45, Eurosport 1); Paul…

- Filmul "Breaking News", in regia Iuliei Rugina, cu Andi Vasluianu si Voica Oltean in rolurile principale, va reprezenta Romania la cea de-a doua editie a Saptamanii Tinerei Cinematografii Europene, informeaza ICR Madrid intr-un comunicat transmis marti AGERPRES. Cea de-a doua editie a…

- Comisia Europeana va anunta la jumatatea lunii martie rezultatele evaluarii masurilor prezentate de noua state membre UE, inclusiv de Romania, in sensul imbunatatirii calitatii aerului, aceste tari riscand declansarea procedurilor de sanctionare."Putem confirma ca toate tarile membre vizate…

- Alexandru Sovu a fost dat in cautare internationala de catre oficialii din Marea Britanie, dupa ce acesta a fost acuzat ca a proiectat si distribuit „skimmere” care pot fi potrivite la ATM-uri. Autoritatile l-au condamnat in absenta si banuiesc ca s-ar ascunte in Romania sau China, precizeaza Daily…

- Directia Nationala Anticoruptie pare ca e tinuta in sah de instanta de la Londra. Potrivit surselor Hotnews.ro, ultimul termen de judecata a fost pe 31 ianuarie, insa tribunalul londonez care judeca cererea de extradare a amanat cauza. Procesul de extradare a lui Alexander Adamescu se judeca la …

- O mare parte din angajatii cu inalta calificare din Bulgaria, Croatia, Estonia, Portugalia si Romania a plecat in ultimii ani sa lucreze in alte tari din Uniunea Europeana, arata un studiu dedicat "Migratiei si mobilitatii in UE", publicat de think tank-ul Bruegel, screi Agerpres. Angajaţii…

- „Morți suspecte, o incercare de a rapi o mama in drum spre școala, in Londra, și Tony Blair: Cum exploateaza un stat corupt din UE legile Bruxelles-ului pentru a-și rezolva problemele murdare in Marea Britanie.” Acesta este titlul dat de jurnalistii de la Daily Mail unui amplu articol care se doreste…

- Comisia Europeana i-a convocat marti la un ”summit” pe tema calitatii aerului, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari - inclusiv Romania, Franta, Germania si Marea Britanie -, considerate cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu, scrie AFP, potrivit...

- Comisia Europeana i-a convocat marti la un ”summit” pe tema calitatii aerului, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari - inclusiv Romania, Franta, Germania si Marea Britanie -, considerate cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu, scrie AFP, potrivit news.ro.Aceasta este ”ocazia…

- • Motivul pentru care a semnat scrisoarea deschisa Fostul senator de Gorj, Mihnea Costoiu, se numara printre cei 45 de rectori din Romania, care au semnat, in weekend, o scrisoare deschisa pentru sustinerea lui Valentin Popa in functia de ministru al Educatiei. „Cred ca…

- Reprimarea unui stranut prin strangerea narilor si tinerea gurii inchise poate cauza serioase probleme de sanatate, au avertizat medicii in cadrul unui studiu publicat recent, citat marti de BBC. O echipa de medici din orasul Leicester din Marea Britanie a tratat un barbat in varsta de 34 de ani…

- Zborurile de pe Aeroportul Schipol au fost anulate, din cauza vremii. Toate zborurile de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, cel putin 260, au fost anulate joi, 18 ianuarie, din cauza conditiilor meteo, iar serviciul olandez feroviar a suspendat traficul feroviar ca urmare a unei furtuni puternice,…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti seara, ca in masura in care principiile USR vor fi asumate de un premier liberal, formatiunea sa este pregatita sa sustina un prim-ministru de la PNL.El a precizat ca principiile partidului pe care il conduce sunt impartasite in mare parte de…

- Magistratii de la Tribunalul Vaslui au decis, marti, reluarea de la zero a procesului in care 22 de vamesi de la Vama Albita erau judecati pentru fapte de coruptie.Decizia vine dupa ce judecatorul care a instrumentat dosarul vamesilor a plecat la o alta instanta, exact inainte de ultimul termen…

- Irina Rimes a divortat in vara anului trecut de Andi, barbatul cu care a trait timp de mai multi ani o frumoasa poveste de dragoste. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat adevaratul motiv care a dus la divortul cantaretei, dupa numai cateva luni de mariaj. Barbatul si-a lasat insarcinata iubita…

- Peste 230.000 de romani lucreaza in Marea Britanie, ocupand locul al treilea ca nationalitate, dupa irlandezi (322.000) si polonezi (916.000), cei mai multi imigranti romani muncind in domenii precum productie, retail si sanatate. In ce conditii vor putea romane in Regatul Unit, dupa data de 29 martie…

- Donald Trump și-a anulat vizita pe care o avea programata in Marea Britanie, in luna februarie, cand trebuia sa inaugureze noul sediul al ambasadei americane din Londra. Vizita lui in capitala Marii Britanii a fost adesea subiect de discuție, primarul Londrei afirmand chiar ca acesta nu este binevenit.…

- Va fi un an extrem de agitat pe piata televiziunilor de sport din Romania. Motivul? Urmeaza sa expire aproape toate contractele privind competitiile majore care sunt detinute in momentul de fata, exclusiv sau nu, de unul sau ambele posturi de sport, Telekom si Digi. Champions League se modifica Prima…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a detonat bomba inceputului de an dupa ce a filmat-o pe ambasadoarea Olandei, Stella Ronner Grubacic, o apriga contestatara a ”Legilor Justitiei”, la masa de Revelion alaturi de Regele Asfaltului Nelu Iordache, anchetat in mai multe dosare! ( VEZI AICI: Mega-exclusivitatea…