Alexander Adamescu a pierdut procesul de divort continuat in numele tatalui sau. Miza: averea de 800 de milioane de euro

- Agentul Gabriel Negoița, de la Poliția municipiului Targu-Jiu, judecat pentru luare de mita, poate din nou sa poarte arma. Aceasta este decizia Tribunalului Gorj, menținuta vineri de Curtea de Apel Craiova, care a respins acțiunea procurorilor dupa contestație. Instanța a admis solicitarea…

- Directia Nationala Anticoruptie a anuntat, joi, ca Alexander Adamescu, fiul lui Dan Adamescu, a fost arestat in Marea Britanie, dupa ce el a prezentat unei instante din Londra, in cursul judecarii procedurii de extradare, un document emis in aparenta de Administratia Nationala a Penitenciarelor, document…

- Decizia a fost pronuntata de sectia a V-a Civila a Tribunalului Bucuresti. Una dintre afacerile de zeci de milioane de euro anual a familiei Adamescu este Unirea Shopping Center. Directia Nationala Anticoruptie a anuntat joi ca Alexander Adamescu, fiul lui Dan Adamescu, a fost arestat in Marea Britanie,…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor a anuntat vineri ca documentul prezentat autoritatilor britanice de reprezentantul legal al lui Alexander Adamescu nu a fost emis de ANP.ANP a facut o serie de precizari dupa ce in spatiul public au aparut informatii cu privire la emiterea de aceasta…

- O instanta din Londra a dispus pe 2 martie 2018 inlocuirea masurii controlului judiciar cu arestarea preventiva in cazul lui Alexander Adamescu, potrivit unor noi precizari facute de DNA. "In data de 23 martie, instanta britanica a analizat cererea inculpatului Adamescu Bogdan Alexander de…

- Joi s-a aflat ca Alexander Adamescu, fiul afaceristului Dan Adamescu, a fost arestat la Londra. UPDATE: Reprezentantii Directiei Nationale Anticoruptie au facut o serie de precizari cu privire la cazul lui Alexander Adamescu, pe care le redam in cele ce urmeaza, integral: Ca raspuns la o serie de solicitari…

- Alexander Adamescu, fiul afaceristului Dan Adamescu, a fost retinut de autoritatile londoneze, instanta britanica ridicandu-i cautiunea. In acest moment, instanta britanica a ridicat cautiunea de care a beneficiat Alexander Adamescu, iar acesta este retinut de autoritatile londoneze,…

- Alexander Adamescu, fiul omului de afaceri Dan Adamescu, a fost arestat la Londra, luni seara, dupa ce in luna mai, Tribunalul Bucuresti a a emis un mandat de arestare preventiva in lipsa pe numele lui.

- Alexander Adamescu, fiul omului de afaceri Dan Adamescu, a fost arestat preventiv in cursul lunii martie in Marea Britanie dupa ce o instanta londoneza a constatat ca acesta ar fi folosit acte false in timpul judecarii procesului de...

- Alexander Adamescu, fiul lui Dan Adamescu, a fost arestat preventiv in cursul lunii martie in Marea Britanie dupa ce o instanța londoneza a constatat ca acesta ar fi folosit acte false in timpul judecarii procesului de extradare, potrvit unor surse judiciare citate de Libertatea.ro. Adamescu jr.…

- Aflat la al patrulea mandat de primar al comunei Salva, Gheorghe Onul, a primit, in iulie anul trecut, din partea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) un verdict de colaborator al Securitații. Dosarul a ajuns pe rolul Curții de Apel București, in iulie 2017, iar edilul…

- Judecatorii Risantea Gagescu si Alin Nicolescu Sorin, din Curtea de Apel Bucuresti, au dispus, la finele saptamanii trecute, achitarea definitiva atat a lui Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, cat si a lui Adrian George Gambuteanu, fostul director al Regiei…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Daniel Constantinescu, a fost achitat definit vineri, 23 martie, in dosarul in care initial a fost condamnat la sase ani de inchisoare, de Tribunalul Bucuresti. Sentinta definitiva apartine magistratilor de la Curtea de Apel Bucuresti.

- Curtea de Apel Bucuresti a respins apelul formulat de Becali si a stabilit cuantumul despagubirilor catre Talpan la 30.000 de euro. „Respinge apelul formulat de apelantul parat, ca nefondat. Admite apelul formulat de apelantul reclamant. Schimba in parte sentinta apelata in sensul ca stabileste cuantumul…

- Curtea de Apel Bucuresti i-a dat castig de cauza lui Florin Talpan, in procesul in care l-a acuzat pe Gigi Becali de calomnie, astfel ca finantatorul vicecampioanei trebuie sa-i achite juristului suma de 30.000 de euro. Decizia poate fi atacata in 30 de zile, la Inalta Curte de Casatie si Justitie.…

- Guvernul cancelarului german Angela Merkel a respins luni cererea ministrului ucrainean de externe, Pavlo Klimkin, pentru adoptarea unor sanctiuni contra fostului cancelar Gerhard Schroeder, care lucreaza in prezent pentru intreprinderi strategice rusesti, informeaza agentiile dpa si France Presse.…

- Tribunalul Bucuresti a respins vineri solicitarea procurorilor DNA de a inlocui masura controlului judiciar cu arestul preventiv in cazul lui Marian Vanghelie. Un procuror de la DNA a cerut vineri instantei inlocuirea masurii controlului judiciar cu arestul preventiv in cazul lui Marian…

- Frații Gardean ajung in fața instanței de judecata. Adrian și Miron Gardean au fost trimiși in judecata de DNA pentru dare de mita. Este o cauza disjunsa din dosarul cunoscut opiniei publice sub numele de “Gala Bute”. In camera de consiliu a Tribunalului Hunedoara au fost analizare cererile formulate…

- Primarul comunei Calvini, Nicolae Curelea, a reusit sa mai dizolve un Consiliu Local. Judecatorii Curtii de Apel Ploiesti au anulat, miercuri, recursul declarat de viceprimarul Valeriu Bitu la decizia Tribunalului Buzau de constatare a dizolvarii de drept a deliberativului comunei, pentru netrimbrarea…

- Tion.ro a facut „sapaturi” in cazurile in care Colterm a fost chemata in instanța, la Tribunalul Timiș. Unul dintre procesele in care este implicata societatea de termoficare a Timișoarei a fost intentat de Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei, care a amendat Colterm in…

- Adrian Severin va fi eliberat, miercuri, din penitenciar dupa ce magistratii Tribunalului Bucuresti au respins contestatia Parchetului impotriva deciziei Judecatoriei Sectorului 5, care a dispus eliberarea conditionata a fostului europarlamentar. Decizia este definitiva.

- Magistrații Tribunalului Vrancea au respins ca neintemeiata o sesizare a polițiștilor galațeni, care cereau inlocuirea arestului la domiciliu cu arestul preventiv, in cazul unui barbat acuzat de trafic de droguri și constituire de grup infracțional organizat. Mai mult decat atat, inculpatul a fost plasat…

- Tribunalul București a respins ieri cererea lui Florin Talpan in ceea ce privește numele FCSB și obliga CSA la plata cheltuielilor de judecata in valoare de 10.000 de lei. Aceasta decizie a fost data in prima instanța, iar cei de la CSA au dreptul sa faca apel in 30 de zile de la comunicare. "Respinge…

- Tribunalul Ilfov a admis solicitarea ANAF de poprire a conturilor deputatului Daniel Constantin, pentru a recupera o parte din prejudiciul din dosarul in care Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru prejudicierea ICA. In perioada 2007-2008, Constantin a imprumutat de la Voiculescu…

- Veste buna pentru omul de afaceri Sorin Strutinsky in dosarul in care este suspectat de trei infractiuni de complicitate la luare de mita.Vineri, judecatorul Ionut Mihai Matei, seful Structurii de Securitate din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei, investit cu solutionarea cauzei,…

- Barbatul de 40 de ani, din comuna Arcani, care a fost incatușat pe 7 februarie, sub acuzațiile de violența in familie și ultraj judiciar, dupa ce și-ar fi agresat soția și fiica de 12 ani, a fost prezentat, ieri, in fața judecatorilor Tribunalului Gorj. Acesta a contestat masura de arestare…

- Viorica Dancila lasa sa se inteleaga ca nu are de gand sa se grabeasca in a lua o decizie privind o eventuala demitere a lui Valcov de la Palatul Victoria si pune accent pe faptul ca a fost vorba despre o condamnare in prima instanta cea primita recent de fostul ministru, despre care se stie […] Nu-l…

- Tanarul de 22 de ani, din Vulturu, acuzat ca a lovit cu pumnul un barbat de 33 de ani, care a murit dupa ce a cazut și s-a lovit cu capul de ciment, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare, cu executare. Decizia este definitiva. „Admite apelurile declarate de partile civile (…). Desfiinteaza, in parte,…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti PTB a emis, duminica, ordonanta de retinere pe numele conducatorului auto care a provocat sambata accidentul de pe Bulevardul Dacia, potrivit Politiei Capitalei citate de Agerpres.ro. Anterior, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti…

- Claudiu Raducanu a trecut in 2009 mai multe bunuri de valoare pe numele fostei sotii, dar si al mamei acesteia, prin intermediul unui contract de donatie. Dupa zece ani de casnicie a venit divortul, apoi partajul, iar fostul fotbalist a ramas aproape fara nimic. Episod ULUITOR cu Claudiu…

- Primaria Tarlisua a scapat de incapacitate de plata, dupa ce a castigat, la Curtea de Apel Cluj, procesul prin care contesta raportul Curtii de Conturi din 2016, in baza caruia i se imputa, printre altele, peste 2 milioane de lei, fiindca nu ar fi respectat prevederile legale la o procedura de achizitie…

- Directorul Antenei 3, Mihai Gidea, este amenintat de Fisc cu blocarea conturilor. Motivul: a imprumutat bani de la Dan Voiculescu, condamnat in dosarul ICA, iar acum inspectorii ANAF vor sa recupereze cei 695.000 de lei. Dan Voiculescu a trecut in declaratia sa de avere din 2010 un imprumut…

- Rasturnare de situatie in dosarul in care fostul presedinte al Obstii in devalmasie Coza, Vasile Ursu, a fost judecat pentru infractiuni de evaziune fiscala. Dupa ce magistratii de la Tribunalul Vrancea l-au condamnat, in vara anului trecut, la inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala, abuz…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus revocarea masurii preventive a controlului judiciar ce a fost luata fata de Costin Gabriel Socarici, din Buzau, trimis in judecata de Andrei Bodean, procuror al Directiei Nationale Anticoruptie Constanta. Decizia este definitiva. In prima instanta, Costin Gabriel Socarici…

- In martie 2017, dosarul Hexi Pharma a fost trimis de Parchetul General spre judecare la Tribunalul Bucuresti, insa aceasta instanta a decis, in noiembrie 2017, ca nu are competenta materiala de a judeca respectiva cauza, dosarul fiind trimis la Judecatoria Sectorului 5. Decizia a venit dupa ce un…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Aiud a dispus trimiterea in judecata a tanarului de 23 de ani din Ciumbrud care, aflat la volanul unui autoturism sub influența alcoolului, a lovit pe o trecere de pietoni din Aiud o femeie de 63 de ani și o minora in varsta de 11 ani. In urma accidentului rutier, femeia…

- In premiera, o instanta de judecata din Romania a dispus ca sentinta dintr un dosar sa fie publicata si pe conturile de Facebook ale paratilor.Decizia a fost luata de magistratii de la Tribunalul Mures intr un dosar in care doi fosti soti s au dat in judecata. "Admite apelul declarat de apelantii GC…

- Curtea de Apel a respins apelul facut de Andrei Bud, student la Facultatea de Medicina din Brasov. „Respinge ca nefondat apelul declarat de revizuentul Bud Andrei, impotriva sentintei penale pronuntate, pe care o mentine. In baza art. 275 alin. 2 Cod procedura penala, obliga revizuentul Bud Andrei la…