- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a venit, joi, cu precizari legate de arestarea lui Alexander Adamescu, la Londra. Potrivit DNA, a fost inițiata procedura de predare a acestuia catre autoritațile romane, Adamescu jr. fiind arestat preventiv in capitala Marii Britanii, inca din data de 2 martie.…

- Fiul lui Dan Adamescu, Alexander, a fost arestat preventiv in cursul lunii martie in Marea Britanie dupa ce o instanța londoneza a constatat ca acesta ar fi folosit acte false in timpul judecarii procesului de extradare.

- Alexander Adamescu, fiul omului de afaceri Dan Adamescu, a fost arestat preventiv in cursul lunii martie in Marea Britanie dupa ce o instanta londoneza a constatat ca acesta ar fi folosit acte false in timpul judecarii procesului de extradare, anunta Libertatea.ro, citand surse judiciare. Conform sursei…

- Primarul sectorului 6, Gabriel Mutu, si presedintele raionului Hincesti din Republica Moldova, Ghenadie Buza, au semnat, marti, un acord de cooperare, in baza caruia elevi din Hincesti vor putea sa studieze un semestru la o institutie de invatamant din Sectorul 6. Cheltuielile de cazare și masa ale…

- Adriana Pistol, vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie, a declarat sambata ca in cursul lunii februarie rata de vaccinare impotriva rujeolei nu depasea 45% la nivel national si a pledat pentru adoptarea legii vaccinarii. “Aceasta lege aduce in primul rand sanctiuni pentru toate institutiile…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu a stiut de vreun flagrant care urma sa i se organizeze la Ministerul Dezvoltarii, asa cum a afirmat Victor Ponta, dar ca prefera sa il lase pe fostul premier sa vorbeasca, deoarece asa “asa se mai ridica cortina”. “Nu am fost sa vorbesc cu doamna…

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a raspuns acuzațiilor aduse de Liviu Dragnea, prezentand, marți seara, versiunea sa in privința formarii Guvernului USL. Victor Ponta a declarat, marți seara, la B1 TV, dupa acuzațiile lansate de Liviu Dragnea, la Antena 3, ca Guvernul USL a fost facut „acasa,…

- Curtea de Apel Ploiesti a demontat un dosar facut de „unitatea de elita” a DNA, serviciul teritorial de la Ploiesti, condus de Lucian Onea, dispunand achitarea fostului judecator Stefan Fieraru de la aceeasi instanta, in prezent avocat, acuzat de un pretins trafic de influenta, scrie Lumea Justiției.…

- Ana Maria Patru, fosta șefa a Autoritații Electorale Permanente (AEP), a declarat, vineri, la sediul Curții de Apel București, ca a fost harțuita de șeful DNA Ploiești, procurorul Lucian Onea. Patru a spus ca deține și inregistrari de la DNA Ploiești, in dosarele care o vizeaza. “Am și eu inregistrari…

- Instanta suprema a decis, luni, respingerea cererii DNA de redeschidere a urmaririi penale pe numele vicepremierului Paul Stanescu. „Respinge cererea de confirmare a redeschiderii urmaririi penale, formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie,…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si Parchete din Prahova. In martie 2016, presa a publicat o declaratie…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca nu are motive sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA, cel puțin momentan, dar este posibil sa existe motive pe care el nu le cunoaște și pe care le are ministrul Tudorel Toader. Din punctul sau de vedere „niște penali fac o incercare…

- Președintele Camerei Deputaților, șeful PSD Liviu Dragnea, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de Aparare din Senat, in legatura cu acuzațiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahonțu. Anunțul a fost facut, luni, de noul președinte al Comisiei, Marcel…

- Un incendiu a cuprins doua case și anexele acestora, de pe strada Merisani, din cartierul Ferentari din București. Dupa interventia pompierilor, focul a fost localizat, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Bucuresti-Ilfov. Potrivit acestora, pompierii au actionat…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a incasat, miercuri, o noua lovitura, de data aceasta din partea magistraților Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), in ultimul dosar “Microsoft”, in care au fost trimiși in judecata fostul ministru al comunicațiilor Gabriel Sandu, dar și afaceriștii Dinu…

- Instanța a admis, luni, cererea companiei Tel Drum de intrare in insolvența. Asta, dupa ce, vineri, Tribunalul Bucuresti admisese solicitarea DNA de luare, pentru o durata de 60 de zile, a masurii preventive constand in interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a societatii Tel Drum.…

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Neamț, Ionel Arsene, a fost arestat preventiv, luni, pentru 30 de zile, sub acuzația de trafic de influența. Decizia a fost luata de magistrații Curții de Apel Bacau, care au admis contestatia DNA in acest caz. Hotararea de luni este definitiva. Pe 19 ianuarie,…

- Suspectat de marturie mincinoasa intr-unul dintre dosarele in care l-a trimis in judecata pe Sebastian Ghița, procurorul Mircea Negulescu, supranumit “Portocala”, a fost pus la zid de judecatorul Inaltei Curți de Casație și Justiție care l-a audiat luni in aceasta cauza. Declarațiile lui Negulescu –…

- O politista de origine romana a ajuns vedeta tabloidelor din Marea Britanie. Acum e in centrul unui scandal imens dupa ce a avut mai multe derapaje la locul de munca. A fost descrisa ca o politista agresiva si nepoliticoasa si chiar sanctionata disciplinar. Asa titreaza Daily Mail cazul, precizand ca…

- Membrii conducerilor celor doua camere ale Parlamentului au decis, vineri, ca audierile ministrilor guvernului ce va fi condus de Viorica Dancila sa se desfasoare luni, intre orele 8.00-14.00, urmand ca pana seara sa fie dat si votul final. “Am adoptat lucrurile importante care tin de activitatile de…

- Fostul vicepreședinte al ANAF, Romeo Nicolae, a fost achitat definitiv intr-un dosar instrumentat de procurorii DNA Ploiești, fara probe, ci doar pe baza unui denunț. Curtea de Apel Ploiesti a desființat dosarul facut de DNA Ploiesti, structura condusa de procurorul Lucian Onea, fostul șef al celebrului…

- O femeie a fost injunghiata, vineri la pranz, in apropierea unei gradinițe din sectorul 2 al Capitalei. Victima a fost transportata la Spitalul Floreasca, starea ei fiind foarte grava. “A fost in stop cardiac acolo, pentru ca a avut o plaga injunghiata si este destul de grav. Pronosticul este foarte…

- Istoricul Neagu Djuvara, care a incetat, joi, din viața, a adresat ultimul sau mesaj romanilor prin albumul „100 ROMANI DE CENTENAR”, scrie Qmagazine. „In acești 100 de ani, am avut doua mari personalitați care au facut cunoscuta Romania universal: Brancuși și George Enescu. N-avem nevoie de nimeni…

- Unul dintre cele mai importante dosare ale DIICOT din ultimii zece ani a fost desființat in instanța, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Hotararea ICCJ nu este definitiva. Este vorba despre celebrul dosar Romgaz, in care fostul ministru Adriean Videanu, si omul de afaceri Ioan Niculae au fost trimisi…

- Avocata fostului europarlamentar Adrian Severin a declarat, luni, la instanța care a decis eliberarea sa condiționata, ca acesta a ținut in penitenciar cursuri de „analfabetizare” cu deținuții! In documentele depuse la instanța, Adrian Severin susține ca intrunește condițiile cerute de lege, respectiv…

- Procurorii DNA cer Inaltei Curți redeschiderea unui dosar penal pe numele vicepremierului Paul Stanescu, pe care tot ei l-au anchis in urma cu opt ani. Vicepremierul și ministrul dezvoltarii, Paul Stanescu, a fost chemat la ICCJ de catre DNA pentru a i se redeschide un dosar vechi de opt ani. In dosar…

- Scopul filtrelor instituite in zona exterioara Pietei Universitatii este unul preventiv pentru a descuraja eventuale acte de tulburare a ordinii publice, precizeaza Jandarmeria Romana, sambata, intr-o postare pe Facebook. Potrivit autoritatilor, astfel de masuri se iau de multe ori cu ocazia unor manifestari…

- Protestele anunțate pentru simbata seara, in Capitala, dar și in alte orașe din Romania sunt puse sub semnul intrebarii in privința simțului civic care ar trebui sa le guverneze. Presa a demonstrat in ultimul an ca anumite organizații neguvernamentale care pregatesc astfel de mitinguri sunt finanțate…

- Dan Radu Rusanu, fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), a declarat ca va da statul roman in judecata si cere daune de 6,5 milioane de lei, pentru perioada in care a fost arestat in dosarul “ASF-Carpatica” și ca il considera pe Traian Basescu principalul vinovat pentru arestarea…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri seara, ca o desemneaza pe Viorica Dancila pentru funcția de premier. Vom reveni cu detalii. Stirea Iohannis: “Am decis sa dau inca o șansa PSD”. Viorica Dancila, desemnata premier a aparut prima data pe Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…

- Statistica deplorabila a DNA continua și in anul curent, dupa ce 2017 a fost unul plin de dezastre in instanțele de judecata, care au desființat zeci de dosare și au achitat numeroși inculpați. Tribunalul Bucuresti a daramat toata construcția facuta de un procuror din secția condusa de Marius Bulancea…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a primit, luni, trei seturi de documente din partea Poliției Romane, inclusiv nota-raport prezentata, la finele saptamanii de chestorul Bogdan Despescu (șeful poliției) fostului premier Mihai Tudose. Conținutul acesteia din urma va fi analizat de Corpul de Control…

- Premierul demisionar Mihai Tudose a intrat pe poarta principala a Palatului Victoria, in jurul orei 22.00, pregatindu-se sa iși aprinda o țigara, așa cum au aratat imaginile televizate. Tudose s-a intors de la sediul PSD la sediul Guvernului pentru a-și strange ”lucrurile”, dupa ședința Comitetului…

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, este blocat, luni, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii. Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o reprezinta unele defecte tehnice. “Portalul…

- Premierul Mihai Tudose este acuzat ca protejeaza afacerile din Romania ale unei companii internaționale puternice din domeniul energiei in detrimentul total al intereselor economice ale țarii noastre. Daca se dovedește ca este adevarat, prim-ministrul poate fi acuzat de subminarea economiei naționale,…

- Primul showroom de autoturisme, dedicat femeilor, s-a deschis in Arabia Saudita, la puțin timp dupa ridicarea interdicției de a conduce pe drumurile publice, potrivit BBC. Primele cliente potențiale au privit mașinile dintr-un mall din orașul Jeddah, așezandu-se la volan și au verificat sistemele de…

- Dialogul dintre ministrul de interne Carmen Dan și premierul Mihai Tudose a fost adus de cel din urma la faza de comunicare prin intermediul rețelelor de socializare, deși ministrul a ales calea comunicarii instituționale publice. Mai mult, premierul se afunda intr-o explicație penibila. Dupa ce, joi…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a anunțat actualizarea Calendarul apelurilor pe care estimeaza ca le vor lansa Autoritațile de Management in primele trei luni ale anului. Conform acestui calendar, se vor lansa 50 de ghiduri, in valoare nerambursabila de…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a anuntat, marti, ca a transmis premierului solicitarea de a il demite pe seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu. Motivul: explicatiile lacunare privind modul in care a fost menținut in sistem politistul reținut pentru pedofilie. “Am transmis premierului…

- Procuroarea Mihaela Iorga Moraru a formulat o noua actiune in instanta impotriva sefei DNA, precum si a adjunctului ei, Marius Iacob, pentru anularea Ordinului nr. 301/5.07.2017, prin care aceasta a fost revocata din functia de procuror la Directia Nationala Anticoruptie, dupa ce, in septembrie 2017, si-a…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a plecat din Romania. El l-a informat pe polițistul in fața caruia trebuia sa se prezinte pentru controlul judiciar ca se afla in Madagascar și face demersuri pentru a obține azil politic. De altfel, Poliția Romana a precizat, sambata, intr-un comunicat de presa,…