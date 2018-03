Alexander Adamescu a fost arestat la Londra

Stiri pe aceeasi tema

- Alexander Adamescu, fiul omului de afaceri Dan Adamescu, a fost arestat preventiv in cursul lunii martie in Marea Britanie dupa ce o instanta londoneza a constatat ca acesta ar fi folosit acte false in timpul judecarii procesului de extradare, anunta Libertatea.ro, citand surse judiciare.

- Alexander Adamescu, fiul omului de afaceri Dan Adamescu, a fost arestat preventiv in cursul lunii martie in Marea Britanie dupa ce o instanta londoneza a constatat ca acesta ar fi folosit acte false in timpul judecarii procesului de extradare, anunta Libertatea.ro, citand surse judiciare. Conform sursei…

- Scandal imens la cel mai inalt nivel intre Marea Britanie si Federatia Rusa. Cazul otravirii fostului spion rus, Serghei Skripal, impreuna cu fiica sa Iulia a starnit un adevarat razboi intre cele doua mari puteri. Cei doi au fost gasiti la 4 martie in stare de inconstienta pe o banca din apropierea…

- Tanarul de 23 de ani a fost arestat preventiv duminica, dupa ce cu o seara inainte si-a injunghiat cu un cutit iubita in varsta de 24 de ani, apoi a plecat din locuinta. Surse din randul anchetatorilor spun ca pe scara blocului tanarul s-a intalnit cu un vecin, caruia i-a cerut o tigara sau…

- Alexander Adamescu, fiul fostului mogul Dan Adamescu, a primit o veste dura din partea Curtii de Apel Bucuresti.Instanta a obligat firmele Unirea Shopping Center, care administreaza magazinul Unirea din centrul Capitalei, și Astra Nova Security, controlate indirect de Alexander Adamescu, sa…

- Curtea de Apel Bucuresti a obligat firmele Unirea Shopping Center, care administreaza magazinul Unirea din centrul Capitalei, si Astra Nova Security, controlate indirect de Alexander Adamescu, sa plateasca despagubiri unui retailer pentru ca i-a blocat accesul intr-un imobil adiacent magazinului Unirea.

- Graham a devenit unul dintre cei mai cunoscuți promotori ai creștinismului, dand audiențe in intreaga lume in arene mari, incepand cu Londra in 1954. El a murit la domiciliul sau din Montreat, Carolina de Nord, a declarat purtatorul de cuvant al Asociației Evangheliști Billy Graham. In…

- Printul William a fost surprins de jurnalistii prezenti la gala BAFTA, care a avut loc duminica seara, la Londra, in timp ce "se plangea" ca rolul sau din filmul "Star Wars: Ultimii Jedi/ Star Wars: The Last Jedi", de Rian Johnson, a fost taiat la montaj, potrivit

- Armata siriana si-a intarit duminica prezenta langa Ghouta de Est, pregatindu-se sa lanseze un asalt major asupra acestei enclave a insurgentilor situate langa Damasc, potrivit organizatiei Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul la Londra, informeaza AFP. "Intaririle…

- Imaginile ingrozitoare surprinse in Londra prezinta o lebada care inoata printre gunoaiele din raul Tamisa care strabate capitala Marii Britanii. Pasarea incerca sa gaseasca ceva de mancare in ce pare mai degraba o groapa de gunoi decat...

- Aflat la Londra, Mihai Daraban a subliniat importanța consolidarii schimburilor comerciale dintre cei doi parteneri, cu accent pe stimularea exporturilor romanești. In acest context, Daraban aprecizat ca intreaga rețea de Camere de Comerț și Industrie din Romania va informa in permanența mediul de…

- Reprezentanții țarilor care fac parte din Commonwealth au inceput, in secret, sa discute cine va prelua pozițai de șef al Comunitații Națiunilor dupa decesul reginei Elizabeth II, intrucat aceasta poziție nu este ereditara, scrie BBC News. Problema succesorului in fruntea Commonwealth este extrem de…

- Directia Nationala Anticoruptie pare ca e tinuta in sah de instanta de la Londra. Potrivit surselor Hotnews.ro, ultimul termen de judecata a fost pe 31 ianuarie, insa tribunalul londonez care judeca cererea de extradare a amanat cauza. Procesul de extradare a lui Alexander Adamescu se judeca la …

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta detalii interesante oferite de presa britanica in legatura cu procesul de extradare al lui Alexander Adamescu din Marea Britanie.Hotnews: Alexander Adamescu i-a angajat pe fostul sef MI6, serviciu de informatii britanic, si un fost…

- Tribunalul Bucuresti a decis luni arestarea preventiva pentru 30 de zile a lui Dragos Birligea, soferul care si a amenintat sotia cu moartea, provocand intentionat sambata un accident rutier pe bulevardul Dacia, in urma caruia au fost avariate trei masini, informeaza Agerpres.ro. Decizia nu este definitiva…

- Dragos Birligea, barbatul care ar fi provocat accidentul de sambata de pe Bulevardul Dacia din Capitala a fost arestat preventiv pe o perioada de 30 de zile, decizia luata de Tribunalul Bucuresti fiind executorie, dar nedefinitiva. Sotia soferului care a provocat, sambata dupa-amiaza,…

- „Morți suspecte, o incercare de a rapi o mama in drum spre școala, in Londra, și Tony Blair: Cum exploateaza un stat corupt din UE legile Bruxelles-ului pentru a-și rezolva problemele murdare in Marea Britanie.” Acesta este titlul dat de jurnalistii de la Daily Mail unui amplu articol care se doreste…

- Tribunalul Bucuresti a dispus prelungirea cu 30 de zile a masurii arestului la domiciliu pentru medicul Mihai Lucan, cercetat de DIICOT intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei. Decizia nu este definitiva, putand fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti.

- Darren Osborne, care are 48 de ani, a negat ca este autorul atacului din seara de Ramadan, soldat cu un mort si 12 raniti, si a sustinut ca era doar pasager in furgoneta condusa de un alt barbat pe nume Dave, dar anchetatorii au stabilit ca a actionat singur.Potrivit procurorilor, Osborne…

- Barbatul care si-a injunghiat mortal fosta sotie, directoare a unei gradinite private din Capitala, a fost prezentat, sambata, magistratilor cu propunere de arestare preventiva, iar acestia au admis cererea procurorilor. Suspectul a fost arestat preventiv pentru urmatoarele 30 de zile de catre Tribunalul…

- Autoritatile au fost alarmate de cativa colegi ai pilotului care au observat starea in care se afla acesta. Politia a descins imediat in cabina barbatului in varsta de 49 de ani si l-a arestat. Din cauza incidentului cei 300 de pasageri care urmau sa ajunga in Mauritius au fost nevoiti sa astepte…

- Un pilot beat a fost dat jos de polițiști din avionul companiei British Airways pe aeroportul Gatwick din Londra. Cursa spre Mauritius a plecat cu intarziere dupa ce a fost adus un alt pilot in locul acestuia, scrie BBC News. O sursa din cadrul companiei aeriene a spus: „Polițiștii s-au grabit spre…

- Parchetul General a preluat, miercuri, de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti ancheta in dosarul in care politistul de la Brigada Rutiera, Eugen Stan, este acuzat de agresarea mai multor copii. Asta dupa ce agresorul a fost retinut si arestat.

- Un om de afaceri francez, Alexandre Djouhri, a fost arestat la Londra duminica, in cadrul anchetei cu privire la o posibila finantare libiana a campaniei prezidentiale a lui Nicolas Sarkozy in 2007, au declarat luni surse apropiate dosarului, scrie AFP.Djouhri a fost arestat de politisti britanici…

- Vasluianul arestat dupa ce si-a ucis concubina cu mai multe lovituri de cutit era cunoscut in Romania ca o persoana violenta, acuzat, in repetate randuri de furturi, scandaluri sau violuri. (VEZI AICI: O romanca a fost ucisa pe o strada din Londra! Politistii britanici au arestat un barbat din Vaslui)

- O românca în vârsta de 44 de ani a fost ucisa cu mai multe lovituri de cuțit pe o strada din Londra chiar de fostul iubit, un barbat de 45 de ani din Vaslui. Femeia se întorcea de la munca atunci când a fost atacata de agresorul înarmat cu un cuțit…

- Un barbat in varsta de 31 de ani a fost arestat la Londra, fiind suspectat de ucidere Iulianei Tudos, o tanara de 22 de ani din Republica Moldova, disparuta in Ajunul Craciunului si gasita moarta dupa trei zile intr-un parc, informeaza presa engleza.