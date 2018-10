Stiri pe aceeasi tema

- Balul bobocilor de la Colegiul National „Tudor Vladimirescu" va avea lor pe 2 noiembrie la Sala Sporturilor din Targu Jiu. Invitat special este Alex Velea. Balul va incepe la ora 20.00. Pretul biletului este de 30 de lei, iar...

- O adolescenta de 17 ani din localitatea Lelești a fostranita grav seara trecuta dupa ce a fost lovita in plin de o autoutilitara. Tanara, eleva a Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu” din Targu Jiu a traversat strada printr-un loc nepermis și fara sa se asigure. Șoferul, un barbat de 37 de ani din…

- Organizatorii Balului Bobocilor de la Colegiul Național Teodoroiu, din Targu-Jiu, au ales trupa care va urca pe scena intr-un mod inedit, fiind organizat un sondaj pe Facebook. Trupa de hip-hop C.I.A. din Craiova a fost desemnata caștigatoare, la competiția cu Liviu Teodorescu. Evenimentul va avea loc…

- Spectacol sportiv de excepție seara trecuta in sala Sporturilor din Targu Jiu. Echipa de baschet ACS Targu Jiu s-a impus aseara in fața echipei Colegiului Național ”Aurel Vlaicu” din Targu Jiu, intr-un meci din Cupa Romaniei. Targujienii au caștigat detașat in fața bucureștenilor, partida incheibdu-se…

- Noaptea Cercetatorilor Europeni vine din nou la Targu-Jiu! Evenimentul se va desfasura in incinta Colegiului National ,,Tudor Vladimirescu’’ vineri, 28 septembrie intre orele 17:00-22:00. Organizatorii au gandit acest proiect in ideea de a le oferi oamenilor de stiinta sansa de a intra in legatura cu…

- Proiectul de hotarare privind acordarea a peste 100.000 de lei Colegiului Național „Tudor Vladimirescu’’ din Targu-Jiu a iscat dispute in cadrul ședinței de indata de Consiliu Local de ieri. Consilierii locali ai PNL și PMP au avut mai multe lucruri de obiectat, insa nici consilierii PSD nu…

- Ștefania Cristiana Mindrut, eleva a Colegiului National „Tudor Vladimirescu" din Targu Jiu, a participat recent la Festivalul International „DARC" din Chateauroux - Franta. Experienta celor doua saptama...

- Ion Popescu, elev in clasa a X-a al Colegiului National „Tudor Vladimirescu“ (CNTV) din Targu Jiu, este considerat de profesorii sai un mic geniu al informaticii. Acesta a reusit sa castige medalia de la argint la Balcaniada de informatica, fiind cel mai tanar participant din tot concursul la care au…