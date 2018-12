Stiri pe aceeasi tema

- Alex Velea și Antonia formeaza unul dintre cele mai solide cupluri de la noi. Au impreuna doi copii și o relație cum mulți și-ar dori. Artistul a dezvaluit cum reușește sa aiba o relație liniștita cu mama copiilor sai. „Daca eram gelosi, ne faceam viata un calvar”, a declarat Alex Velea, pentru click.ro.…

- Antonia și Alex Velea formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Ard de nerabdare sa vina sarbatorile de iarna și, deka, au impodobit bradul, deși pana la Craciun au mai ramas in jur de doua saptamani. Antonia, Alex Velea, Dominic și Akim s-au pus pe treaba, iar ce a ieșit este fabulos.…

- Antonia si Alex Velea sunt nerabdatori in asteptarea Sarbatorilor de iarna si au decis sa impodobeasca bradul. Impreuna cu Dominic si Akim, Antonia si Alex Velea au trait clipe magice in familie.

- Antonia și Alex Velea, doi dintre cei mai indragiți artiști de la noi, au trecut prin clipe dificile, marți, dupa ce mezinul lor a avut nevoie de ingrijiri medicale. (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in exclusivitate, imaginile de-a dreptul emoționante. (VEZI…

- Antonia este una dintre cele mai frumoase femei din Romania, așa ca este de ințeles de ce barbații roiesc in jurul ei. Deși este intr-o relație bine sudata cu Alex Velea, alaturi de care are doi copii, Dominic și Akim, admiratorii superbei artiste incearca sa ii atraga atenția in fel și chip. Un fan…

- Ingrijorata pentru una dintre cele mai iubite persoane din familia ei, Antonia merge in fiecare zi la spital pentru a-și vedea bunicul internat de mai multe zile la Terapie Intensiva. Surse din anturajul artistei spun ca Mihail, bunicul Antoniei, a fost internat și operat de urgența la Spitalul Fundeni,…

- Simona Gherghe a fost protagonista unei replici cel puțin bizare in timpul emisiunii ”Acces Direct” pe care o modereaza la Antena 1. Avandu-l drept co-prezentator pe Alex Velea, iubitul Antoniei, Simona Gherghe s-a lansat intr-o comparație cel puțin ciudata. Invitații de azi ai emisiunii ”Acces Direct”…