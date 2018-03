Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Stan, romanul care a cucerit Hollywood-ul, va fi invitat de onoare la “American Independent Film Festival”, eveniment ajuns la editai a doua si care va avea loc in perioada 27 aprilie-3 mai, la Cinema PRO și Cinema Muzeul Țaranului din București. Astfel, actorul nascut in Constanta se intoarce…

- Dupa ce s-a transformat intr-un adevarat Latino Vero, Alex Velea revine cu o noua piesa și videoclip. Artistul lanseaza primul single din acest an, „Straino”. Piesa „Straino” este produsa in studiourile Golden Boy Society, unde artistul a creat un hub de creație muzicala, impreuna cu baieții lui de…

- Un trecator a filmat trei femei care se certau pe strada, iar una dintre ele a facut un gest șocant: un prins un copil de braț și l-a aruncat intr-un șanț cu apa. Incidentul a avut loc in China și a fost filmat de un trecator care a observat pe strada cateva femei care se certau, potrivit mirror.co.uk.…

- Fratele lui Zay Jones a fost cel care l-a impiedicat pe acesta sa sara de la etajul al 30-lea al cladirii din Los Angeles unde locuieste, insa sportivul tot a apucat sa sparga geamul, ranindu-se si manjind peretii de sange, dupa cum se vede in imagini. LAPD l-a retinut pe Zay Jones si l-a incarcerat…

- Imaginile șocante cu un angajat al unui restaurant fast-food care scuipa in mancarea clientului au fost postate pe o rețea de socializare. Incidentul a avut loc in Canada, intr-unul din localurile de tip fast-food ale companiei Pita Pit. Cearta dintre un client și un angajat al restaurantului a degenerat…

- Cantaretul Enrique Iglesias a atins performanta unui disc de platina in Spania, cu noul sau hit ''El bano'', realizat in colaborare cu artistul de ''trap'' in plina ascensiune Bad Bunny, dupa ce videoclipul piesei a depasit 160 de milioane de vizualizari pe platforma…

- Lino Golden, artist Golden Boy Society și Global Records, lanseaza „Maceta”, muzica și text Lino Golden, instrumental Eddie B Mix: Razvan Matache (@razvanmat), master Razvan Matache, regie Matei Olteanu & Lino Golden Video: Vlog the fish. Piesa face parte din mixtape-ul „Sus ca Jordan”, care s-a nascut…

- Iulia Vantur este invitata Monicai Barladeanu la ferma și vine pentru a le da sfaturi concurenților, pentru a vedea ce au reușit sa construiasca și cum se descurca ei in condițiile date. Plina de energie și voie buna, Iulia se va juca cu fermierii, va canta și va dansa. Atmosfera din ferma va fi una…

- Daca ai ratat concertele pe care le-au susținut pana acum, in Romania, germanii de la Scorpions, iti poti lua revansa in aceasta vara. Trupa, sinonima cu balade precum ,,Wind of Change", ,,No One Like You", ,,Still Loving You" si ,,Rock You Like A Hurricane" vine, din nou, la Bucuresti. Mai exact, pe…

- Giulia a ales sa lanseze piesa „Imi da fiori“ și videoclipul care o insoțește in premiera pe Unica.ro. Giulia revine astfel in peisajul muzical autohton cu o melodie compusa de Irina Rimes, interpreta-compozitoare originara din Republica Moldova. „ este o piesa de care m-am indragostit iremediabil…

- Dr Alban vine in Romania, special pentru nunta cantarețului Admiral C4C, stabilit in Romania, in urma cu cațiva ani, dupa ce s-a indragostit de romanca Anamaria. Cei doi au impreuna un baiețel.

- Povestea piesei “Next to me” a meritat cu siguranța așteptarea videoclipului, caci artiștii nu au avut o idee tocmai obișnuita. Versurile piesei au fost transpuse in imagini atent selecționate sub forma unui scurtmetraj regizat de Mark Pellington și filmat in Los Angeles, respectiv Las Vegas. Piesa…

- Madalina Cernat, artista cunoscuta pentru participarea la mai multe festivaluri nationale si internationale, lanseaza single-ul si videoclipul „Fara control”. „Fara control” este o piesa speciala, dedicata tuturor indragostitilor. Videoclipul prezinta o frumoasa poveste de dragoste, a doi tineri ce…

- O noua premiera muzicala in Republica Moldova. Interpreta Olia Tira a lansat astazi o noua piesa intitulata „Fix ca tine", dupa ce luase o pauza de un an și jumatate. Impreuna cu producatoarea Ala Donțu, a filmat și un videoclip.

- Gașca Zurli prezinta, in premiera naționala, spectacolul LUMEA LUI MULȚUMESC. Este cea mai noua producție marca Zurli, prin care cea mai iubita trupa pentru copii, din Romania, iși propune sa-i invețe pe copii valorile prieteniei.

- O femeie care abia a nascut a platit un profesionist pentru a-și transforma placenta in bomboane de ciocolata. Intreg procesul a fost filmat, iar imaginile au starnit reacții puternice printre internauți. Cosmeticiana Kiley Whitworth in varsta de 23 de ani, din Georgia, a nascut la inceputul lunii…

- Dupa succesul internațional pe care l-a avut cu piesele "Bilionera" și "Aventura", tanara solista Otilia Bruma lanseaza acum "Devocion", o alta melodie de succes, al carei videoclip a fost filmat chiar pe un OZN. Pe OZN-ul ETU de la km 96 al drumului național 1.

- Singura fiica a lui Michael Jackson pare ca incepe sa abandoneze look-ul dezordonat de covor roșu in favoarea unuia mai șic și mai potrivit unui model și unei actrițe in devenire, așa cum este ea. Ieri seara, tanara de doar 19 ani s-a alaturat unor altor nume mari din industrie, la premiera din Los…

- In ultima perioada, majoritatea postarilor pe care le-ai vazut pe Facebook au provenit de prieteni si mai putin de la pagini publice, chiar si daca este vorba de publicatii care te incanta teribil. Pentru ca in mod realist postam din ce in ce mai putin pe Facebook, ai inceput sa vezi postari de la prieteni…

- Ințelegem acum de ce-i place artistei sa locuiasca la Londra! Spre deosebire de Los Angeles, in capitala Angliei poate merge nestingherita la cumparaturi, fara bodyguard și fara sa fie deranjata de fani. Zilele trecute, diva de culoare a fost fotografiata oprindu-se la o taraba, de unde a cumparat cateva…

- Mario Fresh, artistul cunoscut ca „fiul vitreg” al lui Alex Velea, și-a revazut iubita, pe Alexia Esca, dupa ce aceasta a fost plecata pentru o perioada din țara. Imediat cum s-au intalnit au facut un selfie. Fotografia a fost urcata de cantareț pe contul personal de socializare, iar, la scurt timp,…

- Simona Halep va urca luni, din nou, pe locul 1 WTA. Iar asta nu este singura veste buna despre sportiva din Romania. Halep va reveni pe teren la Indian Wells (7-18 martie).Anunțul a fost facut chiar de antrenorul Andrei Pavel, care a dezvaluit ca recuperarea Simonei Halep decurge bine.„100% confirmat…

- Lino Golden, unul dintre cei mai talentați tineri din industria muzicala, care are colaborari cu Alex Velea și face parte din echipa acestuia numita Golden Boy Society, lanseaza videoclipul piesei „Panamera” feat. Aspy. Piesa a fost lansata acum un an, iar videoclipul este unul fresh, plin de culoare.…

- Petra Kvitova a reusit sa se impuna sambata, in semifinale la Doha, contra liderului mondial Caroline Wozniacki, la capatul unui meci care a durat doua ore si 36 de minute, scor 3-6, 7-6, 7-5! Astfel, Halep va urca din nou pe primul loc in ierarhia WTA. Rocada se va produce dupa turneul de la Dubai…

- Alexia, fiica Andreei Esca, si Mario Fresh traiesc o iubire frumoasa, adolescentina, iar cei doi sunt sustinuti de ambii parinti. Ba chiar Andreea Esca si sotul sau il invita mereu pe iubitul fiicei lor la ei acasa si chiar petrec timp impreuna.

- MARIZA, o artista deja consacrata in Romania, revine in 2018 cu suflu proaspat și plin de inspirație pe scena Salii Palatului, pentru un nou concert fado ce va avea loc pe data de 17 februarie de la aceeași ora 20.00! Dupa succesul de la Bucuresti de anul trecut, MARIZA promite publicului roman un show…

- Timisorenii de la Phaser au lansat un nou videoclip pentru cel mai recent single al formatiei, Calatori, care suprinde cele mai frumoase meleaguri din Islanda. “Calatoriile sunt cele mai puternice experiente din viata noastra. Ele nu inseamna doar sansa de a descoperi lumea prin locuri noi sau exotice,…

- Brad Pitt a fost implicat intr-un accident auto, la Los Angeles, unde a lovit cu automobilul sau alte doua masini. Actorul in varsta de 54 de ani a fost vazut facand schimb de informatii legate de companiil...

- Radu Petrescu revine in arbitraj dupa operația pe creier! Ce meci va fluiera azi bucureșteanul. Bucureșteanul Radu Petrescu, unul dintre cei mai cunoscuți arbitri romani, a fost operat pe creier vara trecuta și n-a mai oficiat la un joc oficial din iulie 2017. Radu Petrescu nu a primit nici o delegare…

- Jim Carrey a aflat decizia in procesul in care e acuzat ar fi responsabil de moartea iubite sale, Cathriona White. Ea a decedat la varsta de 30 de ani in locuinta sa din Los Angeles, in urma supradoze de medicamente. Actorul a scapat de acuzații și nu va fi judecat, informeaza The Telegraph. La un...…

- Celebra cantareața P!nk a lansat ieri un videoclip cu impact puternic, dupa ce a cantat piesa “Wild Hearts Can’t Be Broken” la a 60 a ediție a premiilor Grammy. Filmat in intregime alb negru, clipul o prezinta pe P!nk imbracata intr-un top alb și uitandu-se la camera in timp ce transmite mesajul piesei.…

- Actorul de origine romana Sebastian Stan este invitatul de onoare al celei de a doua editii a American Independent Film Festival. El va prezenta in premiera in Romania cel mai recent film al sau, biopic ul "I, Tonya", in regia lui Craig Gillespie, film cu trei nominalizari la Oscar, un Glob de Aur si…

- In luna iubirii, Antena 1 lanseaza primul show care face ”Totul pentru dragoste”, ocazie cu care Mirela Vaida, una dintre cele mai indragite prezentatoare tv din Romania, revine pe micile ecrane cu mult entuziasm.

- Artiștii Global Records Latin de origine columbiana, Micke Moreno și Kryan, lanseaza single-ul și videoclipul „Juego”. Piesa a fost produsa de Alex Cotoi, cel care a creat hiturile unor artiști celebri ca Delia, Carla’s Dreams, Antonia sau Andra, dar și Pitbull sau Faydee. Versurile piesei au fost scrise…

- „The Shape of Water”, filmul lui Guillermo del Toro, este lider la capitolul nominalizari. Pelicula a fost intrat, printre altele, in cursa pentru „Cel mai bun film” și „Cel mai bun regizor. Desigur, din urma vin filme apreciate de critici, precum „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”,…

- Sute de mii de persoane au participat, sambata, in SUA, la al doilea Mars al Femeilor, la un an de investitura lui Donald Trump la Casa Alba, relateaza Reuters. Manifestatii au avut loc la Washington, New York, Los Angeles, Chicago si in alte 250 de orase, iar personalitatile care au luat cuvantul…

- Ministrul Mediului din Romania, Gratiela Gavrilescu, spune ca statele convocate de Comisia Europeana pe tema calitatitatii aerului, inclusiv Romania, nu au alta solutie decat aceea de a se conforma, mentionand ca, potrivit legii, responsabilitatea calitatii aerului le apartine primarilor. „Potrivit…

- Directia 5 a lansat piesa “Cand sunt cu tine” Versurile sunt scrise de catre Dinu Olarasu, iar muzica este compusa de Marian Ionescu. Videoclipul piesei este regizat de Alex Ceausu si a fost filmat pe parcursul unei zile. Single-ul “Cand sunt cu tine” se regaseste pe cel mai recent albumul lansat de…

- Directia 5 lanseaza piesa “Cand sunt cu tine”, o poveste de dragoste cu zambete calde si sentimente pe care le ai atunci cand te trezesti dimineata alaturi de jumatatea ta. Versurile sunt scrise de catre Dinu Olarasu, iar muzica este compusa de Marian Ionescu. Videoclipul piesei este regizat de Alex…

- Cele peste 350 de milioane de vizualizari pe YouTube ale melodiei „2U”, interpretata de David Guetta ft. Justin Bieber, au convins-o pe Yamira sa realizeze un cover inedit. Artista a utilizat pentru videoclipul coverului ei filmari personale din a doua luna de miere, petrecuta la Paris. „Sunt o romantica…

- eMAG propune în acest început de saptamâna o campanie de reduceri absolut spectaculoase la televizoarele dintr-o marca ce parea sa piarda contactul cu liderii de pe aceasta piața.

- O purtatoare de cuvant a politiei din Los Angeles a declarat, vineri, ca Divizia Jafuri si Omucideri din cadrul LAPD investigheaza o plangere, insa nu a oferit mai multe informatii.„Tot ce putem face este sa confirmam ca este in desfasurare o ancheta (cu privire la o fapta) din 2005'', a declarat…

- Etapa a treia a Raliului Dakar a masurat 296 de kilometri de proba speciala. Nasser Al-Attiyah (Toyota) a terminat cu un avans de 4 minute in fața lui Peterhansel (Peugeot). Podiumul a fost completat de Sainz (Peugeot). Peterhansel conduce clasamentul gen

- Un OZN a fost „filmat" în Târgoviste, sustine o pagina de Facebook foarte populara. Clipul a fost postat pe internet ieri si a facut deja a facut zeci mii de victime. Multi internauti s-au amuzat pe seama lui, dar altii l-au luat de buna. Cel ce a postat videoclipul…

- Poate cea mai buna dovada a faptului ca Alexandra Dinu a reusit sa puna bazele solide ale unui nou inceput la Hollywood a fost venirea la Bucuresti a lui Adrien Brody, partenerul ei din pelicula „Bullet Head” ( Capcana mortala). O vizita facuta la invitatia ei, care a atestat succesul de care se bucura…

- Un OZN a fost „filmat” in Romania, sustine o pagina de Facebook foarte populara. Clipul a fost postat pe internet si a facut deja zeci de mii de „victime”. Multi internauti s-au amuzat pe seama lui, dar altii l-au luat in serios. Cel care a postat videoclipul pe pagina de Facebook Targoviste+ a mentionat:…

- Sergiu Curca, un tanar de 22 de ani, solist de muzica populara, a fost gasit mort in locuinta sa din Lipova, primele cercetari ale Politiei Judetene Arad aratand ca tanarul s-a sinucis. Trupul neinsufletit al tanarului a fost descoperit de catre tatal acestuia. "A fost gasit mort in locuinta…