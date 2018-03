Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Vita de Vie a lansat vineri, 23 martie, in Bucuresti noul single si videoclip, „ialapet”, cel de al treilea extras de pe partea a doua a albumului ȘASE/ ȘASE, ȘASE(-), album care se va lansa in toamna anului 2018. La Oradea il va lansa miercuri, 28 martie, in Moszkva, de la ora 19. Pentru…

- ”Imi da fiori” este o piesa de care m-am indragostit iremediabil de la prima audiție. „Imi da fiori” te face sa dansezi, sa zambești dar cel mai mult te va face sa te gandești la momentul in care ai simțit fluturi in stomac. Primele priviri, primul sarut, prima atingere pe care le-ai impartașit cu persoana…

- Lino Golden, artist Golden Boy Society și Global Records, lanseaza „Maceta”, muzica și text Lino Golden, instrumental Eddie B Mix: Razvan Matache (@razvanmat), master Razvan Matache, regie Matei Olteanu & Lino Golden Video: Vlog the fish. Piesa face parte din mixtape-ul „Sus ca Jordan”, care s-a nascut…

- Piese precum “Tell me who” și “Back to me” sunt fredonate nu doar de mulți romani, fani ai dj-ului Vanotek ce s-a remarcat pentru prima data in București, unde a compus piese pentru mai mulți artiști. Acum dj-ul se aude pana-n Rusia, unde a cucerit topurile și susține mai multe concerte. Piesa “Tell…

- Trupa Holograf adauga in palmaresul muzical inca un succes care se aude peste ocean. Dupa numeroase premii la cele mai importante competitii muzicale din tara sau internationale, zeci de discuri de aur pentru vanzarile albumelor lansate de-a lungul carierei, trupa Holograf este nominalizata cu versiunea…

- „Doua limbi“, melodia romaneasca abia lansata care a atins pe YouTube 4 milioane de vizualizari și face senzație in mediul virtual. Videoclipul a fost filmat la inceputul anului, in Focșani, de un grup de tineri, care se autointituleaza “Generatia 99”. Adolescenții, care s-au nascut in ultimul an al…

- Rapperul american Eminem a denuntat aprig puternicul lobby pro-arme NRA din SUA, cu prilejul unei interventii la gala recompenselor muzicale iHeartRadio Music Awards, care a avut loc duminica seara la Los Angeles, relateaza AFP. Rapperul american a inclus o diatriba impotriva National Rifle Association…

- O noua premiera muzicala in Republica Moldova. Interpreta Olia Tira a lansat astazi o noua piesa intitulata „Fix ca tine", dupa ce luase o pauza de un an și jumatate. Impreuna cu producatoarea Ala Donțu, a filmat și un videoclip.

- Obie, artistul nigerian care a cucerit Romania la X Factor in 2017, revine cu un nou single, insotit de un videoclip hot: „Vamonos”. Piesa este compusa de artist, iar de orchestratie s-au ocupat Obie impreuna cu Razvan Matache. Videoclipul piesei, regizat de Alex Ceausu, se deruleaza ca o aventura plina…

- Dupa „Valsul” lui Smiley, avem parte de un „Tango”, o piesa in limba engleza, plina de energie, cu mult dans și un videoclip plin de culoare de la Antonia. Piesa a fost compusa de Trey Campbell care a colaborat cu Adam Lambert, Kehlani, Bebe Rexha și produsa de David Ciente (Lariss – “Dale Papi”, INNA…

- Filmarile au avut loc inainte ca uraganul Irma sa loveasca Miami. Irisha lanseaza cea de-a doua piesa din cariera sa: „You Lose”. Single-ul, compus de Irina Rimes si Vanotek, este insotit si de un videoclip hot filmat in Miami si regizat de Alex Ceausu. „Muzica e cea mai mare pasiune a mea si de aceea,…

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 1 martie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, primul concert simfonic al lunii, sustinut de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitesti, dirijorul Constantin Adrian Grigore si solista Rebekka Hartmann (vioara Stradivarius). In program, pagini muzicale semnate…

- Colaborarile dintre cei 2 au strans peste 50 de milioane de vizualizari, iar “Stole My Heart” se pregateste sa fie un nou success international. Piesa este al doilea single extras de pe noul EP Akcent, ce va fi lansat pe parcursul urmatoarelor 2 luni. Dupa un 2017 ce a inclus concerte in tari precum…

- Lino Golden, unul dintre cei mai talentați tineri din industria muzicala, care are colaborari cu Alex Velea și face parte din echipa acestuia numita Golden Boy Society, lanseaza videoclipul piesei „Panamera” feat. Aspy. Piesa a fost lansata acum un an, iar videoclipul este unul fresh, plin de culoare.…

- Rafael il acuza pe Tiri ca a plagiat piesa din Finala Eurovision Romania 2018 . Mai exact, Tiri este acuzat ca o treime din piesa cu care intra duminica in Finala Eurovision Romania 2018 reprezinta o balada a compozitorului roman Ciprian Porumbescu. „Deșert de sentimente” este motiv de cearta intre…

- Ecaterine lanseaza prima piesa din anul 2018, insotita de un videoclip minimalist: ”Ma mint”. O coproductie Cat Music si Young Spirit Records, piesa este compusa de catre artista impreuna cu Dumitru Bodarev si produsa in studioul Young Spirit Records, iar videoclipul este produs de catre Anghel Brothers…

- Dupa ce ne-a obișnuit cu mai multe colaborari muzicale fericite, precum cea cu Adi Despot de la finalul anului trecut, trupa Proconsul a pus mai nou ochii pe o fosta semifinalista de la X Factor, Francisca. Piesa ei, „De ce arunci cu umbra”, le-a placut foarte mult baieților și s-au gandit de curand…

- Feli Donose a lansat videoclipul piesei Buna de iubit, o declaratie de independenta a femeilor. Piesa participa la Eurovision Romania 2018.Videoclipul a strans intr o zi de la lansare, sute de mii de vizualizari si a ajuns pe locul 7 in Top Trending YouTube Romania. ...

- Inca de la primele aparitii, AMI si-a creat o semnatura unica, cucerind publicul prin combinatia de sensibilitate si romantism. Printr-un sound care creeaza dependenta, AMI aduce in inimile noastre “Niste dragoste”, pentru ca avem nevoie de iubire nu doar de Valentine’s Day. “Dragostea e un joc fara…

- Anul 2018 a inceput in forța pentru Alexandra Stan, care a lucrat intens in studio, finalizand cel de-al patrulea album, iar acum lanseaza single-ul “MAMI”. Numele noii piese da și titlul albumului omonim, care va fi lansat in curand in Japonia, urmand ca mai apoi sa apara și internațional. In noul…

- De Ziua Indragostilor, What’s UP vine cu o declaratie de dragoste “spumoasa”, plina de emotii: “Hana”. Piesa este compusa de catre What’s UP si produsa de Tudor Monroe. Videoclipul este regizat de Ionut Trandafir si produs de Radu Selaru, cei cu care What’s UP a colaborat si in trecut pentru alte videoclipuri,…

- INNA a lansat piesa “Me Gusta”, o piesa in limba spaniola, produsa de David Ciente, cel cu care a lucrat pentru hituri precum “Gimme Gimme” sau “Ruleta”. Videoclipul piesei a fost regizat de Barna Nemethi și a fost filmat in București și Barcelona. “Me Gusta” este prima piesa de pe albumul in limba…

- Videoclipul piesei "Me Gusta" a fost filmat in București și in Barcelona, in regia lui Barna Nemethi, cu care artista a mai lucrat pana acum pentru "Yalla", "Ruleta", "Good Time", DoP Marius Apopei ("Ruleta") și John Perez, director de imagine care a lucrat cu Rihanna, Beyonce, Alicia Keys, Jay-Z,…

- IRIS, unul dintre cele mai iubite trupe de rock din Romania, vine pe 17 martie in Brașov, la Centrul Cultural Reduta, pentru un concert ca in zilele bune Poți asculta cele mai mari hituri ale trupei tale preferate, precum ”Strada ta”, ”Somn bizar”, ”Sa nu crezi nimic”, ”Baby”, ”Casino”, dar și „Manifest”,…

- In saptamana dragostei, Vali Boghean lanseaza o piesa și un videoclip despre iubire. Videoclipul piesei „Noi" este o poveste de dragoste, condimentata cu arta și momente de tandrețe din cuplu protagonist.

- Ilinca Bacila, castigatoarea Selectiei Nationale Eurovision 2017 si jurata Eurovision Romania 2018, lanseaza cel de-al treilea single si videoclip din cariera, “Nu acum”. Muzica este compusa de Catalin Tamazlicaru, iar versurile sunt scrise de catre Irina Rimes. Videoclipul, in regia lui Dan Petcan,…

- Lara Fabian revine, dupa doi ani, la Cluj-Napoca, pe 29 martie, in cadrul turneului international de promovarea a noului sau album, Camouflage. Lara a inceput “Camouflage World Tour” pe 2 februarie 2018, in Statele Unite. In total, va sustine 40 de concerte, dintre care doua in Romania, iar ultimul…

- Sandy C din Chișinau și Aaron Sibley din Londra, sint doi interpreți, finaliști ai Selecției Naționale Eurovision 2018 care pretind sa reprezinte Republica Moldova la Lisabona cu piesa Once Upon a Time. De curind, aceștia au filmat un videoclip pentru piesa. Piesa a fost compusa pentru a fi interpretata…

- Kendrick Lamar tocmai ce a lansat un videoclip pentru piesa “All the stars”, creata in colaborare cu SZA și e absolut #boom. Piesa apare pe coloana sonora a filmului “Black Panther”,ce va avea premiera in cinematografele din Romania vinerea viitoare, pe 16 februarie. Videoclipul este marca Dave Myers,…

- IRIS a lansat videoclipul celui mai nou single, Poți spune orice, primul material inregistrat in noua formula a trupei. Noua piesa este o adevarata declarație de forța, dar și de sincronizare perfecta, single-ul fiind inregistrat cu doua seturi de tobe. Tata și fiu, Nelu și Cristi Dumitrescu, asigura…

- Celebra cantareața P!nk a lansat ieri un videoclip cu impact puternic, dupa ce a cantat piesa “Wild Hearts Can’t Be Broken” la a 60 a ediție a premiilor Grammy. Filmat in intregime alb negru, clipul o prezinta pe P!nk imbracata intr-un top alb și uitandu-se la camera in timp ce transmite mesajul piesei.…

- Piesa, o versiune în limba rusa a melodiei "La cârciuma de la drum", promoveaza un mesaj de prietenie. Reprezentanții celor trei țari care au participat la crearea videoclipului se prind în final într-un dans plin de foc și pasiune. Filmarile au fost realizate la București…

- Iris revine dupa o pauza de cinci ani cu “Manifest”, o piesa cu un puternic mesaj social. Single-ul este produs de EpiQ, iar videoclipul, regizat de Alex Ceausu, reda in imagini problemele actuale, atat din tara, cat si de peste hotare

- Baieții de la Zdob și Zdub, celebra diva din Romania, Loredana și rapperul rus Ligalize, au lansat piesa "Balkana Mama".Noua piesa este o versiune in limba rusa a melodiei "La carciuma de la drum". Videoclipul a fost filmat timp de o zi la București.

- Cel mai iubit actor român nu renunta la magia scenei si continua sa joace pentru spectatorii sai din toata tara. Astazi, Florin Piersic împlineste 82 de ani, iar cu o zi înainte de aniversare a jucat din nou într-o piesa draga sufletului sau, “Straini în noapte”,…

- Artiștii Global Records Latin de origine columbiana, Micke Moreno și Kryan, lanseaza single-ul și videoclipul „Juego”. Piesa a fost produsa de Alex Cotoi, cel care a creat hiturile unor artiști celebri ca Delia, Carla’s Dreams, Antonia sau Andra, dar și Pitbull sau Faydee. Versurile piesei au fost scrise…

- Nonconformista si de data aceasta, Anna Lesko, revine cu un nou single “Ce m-as face”- feat. Anuryh, lansand pentru prima data o piesa alaturi de o alta voce feminina. Piesa a fost compusa de echipa DeMoga Music: Marius Moga, Robert Toma, Bogdan Todor, Florian Rus si Diana Rubinescu. “”Ce m-as face”…

- Lowe Group, unul dintre cele mai importante grupuri de comunicare prezente in Romania, l-a numit pe Damian Nunez in functia de Chief Creative Officer, acesta urmand sa coordoneze echipele creative ale agentiilor din grup. Damian Nunez este un creativ cu peste 14 ani de experienta internationala…

- Directia 5 a lansat piesa “Cand sunt cu tine” Versurile sunt scrise de catre Dinu Olarasu, iar muzica este compusa de Marian Ionescu. Videoclipul piesei este regizat de Alex Ceausu si a fost filmat pe parcursul unei zile. Single-ul “Cand sunt cu tine” se regaseste pe cel mai recent albumul lansat de…

- Directia 5 lanseaza piesa “Cand sunt cu tine”, o poveste de dragoste cu zambete calde si sentimente pe care le ai atunci cand te trezesti dimineata alaturi de jumatatea ta. Versurile sunt scrise de catre Dinu Olarasu, iar muzica este compusa de Marian Ionescu. Videoclipul piesei este regizat de Alex…

- Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii in Romania la București, a recitat, luni, de ziua lui Mihai Eminescu și a Culturii Naționale, poezia ”Lacul”. Videoclipul postat de diplomat este filmat langa Ipotești, chiar in dreptul lacului nuferilor, care l-a inspirat pe Mihai Eminescu in scrierea poeziei. …

- Kira Hagi, fiica celebrului Gica Hagi, a luat un premiu la Los Angeles, la un festival organizat de IMDB, pentru scurtmetrajul ”Fragile”. Chiar Ambasada Americii de la Bucuresti a felicitat-o pe fiica fostului fotbalist.A

- Gica Hagi are de ce sa fie mandru de fiica sa. Aceasta a plecat in America, in urma cu trei ani, pentru a-și realiza visul. Recent, Kira Hagi a fost premiata in Los Angeles și a reușit sa termine cu brio Academia de Teatru și Film „New York” din L.A. Fiica lui Gica Hagi a știu tot timpul ce vrea de…

- Poate cea mai buna dovada a faptului ca Alexandra Dinu a reusit sa puna bazele solide ale unui nou inceput la Hollywood a fost venirea la Bucuresti a lui Adrien Brody, partenerul ei din pelicula „Bullet Head” ( Capcana mortala). O vizita facuta la invitatia ei, care a atestat succesul de care se bucura…