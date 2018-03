Stiri pe aceeasi tema

- Antonia jongleaza viața de familie și cea profesionala, dar are un ajutor de incredere acasa. In vreme ce Alex Velea marturisea ca el și Antonia au o viața amoroasa activa și este pefecta in pat, Antonia i-a gasit o alta indeletnicire partenerului ei.

- Alex Velea este un adevarat sex-simbol și este de departe unul dintre cei mai invidiați barbați din Romania, iar motivele sunt pe cat se poate de evidente. Pe langa faptul ca arata impecabil și are un fizic absolut sculptat, se bucura de iubirea uneia dintre cele mai frumoase femei din lume, amintindu-ne…

- Antonia este considerata una dintre cele mai frumoase vedete din showbiz-ul romanesc. Deși o doresc toți barbații, cantareața nu are ochi decat pentru alesul sau, Alex Velea, alaturi de care are și doi baieți, pe Akim și Dominic.

- Baiețelul cel mic al Antoniei are probleme de sanatate. Lui Akim ii dat dințișorii și are febra, așa ca mama lui a facut noapte alba. Din fericire, este o perioada delicata penru baiețel, insa nu este nimic grav. Antonia le-a imartașit fanilor sai despe clipele grele prin care a trecut, postand si…

- Antonia este una dintre mamele model din showbiz-ul de la noi. Ea reușește sa se imparta intre concerte și cei trei copii pe care ii are. Din nefericire, noaptea trecuta s-au scurt clipe delicate in casa in care locuiește cu Alex Velea. Și asta pentru ca fiul lor cel mic a facut febra mare. Cu […] The…

- Alex Velea și Denise Iacobescu, mama Antoniei, au realizat o ședința foto inedita in exclusivitate pentru revista Unica, iar imaginile vorbesc de la sine. Alex Velea și Denise Iacobescu, mama Antoniei, formeaza un cuplu-model de ginere și soacra. Cei doi au o relație calda, apropiata, iar prezența…

- Videoclipul piesei a fost filmat in București, in regia lui Dan Petcan, DoP Bogdan Filip. Este prima colaborare a Antoniei cu Dan Petcan care spune despre artista ca “ANTONIA este artistul cu care am lucrat cel mai bine și mai ușor, pana in prezent. Un om normal, in sensul bun al cuvantului, un profesionist…

- Antonia e una dintre artistele care nu se teme sa se puna singura in situații destul de neplacute, poate chiar rușinoase, din punctul de vedere al unor specialiști. Aflata in Italia la fiica ei, vedeta s-a filmat in timp ce se juca cu Maya, insa, la un moment dat i-a venit o idee și a […] The post A…

- Antonia a plecat in urma cu cateva ore in Italia pentru a fi alaturi de fiica ei, scrie spynews.ro. Imediat cum a ajuns si-a anuntat prietenii de pe retelele de socializare ca este foarte fericita alaturi de Maya. Cunoscuta artista a filmat-o de mai multe ori si a postat imaginile pe retelele de…

- De cand a acceptat provocarea de a face parte dintr-un show despre stil, Alex Velea apare doar cu ochelarii de soare la ochi. Culmea este ca acest outfit nu se datoreaza stilului sau vestimentar, ci dupa cum singur declara, este o forma de respect fața de publicul sau. In momentul in care Alex Velea…

- Incendiar din dormitorul Antoniei! Pe contul ei de instagram artista si-a pus cateva fotografii in care apare in tandreturi cu Alex Velea. Pozele sunt intunecate, dar se poate observa foarte bine pasiunea dintre ei. A

- Antonia și Alex Velea formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri din industria muzicala romaneasca. Cei doi nu se feresc sa-și arate iubirea și au susținut, in repetate randuri, ca sunt suflete pereche. Cu toate acestea, Antonia a fost prinsa intr-o ipostaza compromițatoare.

- Informație de ultima ora in procesul lui Alex Velea și al Antoniei! Cand credeau ca pot rasufla liniștiți, problemele inca nu s-au rezolvat. Judecatorii au decis sa amane iar termenul procesului deschis de Alex Velea in care cere sa fie recunoscut drept tatal micuților Dominic și Achim.

- Desi credea ca, in sfarsit, lucrurile se vor rezolva, iar cei doi copii pe care ii are cu Antonia vor fi trecuti pe numele sau, iata ca Alex Velea trebuie sa mai astepte pana se va intampla acest lucru.

- Dupa ce au fost plimbati pe drumuri mai bine de jumatate de an, Antonia si Alex Velea asteapta astazi verdictul in cel mai important proces din viața lor. Cei doi ar putea afla, marti, verdictul in procesul de paternitate.

- “Bravo, ai stil! All Stars” are propriul imn, compus si interpretat de Alex Velea. Si un atelier nou nout! Celebrul artist a avut si o muza cu totul speciala pentru compunerea piesei ce va deveni amprenta muzicala a celui mai iubit show de stil si atitudine din Romania. “M-am gandit ca aceasta emisiune…

- Lino, „fiul adoptiv” al lui Alex velea, a trecut prin transformari in ceea ce privește look-ul. Alex Velea are grija de toti cei la care tine, inclusiv de “copilul adoptat”, Lino, un tanar talentat și care deja face carier in muzica. Lino, al carui tata a murit anul trecut , sta in aceeași casa cu artistul…

- Din 2013 Antonia bate drumurile tribunalelor. In tot acest timp ea s-a chinuit sa divorteze de afaceristul italian Vincenzo Castellano si, mai ales, sa-si vada fetita, care de mai bine de patru ani locuieste in Italia, cu tatal si cu bunicii paterni. Dorul de Maya si stresul divortului n-au impiedicat-o…

- La doar cateva ore dupa ce s-a aflat ca Antonia si Vincenzo Castellano au ajuns la o intelegere si urmeaza sa divorteze la un notar in Bucuresti, vedeta a transmis un mesaj pe pagina ei de pe o retea de socializare.

- Antonia a primit, in sfarsit, vestea pe care o asteapta de cativa ani. Artista va putea sa fie in cel mai scurt timp o femeie libera si isi va putea indeplini toate planurile pe care le are alaturi de iubitul ei, Alex Velea, alaturi de care are doi copii, Dominic si Akim. Din 2013, Antonia tot incearca…

- Antonia a vorbit despre relatia pe care o are cu Delia, dar si cum o rasfata partenerul ei de viata, Alex Velea. Celebra artista a dezvaluit si cum depaseste momentele in care este obosita. Totodata, cantareata a mai precizat ca este impresionata de modul in care alege sa se imbrace Rihanna. A

- Alex Velea si Antonia au doi baieti frumosi dar si o mare neimplinire. Nici pana acum nu i-au botezat, desi Dominic are acum doi ani si noua luni iar mezinul, Akim, un an si doua luni. Totul are legatura cu divortul parca fara de sfarsit al Antoniei, care are ca efect indirect faptul ca din punct de…

- Antonia apare in topul celor mai frumoase chipuri din showbiz-ul internațional din 2017. Antonia, care formeaza un cuplu cu muzicianul Alex Velea , este considerata una dintre cele mai senzuale și mai frumoase vedete din Romania. iata, insa, ca frumusețea Antoniei a trecut și dincolo de granițele țarii.…

- Ciro Castellano, fostul socru al Antoniei, este foarte revoltat ca aceasta nu ii acorda Mayei atenția de care are nevoie. Mai mult, susține ca Antonia nu a apucat sa vina sa o viziteze pe micuta și nici la serbari nu este prea prezenta.

- Baiețelul Antoniei și al lui Alex Velea a implinit 3 ani, iar parinții lui i-au transmis la mulți ani, in mediul virtual. Dominic s-a facut baiat mare. Cei doi artiști au postat pe retelele de socializare fotografii cu fiul lor, Dominic, care astazi a implinit frumoasa varsta de trei ani. Dominic a…

- Fostul socru al Antoniei este revoltat, dupa ce artista a facut Craciunul alaturi de Alex Velea și cei doi baieți. Acesta susține ca interpreta nu a mers sa iși vada fetița in Italia, inainte de sarbatori. Ciro Castellano declara ca Antonia nu a venit in Italia pentru a-i darui nepoatei sale, Maya,…

- Antonia a postat pe retelele de socializare imagini cu fiul ei si al lui Alex Velea, Dominic, mai ales ca astazi a implinit frumoasa varsta de trei ani. Antonia a facut acest gest, dupa ce socrul sau, Ciro Castellano, s-a plans ca artista nu se ocupa deloc de Maya.

- Razboiul dintre Antonia si familia fostului sot, Vincenzo, e departe de a se termina! Ciro Castellano, inca socrul Antoniei, tuna si fulgera, acuzand-o pe cantareata ca-si neglijeaza fetita. Afaceristul o ataca dur pe cantareata ca-si neglijeaza fetita si ca nu este dispusa sa faca sacrificii pentru…

- Ciro Castellano, socrul Antoniei, tuna si fulgera chiar in ziua in care artista sarbatoreste ziua fiului ei cel mare. Afaceristul o acuza pe cantareata ca-si neglijeaza fetita si ca nu este dispusa sa faca sacrificii pentru aceasta.

- Antonia a avut parte de un Craciun in familie, alaturi de cei doi copii ai ei si Alex Velea. O umbra se citeste insa pe chipul cantaretei, care sufera pentru ca nu are alaturi o persoana extrem de importanta din viata ei!

- Antonia a avut parte de o atmosfera magica de Craciun, alaturi de cei doi copii ai sai, Dominic si Akim. Alaturi de Alex Velea si de persoanele cele mai dragi, artista a avut parte de un Craciun de poveste.

