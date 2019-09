Alex Velea a vorbit, intr-un vlog, despre viața de familie și a marturisit ca nu iși mai dorește alt copil.

"Nu, avem trei copii. E suficient. E foarte bine așa", a declarat Alex Velea.

Antonia are doi baieți cu artistul, Dominic și Akim, și o fetița, Maya, cu italianul Vincenzo Castellano. Se pare ca Alex Velea o considera și pe Maya ca fiind copilul lui, deși micuța locuiește in continuare cu tatal ei biologic, in Italia.

In ceea ce ii privește pe copiii lui, cantarețul a marturisit ca nu…