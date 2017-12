Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de ieseni fac apel pentru a dona sange si a-l ajuta pe cunoscutul realizator TV Alex Vasiliu, grav ranit in urma unui accident rutier care a avut loc marti dimineata. Accidentul rutier a avut loc in apropierea localitatii Razboieni si au fost implicate trei autoturisme. Intr-unul dintre…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme si o autoutilitara, circulatia pe DN11 (E574) a fost oprita pe ambele sensuri intre localitatile Targu Secuiesc si Cernat, in judetul Covasna.…

- Politistii rutieri din Alba Iulia au facut daruri copiilor dintr-o casa de tip familial si celor aflati intr-un centru de primire in regim de urgenta. Campania „De Craciun, daruieste din suflet!” a ajuns la cea de-a III-a editie. In apropierea sarbatorilor de iarna, politistii Biroului Rutier din cadrul…

- „Va rugam din suflet, daca cineva care are grupa AB pozitiv și e dispus sa doneze sange pentru o fetița cu aplazie medulara… Este la spitalul Fundeni (Bucuresti) , sectia de Pediatrie, are 11 ani, se numeste Tudor Alexandra Mihaela si pana la operație face transfuzii zilnice. Altfel moare!”,…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale a sesizat Parchetul Militar in vederea efectuarii cercetarilor ce se impun privind eventualele incalcari ale legii de catre operatoarea 112 care a procesat cazul semnalat din statia de metrou Costin Georgian. ''Cu privire la incidentul din data de 12.12.2017, din…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Brasov ndash;Ploiesti, traficul rutier se desfasoara pe un fir alternativ, pe raza localitatii Timisul de Jos kilometrul 156 150 de metri , din cauza unui accident rutier un barbat in timp ce mergea pe partea carosabila…

- Echipajele SMURD au intervenit la 34 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 3 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu ambulanța SMURD de prim ajutor calificat și un echipaj de urgența de la Secția de Pompieri Costești…

- Incepand de astazi, 11 decembrie, de la ora 13.00, si pana pe 15 ianuarie 2018, traficul rutier pe str. 31 august 1989, in perimetrul strazilor Mitropolit G. Banulescu-Bodoni – Al. Puskin, va fi suspendat. Motivul acestei decizii, anunțat de Primaria capitalei, este organizarea de catre Guvern a Targului…

- Accidentul produs saptamana trecuta pe DN 1H, la kilometrul 51+200, in Șimleu-Silvaniei, s-a soldat in cele din urma, cu o tragedie. Biciclistul ranit in accident a pierdut lupta cu viața, duminica noaptea la ora 22, la Secția de Anestezie și Terapie Intensiva din cadrul Clinicii de Neurochirurgie Cluj…

- Cadrele Sectorului Poliției de Frontiera (SPF) Huși au donat sange la Centrul de Transfuzii Sanguine Barlad pentru Dan Ciprian Sfichi, angajat al Poliției Suceava, ranit grav in timpul unei percheziții. Totodata, bonurile valorice primite in urma donarii de sange vor fi folosite pentru cumpararea de…

- Accidentul vascular cerebral (AVC) ischemic acut este una dintre cele mai grave afectiuni, fiind a doua cauza de mortalitate, dupa infarctul miocardic acut. Rata de mortalitate din cauza AVC in sectia Neurologie a Spitalului de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava este 15-20%. ...

- UPDATE ora 06:30 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Neamt, circulatia pe DN15Bacau – Piatra Neamt s-a reluat in conditii normale. Din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un pieton si un autoturism, traficul fusese oprit pe ambele…

- Mai multi politisti din Buhusi si Bacau, criminalisti, de la Serviciul de Ordine si Serviciul pentru Actiuni Speciale, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bacau, au donat sange, joi dimineata, pentru agentul ranit in timpul unei perchezitii domiciliare in Radauti. „Politistii bacauani…

- Președinta organizației de femei a PNL Brașov, Pamela Diaconu, a anunțat ca doamnele liberale vor dona sange la Centrul de Transfuzii din Brașov, iar cu tichetele valorice primite vor cumpara dulciuri, fructe, legume și ce mai au nevoie copiii de la Cantrul de plasament din Harman. Mai mult, au cerut…

- In cursul zilei de astazi, 7 decembrie 2017, la Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie, a fost inregistrat un dosar penal avand ca obiect accidentul rutier produs in data de 6 decembrie 2017, in jurul orei 21, in Bucuresti, in zona Palatul…

- Baiatul a fost victima unui grav accident rutier produs pe raza judetului Brasov, in luna august. Starea sa a fost critica, medicii l-au salvat, iar ulterior au dispus transferul acestuia in judetul natal. Adolescentul se afla de mai bine de o luna, la Spitalul de Urgenta din Vaslui, in stare neuro…

- Starea polițistului ranit cu sabia in Radauți este in continuare grava, fiind intubat la secția de Terapie Intensiva a Spitalului de Neurochirurgie din Iași. Agentul sef adjunct de politie Dan Ciprian Sfichi a depașit cu bine noaptea de dupa operație, insa prognosticul medicilor este extrem de rezervat.…

- Salvați Copiii Romania, cu sprijinul sponsorilor, a donat, miercuri, spitalului din Timișoara o masa radianta, un monitor de funcții vitale, doua infuzomate și doua perfuzomate, aparate medicale destinate tratarii copiilor nascuți inainte de termen. „Colegii mei care fac garzi simt…

- Un barbat de 49 de ani a fost incendiat, pe 13 noiembrie curent, de catre un amic de pahar cu care s-a luat la cearta. Crima a avut loc pe strada Dumbravei, cand chișinaueanul a fost stropit cu un lichid inflamabil si incendiat. Acesta a fost transportat de urgența la spital, dar a decedat peste cateva…

- Manat de gelozie si incurajat de alcool, un barbat de 31 de ani din satul Lanurile si-a ales o soarta cumplita. Si-a turnat benzina pe haine si si-a dat foc, doar pentru ca suspecta ca femeia pe care o iubea l-ar fi inselat. A fost dus la spital cu arsuri pe 95 la suta din corp si, desi a fost operat…

- Centrul de Transfuzie Sanguina (CTS) Salaj este locul din care sansa la viata pleaca zi si noapte, nu doar catre spitalele din judet – Spitalul Judetean de Urgenta din Zalau si Spitalul Orasenesc „Prof. dr. Ioan Puscas” din Simleu Silvaniei, ci catre marile clinici din județele Cluj, Alba, Bistrita…

- In urma cu o saptamana, militarii Batalionului 113 «Baraganul» au donat sange pentru trei veterani din Cel De Al Doilea Razboi Mondial, aflați in comuna Ion Roata din Ialomița. Concret, bonurile de masa primite ca urmare a participarii la campania de donare de sange lansata de Centrul de Transfuzii…

- Maria Gavril, o preoteasa care a suferit multiple traumatisme intr-un accident rutier petrecut pe14 octombrie, va parasi sectia Terapie Intensiva a Spitalului de Urgenta ”Sfantul Ioan cel Nou” de la Suceava si va continua tratamentul medical, cel mai probabil, in sectia Chirurgie. A

- Miracol pentru sotia preotului mort pe sosea, in judetul Suceava. Medicii sunt increzatori ca Maria Gavril isi va reveni si va putea sa-si creasca cei doi copii ramasi in viata. Purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgența "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, dr. Mihai Ardeleanu, a spus ca…

- Preoteasa Maria Gavril, care a suferit multiple traumatisme in teribilul accident rutier din data de 14 octombrie a.c., pe raza comunei Cornu Luncii, va parasi in urmatoarele zile sectia Terapie Intensiva a Spitalului de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" de la Suceava si va continua ...

- Cinci persoane au murit și alte trei au fost ranite miercuri dimineața, pe DN 17, în localitatea Ilișești (județul Suceava) într-un accident rutier urmat de incendiu, informeaza Agerpres. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Suceava, în accident…

- Cei trei mineri raniți in explozia de luni dimineața de la mina Uricani din Valea Jiului prezinta arsuri ale cailor respiratorii și arsuri pe maini, picioare și fața, a declarat directorul Spitalului de Urgența Petroșani, dr. Alin Vasilescu. Potrivit sursei citate, pentru doi dintre minerii…

- Centrul de Transfuzie Sanguina Teleorman, in colaborare cu Spitalul Județean de Urgența, face o campanie de conștientizare a importanței donarii de sange, incurajand populația sa faca in mod voluntar acest lucru. Obiectivele principale ale acestei campanii sunt de o importanța majora: informarea populației…

- Clipe de panica la Spitalul din Medgidia. O copila internata la Secția de Pediatrie, a cazut de la etaj. Mama sa, care se afla internata și ea cu fetița, a fost îngrozita la aflarea veștii și a leșinat. La fața locului, a ajuns și un elicopter SMURD pentru a prelua fetița și a o transporta…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un pieton, circulația pe DN10 Brașov — Buzau este momentan oprita pe ambele sensuri la km 140, intre Prejmer și Parcul Industrial Prejmer, in județul…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului de Copii "Louis Turcanu" din Timisoara, medicul Mihai Gafencu, a declarat pentru News.ro ca in data de 3 octombrie a decedat copilul, la sectia de Terapie Intensiva. "Copilul a murit in data de 3 octombrie. Investigam ce avea. A murit foarte repede, in cateva…

- Scene infioratoare in urma unui accident in Oradea. O femeie a murit pe loc, iar alte cinci persoane au fost ranite, dupa ce microbuzul, in care se aflau, a fost lovit violent de in camion condus de un șofer din Polonia. In urma cercetarilor, polițiștii au stabilit ca polonezul a trecut linia dubla…

- Zeci de politisti au luat, vineri, cu asalt Centrul de Transfuzii din Targu Jiu. Nu aveau programate descinderi. Au mers sa faca o fapta buna. Oamenii legii au donat sange pentru bolnavii care au nevoie de o sansa la viata. Au facut bine...

- Reacția managerul Spitalului de Oftalmologie din Bucuresti, Monica Pop, dupa ce a auzit ca actrița Olga Tudorache ar fi murit. Medicul a postat pe contul de socializare un mesaj prin care le marturisește tuturor ca nu este nimic adevarat din ce s-a spus. Marți dimineața s-a anunțat ”moartea actriței…

- Zeci de voluntari au venit in aceasta dimineața pentru a dona sange la Centrul de Transfuzie Sanguina Suceava, in urma anunțului facut de medici prin intermediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava. Conform acestui anunț distribuit pe rețelele de socializare, este nevoie urgenta de ...

- Soția preotului Petru Gavril, Maria Gavril, ranita grav in groaznicul accident petrecut sambata dupa amiaza la Cornu Luncii, are nevoie urgent de sange din grupa B III negativ pentru transfuzii. Maria Gavril este internata in secția Terapie Intensiva a Spitalului de Urgența "Sfantul Ioan cel ...

- Mama copiilor din tragicul accident de sambata seara de la Cornu Luncii are nevoie urgenta de sange din grupa B3 negativ. Soția preotului Petru Gavril, Maria Gavril, este in momentul de fața internata in stare grava la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean Suceava, și are nevoie de cantitați…

- UPDATE ora 10:30 – In judetul Vrancea s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un microbuz ce transporta persoane. Accidentul a avut loc pe DN2 Bucuresti – Focsani, pe raza comunei Urechesti, fiind nevoie de interventia unui echipaj de descarcerare pentru salvarea soferului…

- Circulația autovehiculelor va fi perturbata timp de patru zile pe autostrada A3, intre Campia Turzii și Turda, din cauza unor lucrari de refacere a suprafeței carosabile, anunța autoritațile. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, pe Autostrada A3, este inchisa…

- Autoritațile din județul Neamț au pus in aplicare, in aceasta dimineata, Planul roșu de intervenție in urma unui accident rutier in care au fost implicate un microbuz ce transporta persoane și un camion, a anunțat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Neamț, Adrian…

- Autoritațile din județul Neamț au pus in aplicare, joi dimineața, Planul roșu de intervenție in urma unui accident rutier in care au fost implicate un microbuz ce transporta persoane și un camion, a anunțat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Neamț, Adrian Rotaru.…

- Medicii au facut publice noi informații despre starea celor 14 oameni raniți in accidentul din Urziceni . Dintre cei 14 raniți in accidentul din județul Ialomița, opt au ajuns la Spitalul de Urgența Floreasca și cinci la Spitalul Sfantul Pantelimon din Capitala. Managerul Spitalului de Urgența Floreasca,…

- O persoana și-a pierdut viața și alte doua sunt în stare grava în urma unui accident rutier petrecut luni dimineața pe Drumul Național 13 E 60, între localitațile Vânatori și Mureni, informeaza Agerpres. "Accidentul a fost semnalat la ora 7,50, pe DN 13 E60, între…

- Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca Spitalul Regional de Urgenta urmeaza sa fie construit la Cluj si nu la Bistrita, in ciuda speculatiilor din ultimele zile.

- Inventivitatea medicului neonatolog Catalin Cirstoveanu, ingerul copiilor” de la Spitalul ”Marie Curie” București, a depașit de mult granițele țarii. In dorința neobosita de a crea cele mai bune și sigure condiții de viața pentru bebelușii in stare foarte grava din Secția de Terapie Intensiva pe care…

- ACCIDENT RUTIER Traficul rutier, inclusiv al tramvaielor in zona Garii din municipiul Iasi este blocat, respectiv restrictionat din cauza unui accident. (Centrul de Management al Traficului Iasi/FOTO arhiva ziare.com)

- Cumplitul accident care a avut loc joi in apropierea localitatii Medgidia s a soldat cu victime care au avut nevoie de transfuzii de sange. Aproximativ 50 de militari ai Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta IJJ au raspuns apelului umanitar si au venit sa doneze sange. Printre acestia, s a…