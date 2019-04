Stiri pe aceeasi tema

- Oana Popescu a anunțat, pe Facebook, ca renunța la candidatura pe lista Alianței USR-PLUS la alegerile europarlamentare. Ea a precizat ca a crezut ca va ajuta oamenii daca va candida, insa a constat ca, cel puțin in prezent, nu este așa. „Am renuntat la candidatura la europarlamentare pe listele Aliantei…

- Muzicianul Tavi Clonda a facut un anunț neașteptat legat de fiica sa cea mica, Iris. Artistul i-a creat pagina de Facebook și Instagram micuței. Fetița cea mica a prezentatoarei de televizine Gabriela Cristea și a lui Tavi Clonda are propria ei pagina pe rețele de socializare. "Dragilor, pentru cei…

- Raluca Pruna, membru fondator al Miscarii Romania impreuna si fost ministru in cabinetul Ciolos, declara, intr-o postare pe Facebook, ca se ”desparte categoric de PLUS” si ca nu intelege de ce partidul condus de Dacian Ciolos ”intra captiv” intr-un subiect ales de Oana Bogdan, despre care spune ca ”nu…

- Unul dintre membrii conducerii PLUS, Oana Maria Bogdan, care a fost prezentata de liderul formațiunii Dacian Cioloș ca fiind "forța motrice" a echipei, vrea desființarea proprietații și a granițelor și spune, intr-un comentariu pe Facebook, ca "omenirea va reuși sa conviețuiasca in armonie abia atunci…

- La doar o zi dupa ce a fost ales in postul de președinte al PSD Gorj, Mihai Weber transmite un mesaj dur catre noii aleși din conducerea partidului! Cei fara rezultate vor fi inlocuiti, amenința Weber, in cazul in care nu vor avea rezultate. Presedintele PSD Gorj, Mihai Weber, proaspat ales in functie…

- Record absolut de audienta in presa locala prahoveana! O postare distribuita de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ne-a adus intr-o singura zi peste 100.000 de afisari ale unui articol politic. Postarea ministrului, o distribuire a unui articol despre cine a cerut, in realitate, gratierea. Articolul…

- Guvernul a incercat, in ianuarie, sa imprumute 2,9 miliarde lei, insa a reușit sa atraga doar 1,4 miliarde, la dobanzi in crestere, ceea cr va duce, inevitabil, la introducerea unor taxe noi, susține senatorul PNL, Florin Cițu. Într-o postare pe Facebook, senatorul PNL spune că, anul trecut,…

- Este doliu in randul social-democratilor. Mihai Fifor a anuntat, marti dimineata, decesul lui Cristian Videscu, fost secretar de stat in Guvernul Grindeanu, fost consilier in CJ Arad, vicepresedinte PSD Arad."Ne-a parasit, nedrept de repede, prietenul si camaradul nostru Cristian Videscu.…