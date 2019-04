Alex & The Fat Penguins ne aduc vara mai aproape cu un nou single – Somebody

Stiri pe aceeasi tema

- Solistul trupei Bere Gratis, Mitza, cum il știe toata Romania, a concretizat ideea unei piese solo, “Nimeni”. Melodia ii aparține și se pare ca este prima dintr-o serie de piese pe care urmeaza sa le interpreteze in cateva variante surpriza, pentru momentele in care sentimentele sunt mai presus decat…

- Trupa Taxi si actorul Victor Rebengiuc au lansat impreuna o piesa-manifest dedicata tuturor celor responsabili pentru starea in care se afla Romania si multi dintre cetatenii acestei tari. Taxi si Victor Rebengiuc au colaborat pentru piesa „Ca ei“, care este „dedicata, cu profunda repulsie si nedisimulata…

- La mai putin de 48 de ore de la lansare, Mario Fresh ocupa primul loc in Trending cu piesa „Solo”. Single-ul, compus de Mario Fresh impreuna cu Alex Velea, pe versurile realizate de Alex Velea si Rashid, a adunat aproape jumatate de milion de vizualizari si mii de comentarii pe YouTube in mai putin…

- Dupa ce a facut furori la doua emisiuni concurs, Ruxandra Anania lanseaza primul single din cariera si ne invita pe toti sub “Umbrela” ei. “Umbrela” este prima piesa dintr-o serie de melodii pe care Anania le-a pregatit pentru anul asta si pe care le-a compus alaturi de Vlad Isac. Videoclipul melodiei…

- Dupa o piesa-statement și un videoclip revoluționar, The Motans și Dirty Nano lanseaza remixul single-ului „Invitat”. Sound-ul fresh, ritmat și optimist duce cu gandul la petrecerile din serile calduroase in care toata lumea se bucura de viața. Piesa „Invitat” este compusa de Denis Roabeș și a beneficiat…

- Formația Alex & The Fat Penguins susține un concert acustic pe data de 7 martie la unteatru cu ocazia lansarii celei mai recente piese: Urla Pamantul. Sub deviza “Together for Nature”, trupa este susținuta de WWF Romania și Tananana in demersul sau de a indrepta atenția asupra problemelor de mediu care…

- De doar 3 minute si 15 secunde a avut nevoie Pepe pentru a rascoli si a pune pe jar tot: emotii, pasiune, iubire, sentimente si de ce nu, amintiri, sperante, vise. “Imi pasa” este piesa momentului astazi fiind deja in Topul celor mai ascultate melodii de la noi pe YOUTUBE la numai trei zile de cand…

- Proiectul Endless lanseaza un nou videoclip in colaborare cu Maria Grosu pentru piesa “You Got It”. Single-ul a fost compus si produs de Tennebreck (Alexandru Pal) si D.E.P. (Diana Elena Pacurar). Videoclipul a fost filmat la Vulcanii Noroiosi si pe plaja salbatica de la Corbu, si a fost regizat de…