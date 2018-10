Stiri pe aceeasi tema

- Weekendul viitor va curge vinul și va rasuna muzica in Piața Victoriei din Timișoara, la cea de-a XVIII-a ediție a Festivalului Vinului, organizata de primarie in perioada 26-28 octombrie. Vor fi bucate tradiționale, vin de toate felurile, iar pe scena vor urca soliști de muzica populara din Banat,…

- Sunt doi ani de cand artiștii, membri ai Sindicatului Filarmonicii Banatul din Timișoara, nu se mai ințeleg cu directorul instituției. Spun ca le-a ajuns cuțitul la os, așa ca au intrat in greva generala și, mai mult, au ieșit cu instrumentele in strada. Oamenii reclama ca directorul le vorbește urat…

- Dirijorul Horia Andreescu revine in luna octombrie la Iasi pentru a inaugura integrala Brahms-Schumann pe care si-a propus-o alaturi de Orchestra Filarmonicii „Moldova” din Iasi in aceasta stagiune. In seara de 12 octombrie, de la ora 19, in primul episod al Integralei concertelor și simfoniilor…

- Alex Simu Quintet susține concertul "Echoes of Bucharest" pe 18 octombrie, de la ora 20.00, la Sala Mare de la ARCUB, urmarind sa redea sunetele inspirate de diferite momente din istoria Capitalei, scrie Mediafax.Spectacolul "Echoes of Bucharest" face parte din seria concertelor jazz din cea…

- Centrul Cultural ”Palatele Brancovenești de la Porțile Bucureștiului” va invita duminica, 30 septembrie 2018, de la ora 18:00, la concertul susținut de ansamblul de muzica veche ANTON PANN Centrul Cultural ”Palatele Brancovenești de la Porțile Bucureștiului” va invita duminica, 30 septembrie…

- „Muzica buna, performance-uri artistice inedite, targ cu meșteșugari locali, drumeții in natura, workshop-uri creative, party bus pana la și de la locație – sunt doar cateva din componentele unei construcții ce unește ruralul cu urbanul intr-un mix ideal la Electroruga de Buzad in perioada 1-2 septembrie”…

- Orchestra Nationala de Tineret a Germaniei vine, in premiera, la Timisoara, pentru a sustine un concert pe scena Filarmonicii Banatul, luni, 30 iulie 2018, incepand cu ora19. Este cea mai tanara mare orchestra a Germaniei, fiind fondata de Consiliul German de Muzica in 1969 si formata din cei mai buni…

- Romania's team grabbed one silver aqnd three bronze medals at the 29th edition of the International Biology Olympiad in Tehran, Iran that took place between 15 - 22 July 2018, reads a release by the Education Ministry (MEN). Andrei Mitrofan, a student with the Theoretical Computer Science High…