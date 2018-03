Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o, luni, la Palatul Victoria, pe Stella Ronner-Grubacic, ambasadorul Regatului Tarilor de Jos in Romania, intr-o vizita de curtoazie, in context fiind discutate aspecte referitoare la ridicarea MCV, potrivit unui comunicat al Executivului, care precizeaza ca tema…

- Proiectul de lege privind plafonarea dobanzilor ar putea genera efecte "in lant" care sa duca pana la atenuarea cresterii economice, potrivit unui comunicat al Asociatiei Romana a Bancilor (ARB) si Consiliului Patronatelor Bancare din Romania (CPBR). Conform documentului, posibilul impact…

- Romania a inregistrat in anul 2017 o crestere economica record care s-a bazat insa pe consum, iar in acest context se resimte nevoia unei reorientari a politicilor economice dintre consum spre investitii, scrie consilierul prezidential Cosmin Marinescu, pe blogul sau.

- Ungaria și Romania sufera cel mai mult, dintre țarile din regiune, din cauza deturnarii creșterii economice pe baza de consum spre importuri. Deficitele comerciale din cele doua țari au avut cele mai negative influențe chiar asupra creșterii economice inseși, potrivit Capital Economics . „Frana deficitelor…

- Locuiești in regiunea Nord-Vest și vrei sa iți deschizi o afacere? Nu trebuie sa pornești singur pe drumul antreprenoriatului. Haide la evenimentul din Turda, unde vei afla cum poți beneficia de

- OECD (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica), fondata in 1961, are ca scop principal stimularea progresului economic prin facilitarea schimburilor si a comertului, prin implementarea unor serii de politici publice (in domeniul omonim) de-a gata. Despre OECD ca orientare sau…

- O zona a orașului Petrila ar putea fi transformata intr-o plantație de aluni și capșuni. Autoritațile locale au in vedere accesarea de fonduri europene pentru realizarea unei plantații pomicole de alun și a unui spațiu pentru cultivarea capșunilor. Inițiativa le aparține celor de la Edil Sal Prest,…

- Romania primește un duș rece din partea Comisiei Europene, care, intr-un raport privind situația economica și sociala din țarile membre remarca faptul ca Romania risca o aterizare forțata a economiei, in ciuda creșterii puternice din ultimul an.

- In aceasta perioada, in Rusia, la Soci, orașul facut celebru de Jocurile Olimpice de Iarna din 2014 se desfașoara Campionatul European de Scrima adresat cadeților și juniorilor. Romania a deplasat la aceasta competiție un lot de 42 de sportivi, intrecerea care ne intereseaza pe noi fiind cea de sabie…

- Autostrada Sebes – Turda are in total 70 de kilometri si ar fi trebuit finalizata in 2016. Lucrarea este impartita pe patru loturi, dintre care 3 si 4 sunt cele mai avansate, iar pe 1 si 2 se inregistreaza cele mai mari intarzieri. "Peste 272 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare…

- Cifre ingrijoratoare Demersul porneste de la o realitate nu tocmai incurajatoare pentru tara noastra. Astfel, in Romania, avem 3.756.000 de ferme mici (cu valoare standard sub 8000 euro), care reprezinta 96,7% din totalul exploatațiilor agricole. Participarea la formele asociative in tara…

- Gheorghe Falca s-a numarat printre primarii care au participat vineri, la Guvern, la o intalnire de lucru cu premierul Viorca Dancila pe tema stadiului implementarii finantarilor europene destinate autoritatilor publice locale. 'Toate administratiile locale au inaintat problematica cu care…

- Echipele din Romania s-au intalnit de zeci de ori in cupele europene cu cele din Spania, unul dintre cele mai titrat campionate din lume. Bilantul este in procent majoritar echipelor spaniole. O singura echipa din Romania a reusit sa invinga trei mari cluburi din Spania.

- Ritmul de implementare a proiectelor cuprinse in Programul Operational Regional trebuie mult crescut pentru a nu pierde fonduri europene importante, sustine Ministerul Dezvoltarii intr-un proiect de act normativ.

- La finalul unei intrevederi avute cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Parlament, Tariceanu a precizat ca discutiile s-au axat pe domeniul economic. "Noi avem intalniri permanente, probabil ca nu e zi din saptamana in care sa nu ne intalnim si sa…

- Proiectul descentralizarii nu trebuie abandonat, acesta fiind unul dintre mesajele transmise de premierul Viorica Dancila in cadrul reuniunii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, care a avut loc joi la Palatul Parlamentului. "Am vorbit si despre descentralizare. Am spus…

- PNL susține ca datele economice arata ca guvernul nu va putea sa faca fața cheltuielilor bugetare, iar in aceasta situație, liberalii se aștepta ca de la vara PSD sa decida majorarea taxelor și impozitelor. Senatorul Iulian Dumitrescu, prim-vicepresedinte PNL, sustine ca PSD va fi obligata sa apeleze…

- Cererea de carburanti s-a majorat semnificativ anul trecut, cu 6,7%, ca urmare a cresterii economice a Romaniei si suplimentarii parcului auto al tarii cu 630.000 de masini, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom, intr-o conferinta de presa. "Cel mai important factor a fost…

- Al N-șpelea... Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a primit marti, la Bruxelles, vizita prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, caruia i-a solicitat acordarea unei atentii sporite Programului Operational Regional (POR), ce inregistreaza cele mai mari intarzieri si un risc…

- Creșterea economica record din tarile Europei Centrale si de Est ar putea fi atins apogeul în ultimul trimestru al anului trecut, scrie prestigioasa platforma de analize economice Bloomberg.

- Numarul celor care vor fi inclusi in registrul Fiscului pentru split TVA ar putea sa creasca urmare a faptului ca banii au fost redirectionati pentru alte debite, iar o intarziere de peste 60 de zile atrage introducerea contribuabilului in aceasta baza, a declarat marti Alex Milcev, partener, liderul…

- In actualul exercițiu bugetar al Uniunii Europene, cel din perioada 2014 – 2020, Romania a reușit sa acceseze pana la finele anului trecut, doar vreo zece la suta din fondurile comunitare pe care le are la dispoziție. Prezent, ieri, la Deva, europarlamentarul UDMR de Hunedoara Iuliu Winkler…

- In toamna anului trecut am avut și acțiuni ilegale, pentru ca legea finanțelor publice spune foarte clar ca doar cu șase luni inainte de introducerea unei prevederi poate fi schimbat Codul Fiscal, ceea ce nu a fost cazul, a declarat Winkler.

- Pe scurt, nicio gospodarie din Romania nu va ramane neimpozitata. Veti fi obligati sa va numarati si sa declarati toate gainile, porcii, vacile, oile, cainii, pisicile, televizoarele etc. (Scapa doar hamsterii ). In plus, daca aveti livezi sau podgorii va costa extra, scrie Cițu pe contul sau de Facebook.…

- 8 posturi de electrician: 2 posturi la Serviciul Mecano-Energetic – MHC Valea lui Stan; 2 posturi la Sectorul Stație Epurare Ape Uzate Rm. Valcea; 2 posturila Sectorul Babeni 1 post la Sectorul Olanești 1 post la Sectorul Captare Tratare și Aducțiune Bradișor Rm. Valcea, Cheia – Rm. Valcea. Pentru…

- Cresterea PIB-ului Romaniei este stimulata in principal de consumul privat, ritmul urmand sa incetineasca in 2018 si 2019, conform estimarilor privind perspectivele economice publicate miercuri de Comisia Europeana.

- Creșterea economica s-a accelerat in Romania, in 2017, PIB-ul real fiind estimat sa inregistreze o cifra record in perioada post-criza – 6,7% creștere. Principalul motor al creșterii a fost consumul privat, sprijinit indirect de reducerile de taxe și creșterile salariale din sectorul public și privat.…

- Presedintele Comisiei economice din Senat, liberalul Florin Citu, a declarat, marti, pentru MEDIAFAX, ca Romania are o economie fragila, dar s-ar putea sa nu fie ocolita de efectele generate de caderea marilor burse, afirmand ca acestea se vor vedea in deprecierea cursului si cresterea preturilor.…

- Miercuri, la Strasbourg, pe agenda plenului Parlamentului European, este inscrisa dezbaterea pe problema atat de sensibila ce priveste existenta unor posibile atacuri grave si persistente la adresa Statului de drept din Romania, pornindu-se de la pachetul legilor justitiei aprobate deja de Parlamentul…

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea...

- Romania si Polonia sunt impotriva conditionarii fondurilor europene de situatia statului de drept si a independentei justitiei, au declarat la Bucuresti ministrii de externe din cele doua tari. Teodor Melescanu a amintit ca Romania contribuie la bugetul comunitar - si astfel finantarile europene sunt…

- Formula 1 a anunțat oficial schimbarea programului pentru weekendurile de cursa, principala noutate fiind ca aproape toate cursele europene vor incepe la ora 16:10 (in Romania) in loc de 15:00.

- Comisarul european pentru politici regionale, Corin Cretu, a semnalat, marti, dupa o intrevedere cu premierul Viorica Dancila, ca, daca nu se vor face eforturi majore, Romania risca pierderea unor fonduri europene importante in domenii precum Dezvoltare Regionala, Transporturi si Sanatate. ”Am discutat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, luni, in plenul reunit. ca Viorica Dancila ”este un om civilizat, o femeie placuta si rezonabila, care are avantajul de a fi stat 9 ani, practic, departe de politica interna ”. Astept de la ea sa dea o noua dimensiune relatiilor cu UE”, a mai spus liderul…

- Eurodeputatul Daniel Buda (PNL) avertizeaza ca Romania risca sa piarda fonduri europene daca nu respecta standardele minimale ale statului de drept. El cere demisia din functii ale presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Daniel Buda a declarat, joi, intr-o…

- Publicația franceza Liberation dedica un articol amplu unei probleme cu care se confrunta Romania: plecarea in strainatate a tinerilor cu studii superioare, „satui de instabilitatea guvernamentala și de corupție”, fenomen despre care jurnaliștii noteaza ca „nu ingrijoreaza, deocamdata, puterea”.

- Calendarul de masuri 2018-2024 pentru solutionarea conditiilor de detentie si a supraaglomerarii din penitenciarele romanesti, menit sa puna in executare o hotarare-pilot pronuntata de CEDO la 25 aprilie 2017, va fi trimis, luni, la CEDO.

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) avertizeaza ca slaba absobiție de fonduri europene in exercițiul financiar 2014-2020 afecteaza perpsectivele de creștere ale economiei romanești. „A fost punctat, de asemenea, riscul prelungirii caracterului anemic al absorbtiei fondurilor europene aferente cadrului…

- Prelungirea caracterului anemic al absorbtiei fondurilor europene si scaderea dinamicii venitului disponibil real al populatiei sub impactul unei relative cresteri a efectelor inflationiste reprezinta riscuri la adresa perspectivei cresterii economice, conform minutei sedintei de politica monetara…

- Oamenii de afaceri din Romania si-au temperat optimismul, pentru 2018, in ciuda cresterii economice accelerate, iar multi dintre ei sunt chiar ingrijorati din cauza incertitudinilor care planeaza asupra noului an, cele mai grave probleme fiind cadrul fiscal, inflatia si deprecierea leului.…

- "Demisia doamnei ministru Pana nu este doar din motive medicale. Aceasta demisie arata esecul programului de guvernare in tot ce inseamna domeniul ape si paduri si v-as aminti doar patru din cele 16 - atatea am identificat, sa spunem, prioritati ale Guvernarii PSD-ALDE - doar patru mai importante.…

- Conform indicatorilor standard ai evaluarii calitatii activitatii economice, anul 2017 a fost bun pentru Romania. S-a inregistrat o rata a cresterii economice la nivel de record european, deficitul bugetar s-a incadrat in limitele admise, rata somajului s-a situat la un nivel mai mult decat…

- Interviu cu profesorul Mircea Cosea pe tema bugetului adoptat de Parlament Realizator: Opozitia acuza guvernul ca duce tara în prag de criza economica, iar premierul Mihai Tudose spune ca vom avea un buget al dezvoltarii. Cum sa citim cifrele? Mircea Cosea: Bugetul…

- Intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei fac parte din prioritatile asumate de Guvern, iar analizele pe tema reformelor in justitie ar trebui facute si in dialog cu reprezentantii Legislativului, arata Ministerul Afacerilor Externe (MAE), ca raspuns la scrisoarea comuna a ambasadelor…

- Miercuri, 13 decembrie 2017, a avut loc Conferința anuala a Institutului European din Romania la Hotel Intercontinental, Sala Rapsodia, organizata Post-ul Asociația Be You a obținut ”Premiul de Excelența pentru promovarea spiritului și valorilor europene” din partea Institutului European din Romania…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Drobeta” al Judetului Mehedinti a organizat vineri, 15 decembrie 2017, la Sala Virgil Ogasanu a Palatului Culturii “ Teodor Costescu”, o conferinta de presa de lansare a proiectului „Intarirea capacitatii autoritatilor romane si sarbe de a reactiona in caz…

- România poate avea economia cu cea mai rapida crestere din Uniunea Europeana, dar ascunde un indicator mai putin magulitor: privarea sociala, arata statisticile Eurostat, citate de Bloomberg.