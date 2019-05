Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit in urma unui atac de cord, dupa ce a incercat sa stranguleze o femeie in avion. De asemenea, acesta i-a amenințat pe ceilalți pasageri in timpul zborului, spuandu-le ca daca vor...

- Keanu Reeves a dezvaluit vineri ca a fost indragostit de colega sa din filmul "Speed", Sandra Bullock, relateaza sambata UPI. Actorul in varsta de 54 de ani a avut numai cuvinte la lauda la adresa Sandrei...

- Dacian Cioloș, președintele PLUS, a facut duminica, la Timișoara, un apel la membrii și susținatorii USR-PLUS, de a nu-i mai agresa pe participanții la mitingurile PSD, așa cum s-a intamplat la mitingul PSD de la Iași, joia trecuta. ”Nu ii mai huiduiți. E timpul sa ii imbrațișam și sa ii smulgem din…

- Iata cele mai bizare senzatii din timpul somnului. Ti s-au intamplat si tie? 1. Iti explodeaza capul Te-ai trezit vreodata peste noapte cu senzatia ca-ti explodeaza capul? Senzatia este insotita si de un bazait sau flash-uri de lumina. Fenomenul nu este periculos, insa multa lume se…

- Presedintele Klaus Iohannis i a cerut lui Eugen Nicolicea sa iasa de la consultarile purtate la Palatul Cotroceni pe tema Justitiei, informeaza Digi24.roSeful Statului a dorit sa ramana singur la discutii cu cei doi fosti detinuti pe care Liviu Dragnea i a trimis la intalnirea de la Cotroceni intr o…

- O tanara si-a pierdut memoria in timpul unei calatorii cu trenul, dupa ce a suferit o serie de crize epileptice. S-a trezit la spital si nu-si mai amintea nimic din viata ei! Timpul a trecut, iar barbatul cu care avea o relatie a reusit sa-i fure inima din nou, scrie spynews.ro.

- Incredibil, dar adevarat! Gerardo "Tata" Martino s-a ales cu nasul spart in timpul meciului amical Mexic - Paraguay. In ultimul minut al primei reprize, la scorul de 3-0 pentru echipa sa, antrenorul nu a fost atent și a fost lovit de o minge direct in fața. Balonul fusese șutat chiar de Eduardo Berizzo,…