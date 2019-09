Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Mațan (20 de ani) a semnat cu FC Voluntari, echipa la care va evolua pana la finalul acestui sezon. Așa cum GSP anunța in urma cu o saptamana, FC Viitorul l-a imprumutat pe mijlocașul Alex Mațan la gruparea ilfoveana, pentru un sezon. „Clubul nostru ii ureaza «Bun venit» și sa aiba parte…

- Echipa FC Viitorul Constanta a invins pe teren propriu, cu scorul de 4-0, formatia FC Voluntari, intr-o partida din cadrul etapei a 7-a a Ligii I de fotbal, disputata duminica la Ovidiu. Elevii antrenorului Gheorghe Hagi au obtinut un succes meritat, gratie golurilor marcate de Gabriel…

- CFR Cluj leads the rankings of the 2019-2020 Football League I after the 5th round of the matches that took place Friday to Monday: Here are the results: Academica Clinceni - AFC Chindia Targoviste 3-1 (2-1) CSM Politehnica Iasi - FC Dinamo Bucharest 2-0 (2-0) CS Gaz Metan Medias…

- Catalin Cabuz, in poarta, si Virgil Ghita, in linia de fund, sunt titulari la FC Viitorul Constanta in meciul cu echipa belgiana KAA Gent, care va avea loc la Ovidiu, de la ora 18:00, in mansa a doua a turului al doilea preliminar al Europa League la fotbal. Gent s-a impus in tur cu 6-3.…

- Conform site-ului oficial al FRF, procedura de evaluare a fost structurata pe 7 capitole: strategie si filosofie, echipe si jucatori, staff tehnic, staff suport, antrenamente si meciuri, infrastructura-facilitati si rezultate. Maximum de puncte a fost 100. Au putut solicita evaluarea…

- Mijlocasul Nicolas Gorobsov a semnat un contract pe o perioada de un sezon cu FC Voluntari, a anuntat, marti, gruparea din Pipera, anunța news.ro.Citește și: Președintele Tribunalului Timiș, scrisoare care provoaca CUTREMUR in magistratura Mijlocasul argentinian de 29 de ani a mai evoluat…

- Nationala de volei feminin a Romaniei a invins vineri, pe teren propriu, reprezentativa Sloveniei, cu scorul de 3-1, plus 15-12 in setul de aur, in mansa retur din finala Silver League. Ca urmare, tricolorele vor evolua in stagiunea viitoare in Golden League potrivit news.ro.Scorul pe seturi…

- Cristiano Bergodi va continua la FC Voluntari. Aflat la final de contract, italianul s-a ințeles cu șefii clubului pentru prelungirea angajamentului pentru inca un sezon. Vlad Mihalcea a semnat un contract pe trei sezoane cu FC Voluntari. Mijlocașul de 20 de ani, adus de la FCSB, a evoluat sezonul trecut…