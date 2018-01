Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 42 de ani, Schulz a organizat spectaculoasa cerere in casatorie in timpul concertului pe care il sustinea in Los Angeles de Revelion. Iubita lui a publicat imediat imaginea cu fericitul moment pe pagina sa de Facebook, urand tuturor un an nou fericit si declarand ca 2018 a inceput…

- Președintele PSD a zis ca "este posibil" sa faca acest pas. Amintim ca despre casatorie a vorbit inca din septembrie 2017. Liviu Dragnea declara ca a incetat de multa vreme sa ii mai fie frica indiferent de consecințe, precizand ca a vorbit deja și cu copiii sai, cu fosta soție, dar și cu…

- Familia regala britanica se afla luni la Sandringham, proprietatea reginei aflata la 160 de kilometri nord de Londra, unde a participat la slujba de Craciun, la care au luat parte si printul Harry si Meghan Markle, proaspat logoditi. Cei doi au stat alaturi de regina Elizabeth si printul Philip, dar…

- Victoras Micula renunta la burlacie! In Ajun de Craciun, fiul miliardarului Viorel Micula si-a luat inima in dinti si, cu inelul in mana, dar si multe emotii in suflet, a cerut-o de sotie pe aleasa inimii sale. Frumoasa partenera i-a spus un "Da" hotarat, iar el s-a grabit sa actualizaze statusul si…

- Chiar si in cele mai nepotrivite momente, se pare ca dragostea isi face simtita prezenta. Ei bine, in timpul unui protest din Craiova, a avut loc un moment cu totul emotionant cand un tanar si-a cerut iubita de sotie.

- Decizie cutremuratoare a unui barbat de 27 de ani. Acesta si-a ucis iubita si apoi si-a luat viata. Totul s-a petrecut cu doar cateva zile inainte de Craciun, atunci cand urma sa-si ceara iubita in casatorie.

- Un tinar din Tirgu Jiu și-a cerut iubita in casatorie imbracat in costum de razboinic. La rindul ei, tinara a purtat o ținuta asemanatoare cu cea a prințesei Xena Cererea in casatorie trebuie sa fie un eveniment cu totul special si probabil la asta s-a gindit si tinarul din imagini atunci cind a ales…

- Un tinar carabinier și-a cerut iubita in casatorie in timpul evenimentului dedicat celei de-a 26-a aniversare de la formarea Trupelor de Carabinieri ale MAI. Vadit emoționat, Eugen Grosu a ieșit in mijlocul platoului de defilare și și-a cerut iubita in casatorie: „Te iubesc mai mult ca viața. Fii a…

- Vikkie Kenward a decis sa il paraseasca pe loc pe Ty Smith, pentru ca l-a auzit cum isi face de cap si se iubeste cu o alta femeie, care s-a dovedit a fi o escorta. Femeia a auzit diverse gemete si sunete pasionale in clipa in care a raspuns la telefon. A descoperit insa ca Ty Smith nu si-a dat seama…

- Odata cu noul rol la Palat, Meghan Markle va fi, asemenea altor capete regale și princiare, o ținta pentru rauvoitori. Așa ca viitoarea soție a Prințului Harry a decis sa angajeze un fost-bodyguard pentru a o invața sa se apere in momentele in care nu se afla in compania prințului, și nu are parte de…

- Meghan Markle, viitoarea soție a prințului Harry, a trecut cu succes testul celor mai exigenți membri ai Casei Regale britanice: cei trei caini ai reginei Elisabeta a II-a, Willow, Candy și Vulca.

- Zona Manastirii Dealu continua sa fie un loc preferat al tinerilor indragostiți. Serile trecute, Dealul Manastirii a fost decorul perfect Post-ul O noua cerere in casatorie pe Dealul Manastirii! Locul pare ca ii ajuta pe tineri sa-și exprime sentimentele apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ateneul din Iași invita publicul la spectacolul de teatru „Cerere in casatorie”, vodevil intr-un act, de A. P. Cehov, in regia lui Radu Ghilaș. duminica, 3 decembrie 2017, ora 19.00, Sala Mare a Ateneului din Iasi ”Vodevilul „Cerere in casatorie” de A.P. Cehov poate fi considerat un studiu despre casatorie…

- Dupa ce si-a donat o mare parte din lucrurile sale scumpe, Oana Zavoranu este in centrul atentiei pe retelele de sociailzare. A avut parte de mii de mesaje de apreciere, dar unul a reusit sa o uimeasca cu adevarat! Cum a reactionat cand a fost ceruta in casatorie?

- Moment teribil de emotionant, vineri, la festivitatile organizate cu ocazia Zilei Naționale la Oradea. Un militar a oprit discursurile și a cerut permisunea sa faca ceva. El a ingenunchiat și și-a cerut iubita in casatorie.

- Parada militara din Oradea, de Ziua Nationala a Romaniei, a avut un moment emotionant in plus: militarul Adrian Pal si-a cerut in casatorie iubita, pe Maria Tarau, dupa cum arata Ebihoreanul.ro.

- Momente emoționante, astazi, in Aurora Mall. Un tanar din Buzau și-a cerut iubita in casatorie intr-un mod cu totul inedit. Ștefan, un tanar de 25 de ani, angajat in domeniul IT, a ales sa-și surprinda partenera in cadrul unui eveniment [...] citește mai mult Post-ul VIDEO: Cerere in casatorie la Aurora…

- Un tanar si-a cerut iubita de sotie pe aeroportul din Sibiu. Momentul a fost atent pregatit de baiat si surpriza a fost una pe masura. Tanarul indragostit s-a asezat in genunchi si i-a intins inelul de logodna in prezenta unui public numeros care a asteptat cu sufletul la gura raspunsul fetei.…

- Cerere in casatorie la concertul Deliei de la Londra. Week-endul trecut PsiheDelia a ajuns la Londra , la Indigo at O2 Arena, concert care a fost sold out. Cele mai importante și spectaculoase elemente din show-ul PsiheDelia de la Sala Palatului, de la grafica speciala a poveștii structurate pe capitole,…

- De curand, dansatorii Anna Matus și Gabrielle Goffredo au devenit pentru a treia oara campioni mondiali la dans latin. Anna si Gabrielle au luat trofeul la Campionatul mondial de dans latin 2017 care s-a desfașurat la Schwechat, Austria. Interesant e ca moldoveanca si italianul au reprezentat Moldova…

- Michael Garcia este un tanar care s-a gandit la o modalitate inedita de a-și cere iubita in casatorie.Acesta a insistat ca femeia sa se urce intr-un carusel foarte periculos, de care ei ii era foarte frica.

- Barbatul i-a marturisit ca a pierdut toți banii și ca este falit. Reacția femeii l-a lasat fara replica. A fost gasita MOARTA, la 22 de ani, intr-o camera de hotel. Ce au descoperit politistii IN TELEFON "Auzi, m-am gandit mai bine și nu ma simt pregatita sa mai continui. A fost frumos…

- O cerere in casatorie trebuie sa fie un moment memorabil in viata fiecarui cuplu! Asta nu inseamna ca trebuie sa apelati la reteta clasica: o cina in doi, trandafiri, sampanie si - eventual - un violonist prin preajma. Ati putea proceda ca un tanar din Iasi, care a avut o idee atat de neobisnuita, incat…

- Se știe ca in programul ei, mai nou, Reme le da o mana de ajutor ascultatorilor care “ii cer ajutorul”. Astazi, Dan din București i-a trimis urmatorul mesaj pe WhatsApp: “Buna! Vreau o idee pentru a o cere pe prietena mea de sotie. Aș vrea sa fac asta de sarbatori. Abia ne-am mutat impreuna!”. Zis...

- Alex Iordanescu e mai indragostit ca niciodata si marturiseste ca aparitia iubitei lui in viata sa a insemnat recastigarea poftei de a picta. Fiul lui Anghel Iordanescu a dezvaluit cum a cunoscut-o pe frumoasa bruneta si la strategie a apelat pentru a reusi sa-i intre in gratii.

- Chen Ming, un designer de jocuri video din China, a cumparat 25 de smartphone-uri iPhone X pentru a-si cere iubita in casatorie. El a asezat telefoanele intr-o forma de inima, pe un „pat” de petale de trandafir, iar in mijloc a pus cutiuta cu inelul. Apoi, iubita lui Ming a fost adusa de prieteni comuni…

- Fosta iubita a lui Vladimir Draghia a fost ceruta in casatorie in direct la tv. Ana Odagiu a avut parte de o surpriza de proporții din partea barbatului care a cucerit-o. Deși momentul a fost unul deosebit, artista a evitat sa ii dea raspunsul acestuia, preferand sa o faca intr-un cadru mai intim. …

- Un barbat de 34 de ani nu a putut accepta faptul ca iubita lui nu vrea sa-i devina sotie, asa incat s-a razbunat pe ea in cel mai rau mod posibil. Barbatul a batut-o salbatic cu un topor, apoi a strans-o de git, omorand-o.

- Un programator din Shenzhen, China, a gasit o metoda inedita de a-și impresiona iubita in momentul cererii in casatorie. I-a creat o inima imensa din telefoane iPhoneX pe care apoi le-a daruit prietenelor fetei.

- Irina Rimes a pornit un turneu de promovare a celui mai recent album, urmand sa ajunga in cat mai multe orașe din țara. Pe langa concertul propriu zis, inainte de show, artista sta de vorba cu fanii, intr-un soi de interviu. Irina ne-a declarat ca a decis sa socializeze cat mai mult cu publicul pentru…

- Deși este de puțina vreme pe piața muzicala din Romania, Irina Rimes a reușit sa adune extrem de mulți admiratori și sa fie in topul preferințelor muzicale ale multor romani. Ceva mai indrazneți, unii dintre ei i-au facut și ceva propuneri curajoase. Astfel Irina Rimes a fost ceruta de soție nu o data,…

- Chris Jeanes, un tanar de profesie avocat din Londra, și-a cerut iubita in casatorie in cel mai neconvențional mod cu putința. Pe 15 octombrie, cuplul se indrepta spre Bali, intr-un avion al companiei AirAsia, insa aeronava a inceput sa piarda altitudine, fapt ce a condus la caderea maștilor de oxigen.…

- Cererea in casatorie este una dintre cele mai frumoase și speciale momente traite de viitori soți, așa ca, plecand de la aceasta idee, un tanar din Targu Jiu și-a cerut iubita de soție intr-un mod cum numai in filme vezi. Acesta, ajutat de cațiva prieteni, și-a dus iubita intr-un loc unde…

- Laura Dinca a infirmat zvonurile conform carora urmeaza sa se marite, curand, cu Cristian Boureanu. Blonda a recunoscut, totuti, ca ar accepta sa fie sotia fostului deputat daca acesta i-ar cere mana. A

- Adorabilul pui de hipopotam Fiona, vedeta de la Zoo Cincinnati, Statele Unite, a eclipsat un cuplu intr-o fotografie realizata cu ocazia logodnei celor doi la gradina zoologica din Ohio, informeaza marți The Telegraph.

- Un tanar a pus la cale un plan deosebit prin care sa o ceara de sotie pe iubita sa. Acesta a postat pe autoturismele din parcarea unui hipermarket din comuna argeșeana Bascov, imediat la ieșire de pe autostrada A1, mesajul: ”Nicoleta, vrei sa fii soția mea”. Tanara, emoționata de aceasta cerere in casatorie,…

- Ioan Rus i-a luat apararea șefei DNA, una dintre cele mai contestate persoane din Romania. De asemenea, Cozmin Gușa a declarat ca toate aceste critici au facut-o mai puternica pe Laura Codruța Kovesi."Toata aceasta strategie a unor vinovati, ca eu nu am vazut vreun nevinovat care sa urle foarte…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie informatii incendiare legate de noul iubit al Mariei Iordanescu. Pe numele sau Bogdan Deliu, el este nimeni altul, potrivit surselor DAS (Departamentul de Anchete Speciale), decat fostul iubit al tinerei cu care Alex Iordanescu, fratele Mariei, are…

- Parea ca celebrul acordeonist va ramane celibatar pe viata. Dar iata ca el a trebuit sa-si convinga iubita sa ajunga la altar, cerand-o de sotie de patru ori! La cei 44 de ani ai sai, Vali Craciunescu si-a luat „la revedere” de la burlacie. Dupa patru tentative de logodna cu iubita sa, Irina Popa, artistul…

- Nu si-a inchipuit ca va fi iubita unui fotbalist. „Niciodata!”, spune Shakira intr-un intercviu acirdat Canale 5, in care a vorbit despre relatia cu Gerard Pique. Catareata spune ca nu are in plan casatoria. „Gerard mi-a schimbat viata in astia 6 ani de cand suntem impreuna. Inainte sa-l intalnesc ziceam:…

- Recent, Chris și-a luat prietena, Marybeth, la Muzeul de Arta din New York, planuind in detaliu o cerere in casatorie care ii face gelosi pe romantici. „Am intrat intr-o sala cu arta lui Picasso (preferata lui Marybeth)", spune Chris, potrivit Bored Panda. „Fratele si cumnata mea au reusit…

- Faceți cunoștința cu Ryan Balfour, un tanar din Alberta, Canada, care a facut nu una, ci doua cereri in casatorie in aceeași zi. Pentru inceput, el și-a invitat iubita, pe Darion Getzinger, dar și pe animalul lor de companie, o cațelușa pe nume Maia, la o plimbare prin munți. Fara sa o anunțe, Ryan…

- Daca ediția de luni a emisiunii culinare ,,Chefi la cuțite" l-a avut in lumina reflectoarelor pe chef Catalin Scarlatescu, ce a fost cerut in casatorie de o frumoasa studenta din Pitești, se...

- „Cerere in casatorie” este un spectacol de tradiție, care sarbatorește in aceasta luna 7 ani de la premiera. Teatrul Clasic „Ioan Slavici” invita aradenii, așadar, duminica seara, de la ora 19, la Sala...