Stiri pe aceeasi tema

- Cei șase scafandrii faceau parte din echipele care au plecat in cautarea unui adolescent de 17 ani, disparut in timp ce se afla la pescuit cu prietenii. Salvatorii au fost prinși de un vartej format brusc in lacul in care catau și nu au mai putu fi salvați, scrie BBC News. Autoritațile au spus ca scafandrii…

- Nici bine nu a plecat la studii in Marea Britanie ca fiica Andreei Esca i-a transmis un mesaj foarte clar iubitului ei, Mario Fresh. Alexia Eram, in varsta de 18 ani, traiește o poveste de iubire cu Mario Fresh . In prezent, fiica Andreei Esca este plecata la studii in Londra. Adolescenta este desparțita…

- Alexia Eram i-a transmis un mesaj emoționant iubitului ei, imediat dupa ce in presa s-a zvonit ca ea și Mario Fresh s-ar fi desparțit. Cei doi formeaza un cuplu de mai bine de doi ani. „Te iubesc pana la Luna și inapoi. Mi-e dor de tine”, a scris Alexia Eram, in dreptul unei fotografii pe care […]…

- Timpul a trecut, iar Alexia Eram a fost nevoitE sE pErEseascE :ara, pentru a merge la studii in Marea Britanie. Cum orice despEr:ire este extrem de grea, fiica Andreei Esca a incercat sE-"i mascheze triste:ea "i sE porneascE pe noul drum cu zambetul pe buze, chiar dacE acest lucru presupune ca ea "i…

- Inevitabilul s-a produs! Toamna a venit, iar fiica Andreei Esca a plecat de acasE. Alexia Eram s-a despErtit de Mario Fresh, iar drumurile lor au luat-o in sensuri diferite. Alexia la Londra, iar Mario a rEmas in Romania. Puiul mamii a luat drumul strEinEtEtii! Noi avem primele imagini xi vE arEtEm…

- Cunoscut ca un barbat riguros, Anghel Iordanescu nu a reusit sa o convinga si pe sotia sa sa ii urmeze exemplul. Valeria prefara, din cand in cand, sa se abata de la reguli, indiferent de riscuri. Imaginile suprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!