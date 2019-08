Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Iasi a invins-o pe Astra Giurgiu cu scorul de 1-0 (1-0), duminica seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a doua a Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost marcat de Cosmin Frasinescu (43). Iesenii au avut ocazii de gol prin Andrei Cristea (12, 42),…

- Politehnica Iasi pregateste in aceste zile primul meci oficial din acest sezon pe teren propriu din stagiunea 2019-2020, disputa cu Astra Giurgiu, care va avea loc duminica, in Copou. Confruntarea cu giurgiuvenii, din runda a doua a sezonulul actual al Ligii I de fotbal, gaseste echipa ieseana pe…

- Campionatul României, Liga I, se reia astazi, iar FC Viitorul - Dinamo, programat, luni, este derbiul primei etape. Prima partida din noua stagiune va fi cea dintre FC Voluntari și Sepsi OSK Sf. Gheorghe, informeaza News.ro. Etapa I, program: Vineri, 12 iulie18:30 FC Voluntari…

- Politehnica Iasi a anuntat ieri inregimentarea unui nou fotbalist, atacantul Adrian Ionut Balan. Dupa ce si-a reziliat acordul cu FC Voluntari, unde a evoluat din 2014, jucatorul a semnat un contract pe un an cu Poli, urmand a incasa un salariu net de 4 000 de euro pe luna. Balan, care are 29 de ani…

- Libertatea continua seria de dezvaluiri despre masinile vechi si proaste cu care sunt obligati politistii sa-si indeplineasca sarcinile de serviciu.Dupa cele doua accidente rutiere, prezentate pe larg saptamanile trecute, ziarul a intrat in posesia radiografiei la zi a parcului auto folosit de Politia…

- Politehnica Iasi vrea sa clarifice astazi componenta bancii tehnice. Poli i-a luat bilet de avion antrenorului Mihai Teja, care este asteptat in Iasi in cursul diminetii. Oficialii Politehnicii sunt optimisti ca tehnicianul va semna un contract cu Politehnica. Pentru aceasta, s-a batut palma pentru…

- Ploile au facut ravagii in mai multe zone din țara, in ultimele 24 de ore. Sunt viituri si inundatii locale in 34 de localitati din judetele Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Constanta, Galati, Hunedoara, Iasi, Maramures, Neamt, Salaj si Suceava. „Misiunile de inlaturare a efectelor produse de fenomenele…

- Politehnica Iasi s-a umplut de rusine in partidele disputate pe teren propriu in acest an. Dupa ce i-a cedat inconstient in iarna pe golgeterii Flores si Cristea, Poli nu a fost in stare sa castige decat un singur meci in Copou in 2019 si acela dupa o gafa a unui arbitru, care a validat golul marcat…