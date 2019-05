Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Barbulescu, care a fost diagnosticat cu aceasi boala ca si Alex Faur, s-a declarat socat de moartea acestuia. Chiar daca se vazusera doar o data in viata, cei doi aveau prieteni comuni, iar vestea mortii sale l-a intristat pe Mircea Barbulescu.

- Alex Faur se afla de la sfarșitul lunii aprilie in spital. Prietenii lui scriau pe Facebook anunțuri pentru ca oamenii sa-i doneze sange. ”Un prieten internat in stare grava la Matei Bals are nevoie de sange, orice grupa este acceptata. Daca poti merge sa donezi, esti asteptat la Centrul…

- In urma cu doar 3 saptamani, viața lui Alex Faur avea sa se schimbe complet. „Baiatul de oraș” a aflat ca sufera de o boala cumplita, iar mesajele sfașietoare pe care le-a postat pe rețelele de socializare pot fi considerate premonitorii.

- La numai 3 saptamani de cand a aflat ca sufera de o boala nemiloasa și in ciuda tuturor eforturilor oamenilor care l-au iubit extrem de mult, dar și in ciuda ajutorului venit din partea tuturor vedetelor care s-au mobilizat, Alex Faur, „baiatul de oraș” prieten cu toata lumea s-a stins din viața.

- Razvan Ciobanu a fost o persoana iubita, cu mulți prieteni și oameni dragi alaturi. Dispariția sa a lasat un gol imens in inimile tuturor, iar printre cei care au ținut sa transmita un gand bun s-a aflat și Oana Roman.

- Irakul, al carui patrimoniu multimilenar a fost partial distrus de razboaie si de jihadisti, si-a exprimat marti solidaritatea cu Parisul dupa incendiul de la catedrala Notre-Dame, transmite AFP. "Irakienii cunosc exact aceasta durere, aceasta senzatie de pierdere care afecteaza poporul…

- Actorul Kristoff St John a devenit cunoscut in urma rolului sau din serialul 'Tanar și neliniștit'. El a fost gasit de prieteni, care au sunat imediat la Serviciul de Ambulanta, insa paramedicii n-au putut sa mai faca nimic. Seful politiei din Los Angeles a declarat astazi ca moartea actorului…

- Actrița Anca Sigartau și-a amintit de una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, cand a fost diagnosticata cu o boala cumplita. Anca Sigartau, in varsta de 51 de ani, este una dintre cele mai talentate actrițe din țara noastra. Mama a trei copii, artista a trecut prin momente grele. Se intampla…