- Parintii, prietenii si cunoscutii l-au plans pe Razvan Ciobanu, joi, in ziua marii despartiri, cea in care creatorul de moda a fost petrecut pe ultimul sau drum pe pamant. Designerul care a sfarsit in mod dramatic, in a doua zi de Pasti, ca urmare a unui accident rutier violent produs in judetul Constanta,…

- Radu Tenter, fiul antrenorului de baschet Marcel Tenter, decedat in urma unui accident rutier, este inmormantat astazi, in Cimitirul Central din Cluj-Napoca. Alaturi de familia indurerata sunt echipele de fotbal și de b

- CSM București a terminat la egalitate cu Thuringer, scor 23-23, în ultimul meci din Grupa Principala II a Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana României a condus cu 14-8 la pauza, însa totul s-a prabușit în repriza secunda. "Tigroaicele" pot termina chiar…

- Intr-un interviu pentru „Weekend Adevarul“, Lavinia Betea explica activitatea din spatele usilor Cabinetului 2, dar si cum intreaga retea a puterii a fost acaparata, mai ales in anul dinaintea prabusirii regimului comunist, de catre sotia Tovarasului, devenind „mai temuta decat Tovarasul“.

- Durere de nedescris in familia Valentinei Nica, tanara arsa de vie in propriul apartament din Buzau, dupa ce iubitul ei a aruncat benzina pe ea si i-a dat foc! Tanara a fost inmormantata astazi.

- Preotul Dumitru Armanca a fost condus astazi pe ultimul drum de sute de oameni. Slujba de inmormantare a avut loc la biserica unde a slujit timp de 16 ani, in satul Jidoștița, și a fost oficiata de I.P.S Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, insoțit de un sobor de peste 70 de preoți. Durerea…

- Marian Dima Campina ramane, probabil, cel mai insorit oras din Romania! Ieri a fost si trist, la propriu… Dealtfel, orium, este trist in materie de sport, de mult timp! Poate chiar de cand, cel condus ieri pe ultimul drum – Stefan Dan Chitu a parasit proiectul Poiana Campina. „Copilul sau de suflet”…

- Alexandru Cracui, directorul de vanzari de la companie de vanzari auto, a fost inmormantat duminica, in localitatea Prigoria. Peste 500 de oameni l-au consud pe ultimul drum pe tanarul de 35 de ani care a murit pe scaunul de la frizerie.