Alex Dima a fost desemnat de cititoarele revistei Unica, caștigator la categoria „Implicare Sociala”, din cadrul Galei Unica 2018. Prezentator al emisiunii „Romania, te iubesc!” de la Pro TV, Alex Dima realizeaza reportaje cu mize sociale. El s-a implicat voluntar in mai multe campanii comunitare, printre care „Let’s do it Romania” sau „Daruiește o viața”, precum și in programe care vizeaza protejarea mediului in care traim și schimbarea de atitudini și comportamente, pentru o societate responsabila. Cea mai noua inițiativa sociala in care s-a implicat este #NoiFacemUnSpital pentru copiii bolnavi…