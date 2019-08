Stiri pe aceeasi tema

- Maramureseanul Remus Borza a fost eliberat din functia de consilier onorific pe probleme economice al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului publicata luni in Monitorul Oficial. Premierul Viorica Dancila a luat decizia demiterii lui Remus Borza in urma declaratiilor facute sambata de acesta…

- „Este posibil. E dreptul suveran al premierului: cine m-a numit poate sa ma și demita. Nu e nicio tragedie, daca intr-adevar așa stau lucrurile", a spus Remus Borza, sambata, 8 iunie, pentru DCNEWS.RO. „Doar ca Guvernul Dancila și implicit PSD aveau o șansa istorica de a se recredibiliza,…

- Premierul Viorica Dancila a semnat numirea in functia de consilier onorific pentru relatii internationale a lui Anton Pisaroglu, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Postul este neremunerat.

- Deputatul Remus Borza, care a fost desemnat saptamana trecuta consilier onorific al premierului pe probleme economice, reforma si fiscalitate, s-a inscris luni in Partidul Social Democrat. El a precizat pe Agerpres ca decizia de a intra in grupul PSD a venit "in semn de solidaritate fata de un partid…

- Deputatul Remus Borza, fost membru ALDE, a fost numit joi in functia de consilier onorific al prim-ministrului pe probleme economice, reforma si fiscalitate. Decizia premierului Viorica Dancila privind acordarea calitatii de consilier a lui Borza a fost publicata joi in Monitorul Oficial. "Se acorda…