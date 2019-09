Stiri pe aceeasi tema

- „A fost foarte clar discursul președintelui. Nicio clipa, aseara, președintele Iohannis nu a spus ca doamna Girbovan nu este un judecator bun. Nicio clipa nu a spus ca nu este pregatita in drept. Ceea ce a reproșat președintele doamnei prim-ministru este oportunitatea politica, raportat la ceea ce…

- Tocaciu se numara printre liderii ALDE din tara, care au cerut insistent ca Tariceanu sa candideze la alegerile prezidentiale. Intrebat daca regreta ca liderul ALDE nu candideaza la alegerile prezidentiale, Tocaciu a declarat: 'Sincer, eu mi-as fi dorit ca dansul sa candideze. Iesim la lupta fara…

- Liderul USR Dan Barna spune ca presedintele Klaus Iohannis este un om bun, dar este reprezentantul clasei politice care a adus Romania in aceasta situatie si crede ca este nevoie de "aer proaspat" la Palatul Cotroceni.Citește și: STS, explicații de ULTIMA ORA - De ce nu a fost identificata…

- Intrebat cu cine considera ca va vota electoratul PSD daca in turul 2 vor intra Klaus Iohannis și Dan Barna, Rareș Bogdan a raspuns ca Iohannis va intra pe locul 1 in turul 2. "Nu exista electorat PSD sau PMP sau UDMR. Exista romani. Romani care trebuie sa aleaga intre doi candidati din turul 2.…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat duminica, la Romania TV, dupa ce USR-PLUS au anunțat ca vor avea un candidat propriu la prezidențiale in persoana liderului USR Dan Barna, ca președintele Klaus Iohannis va caștiga primul tur al alegerilor prezidențiale cu peste 35%.Intrebat cu…

- „Știu ca multa lume e suparata ca USR/PLUS o sa aiba un candidat, pe Dan Barna, la Prezidentiale. Argumentul lor este ca “spargem votul” opozitiei și ca astfel favorizam PSD. E o minciuna, este profund neadevarat. O sa incerc sa le explic logic și rațional situația. 1) Vor fi…

- Bogdan Chirieac: In ceea ce privește partidul dumneavoastra, veți avea un candidat unic la președinție sau veți insista acum pe ideea pe care ați avut-o acum cateva zile ca PSD și PRO Romania sa aiba un candidat comun la președinție? ”Ba chiar și ALDE puteți sa adaugați pe aceasta lista pentru…

- In cazul in care Klaus Iohannis ar fi ales sa ii ia locul lui Donald Tusk, așa cum indica jurnaliștii de la Financial Times, atunci la alegerile prezidențiale din Romania ar trebui sa fie un alt candidat care sa il inlocuiasca. Un asemenea scenariu al bulversa viața politica din Romania. …