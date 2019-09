Alex Coita: Succes politic pentru Viorica Dăncilă. Reacțiile dintr-o anumită zonă a opoziției au demonstrat amatorism „Am evitat sa comentez ieri aici nominalizarea doamnei Rovana Plumb pentru funcția de comisar european. De fapt, am facut-o doar „oblic", cum zic americanii. Orice aș fi spus, ar fi fost probabil inghițit de vacarmul creat de „ceata lui pițigoi". Nominalizarea doamnei Plumb este un succes politic pentru Viorica Dancila și consfințește normalizarea relațiilor cu partenerii europeni, ceea ce este un lucru pozitiv și pentru Romania. Ursula von der Leyen semnalizeaza astfel ca va juca dupa regulile democratice și nu va incerca sa forțeze mana statelor membre. Cu alte cuvinte, von… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

