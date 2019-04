Stiri pe aceeasi tema

- In turul doi al alegerilor prezidentiale, Ucraina are de ales intre Europa si Rusia, a declarat actualul lider de la Kiev, Petro Porosenko, intr-o inregistrare video postata pe Facebook.''Pe 21 aprilie optiunile sunt: Europa sau Rusia'', a spus președintele Ucrainei, Petro Poroșenko.

- Actorul de comedie Vladimir Zelenski, care le promite ucrainenilor o ”noua viata fara coruptie” și actualul președinte de la Kiev, Petro Poroșenko, se pozitioneaza pe primele locuri dupa primul tur al alegerilor prezidentiale din Ucraina, despre care analiștii spun ca s-au transformat intr-un razboi…

- Actorul Volodimir Zelenski si presedintele in exercitiu al Ucrainei, Petro Porosenko, se mentin pe primele doua pozitii la alegerile prezidentiale de duminica, dupa numararea a putin peste 50% din voturi.

- Comisia Electorala ucraineana a anuntat vineri ca a inregistrat in total 44 de candidati pentru alegerile prezidentiale din 31 martie, un numar record pentru acest scrutin, cu deznodamant imprevizibil, in contextul in care favorit in sondaje este un actor de comedie, potrivit France Presse. 'Comisia…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko va ordona Serviciului de Frontiera al Ucrainei sa nu permita accesul observatorilor ruși in Ucraina pentru a monitoriza alegerile prezidentiale din 31 martie 2019.

- Rada Suprema a Ucrainei a inregistrat un proiect de lege prin care sa le interzica reprezentanților ruși sa ia parte la misiunea internaționala de monitorizare a alegerilor prezidențiale și parlamentare din Ucraina, a declarat luni vicepreședintele Legislativului ucrainean, relateaza agenția Tass…

- Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei nu va inregistra observatori oficiali din partea Federatiei Ruse pentru alegerile prezidentiale ce vor avea loc la 31 martie, pentru ca Rusia "este un stat agresor", a declarat seful diplomatiei ucrainene, Pavlo Klimkin, informeaza luni EFE, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Ministrul adjunct al afacerilor externe al Rusiei, Alexander Grushko, a declarat într-un interviu acordat agenției de știri TASS faptul ca Rusia va trimite observatori la alegerile prezidențiale din Ucraina care urmeaza sa aiba loc pe data de 31 martie, ca parte a misiunii OSCE în aceasta…