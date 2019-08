Alex Coita și-a dat DEMISIA: Am transmis doamnei Dăncilă "Am transmis in aceasta seara doamnei prim-ministru demisia mea din funcția de consilier onorific. Redau mai jos textul respectiv și cu aceasta ocazie inchei orice speculații pe aceasta tema. Vreau sa va mulțumesc pentru susținerea extraordinara exprimata in toata aceasta perioada și sa va asigur ca nu este vorba de un sfarșit, ci de un inceput. Continuam!", a scris Alex Coita pe pagina sa de Facebook. Iata textul demisiei Iata textul demisiei —- Stimata doamna prim-ministru Dancila, Exprimandu-mi aprecierea pentru increderea acordata prin numirea in funcția de consilier onorific al… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

