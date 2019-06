Alex Coita, sfat pentru PSD la prezidențiale: Cel mai bine... ”Pana in alegeri puteam spune ca PSD are tot interesul sa vina cu un candidat care sa reușeasca sa coopteze in turul doi, pe langa voturile PSD-iștilor și celor care susțin partenerul de coaliție ALDE, și o parte din nehotarați, o parte care ar vota poate cu PNL-ul sau cu alții. Dar acum, dupa ce am vazut acel val uriaș de prezența la vot... Cred ca datele problemei s-au schimbat și trebuie reevaluate ambițiile PSD-ului. Acum cred ca daca PSD merge, gata, hotarat, caștigam... cred ca ambițiile ar trebui sa fie mai moderate. Sa iși consolideze electoratul. Mai bine sa pleci cu așteptari… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

